Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dad0bc99-a057-4633-9958-a484a50c323f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az építőipar annak ellenére teljesített jól, hogy a lakásépítések kapcsán jelentős, több mint 20 százalékos visszaesés volt tapasztalható az előző évhez képest. A szektort a nem lakáscélú magasépítési kivitelezési projektek ismételt csúcsdöntése húzta fel.","shortLead":"Az építőipar annak ellenére teljesített jól, hogy a lakásépítések kapcsán jelentős, több mint 20 százalékos visszaesés...","id":"20190304_Olyan_keves_lakas_epul_hogy_sem_a_vasarloknak_sem_a_szektornak_nem_eleg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dad0bc99-a057-4633-9958-a484a50c323f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af55bb6-0587-4777-a873-eae433311839","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Olyan_keves_lakas_epul_hogy_sem_a_vasarloknak_sem_a_szektornak_nem_eleg","timestamp":"2019. március. 04. 09:52","title":"Olyan kevés lakás épül, hogy sem a vásárlóknak, sem a szektornak nem elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években egyre nagyobb erőforrást fordítanak a közösségi oldalak és a Google arra, hogy visszaszorítsák az álhíreket, az Európai Unió döntéshozói viszont továbbra sem elégedettek az eredménnyel – ez derül ki az idén januári eseményeket értékelő jelentésükből.","shortLead":"Az elmúlt években egyre nagyobb erőforrást fordítanak a közösségi oldalak és a Google arra, hogy visszaszorítsák...","id":"20190304_google_facebook_twitter_alhir_kamu_profil_dezinformacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44bbd9e-ffad-4e53-aab4-9ea576230823","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_google_facebook_twitter_alhir_kamu_profil_dezinformacio","timestamp":"2019. március. 04. 06:03","title":"Unja az EU, hogy hallgat a Facebook, suttog a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec0ed59-0a39-443b-938d-3f91194e1d04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar, a szerb és a holland hatóságok is kérhetik a kiadatást, a gyanú szerint mindhárom országban gyilkolt a vajdasági magyar férfi. ","shortLead":"A magyar, a szerb és a holland hatóságok is kérhetik a kiadatást, a gyanú szerint mindhárom országban gyilkolt...","id":"20190304_der_csaba_kiadatas_magyarorszag_szerbia_hollandia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bec0ed59-0a39-443b-938d-3f91194e1d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f14298-36f3-435f-8676-23a6ebf2ce93","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_der_csaba_kiadatas_magyarorszag_szerbia_hollandia","timestamp":"2019. március. 04. 07:41","title":"Nem biztos, hogy Magyarországnak adják ki a csantavéri bérgyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b028791-ca27-485e-b1d8-7932f555a8e3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Mint a lottónyeremény, úgy halmozódik a Vodafone megújított feltöltőkártyás adattarifáiban az el nem használt adatmennyiség. A Telekom dominós ügyfelei pedig a megszokott 30 nap sokszorosán át oszthatják be keretüket.","shortLead":"Mint a lottónyeremény, úgy halmozódik a Vodafone megújított feltöltőkártyás adattarifáiban az el nem használt...","id":"20190304_vodafone_tuti_net_ujratoltheto_adatkeret_telekom_domino_maraton_telenor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b028791-ca27-485e-b1d8-7932f555a8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d60fbdb-8299-4727-aa23-598c1baa9d45","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_vodafone_tuti_net_ujratoltheto_adatkeret_telekom_domino_maraton_telenor","timestamp":"2019. március. 04. 16:03","title":"Halmozható mobilnettel újít a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decd566d-21d5-45e1-8f7c-6d1f57932a21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy legendás Frank Sinatra-dal Koós János-féle feldolgozását osztotta meg.\r

\r

","shortLead":"Egy legendás Frank Sinatra-dal Koós János-féle feldolgozását osztotta meg.\r

\r

","id":"20190304_Igy_bucsuzott_Koos_Reka_edesapjatol_a_Facebookon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=decd566d-21d5-45e1-8f7c-6d1f57932a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e51e69-c1b7-4e80-a9e9-e637bcf17637","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Igy_bucsuzott_Koos_Reka_edesapjatol_a_Facebookon","timestamp":"2019. március. 04. 11:29","title":"Így búcsúzott Koós Réka édesapjától a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f6360c-f383-4684-8ba8-f229738b81ea","c_author":"Weyer Béla","category":"vilag","description":"Népszerűségvesztését megállítandó sutba vágja a Schröder-féle megszorítási politikát a német szociáldemokrata párt, és új szociális államot ígér. Ez azonban a koalíciós partner ellenkezése miatt leginkább csak ígéret is marad.","shortLead":"Népszerűségvesztését megállítandó sutba vágja a Schröder-féle megszorítási politikát a német szociáldemokrata párt, és...","id":"201909__nemet_szocialdemokratak__balra_at__szocialis_igeretek__vissza_amultba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2f6360c-f383-4684-8ba8-f229738b81ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f076cc4-038e-46fe-a0b1-7a3aa4f2c906","keywords":null,"link":"/vilag/201909__nemet_szocialdemokratak__balra_at__szocialis_igeretek__vissza_amultba","timestamp":"2019. március. 03. 08:30","title":"A nagykoalíció felmondását is előkészítheti a német szocdemek baloldali fordulata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246d384-c7c5-45a3-bc0c-175dbe6e96a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erősebb Városok Alappal próbálja támogatni a brit kormány a szegényebb területeket, az ellenzék szerint a Brexit-párti képviselők jóindulatára hajtanak.","shortLead":"Erősebb Városok Alappal próbálja támogatni a brit kormány a szegényebb területeket, az ellenzék szerint a Brexit-párti...","id":"20190304_Kilora_megvenne_May_a_Brexitparti_ellenzekiek_varosait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0246d384-c7c5-45a3-bc0c-175dbe6e96a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a26bfc7-e6b0-47a0-ae4a-fd5e211f5cf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Kilora_megvenne_May_a_Brexitparti_ellenzekiek_varosait","timestamp":"2019. március. 04. 11:45","title":"Kilóra megvenné May a Brexit-párti ellenzékiek városait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a4f53f-7ce1-468c-9d67-5232cdfd8b73","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok a tehetséges huszonéves fiúk, akikből a következő évtizedek Pindroch Csabája vagy Derzsi Jánosa lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és vagányak – a következő hetekben őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok...","id":"20190302_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_8_Feher_Balazs_Beno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6a4f53f-7ce1-468c-9d67-5232cdfd8b73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3759ad0-9415-4f05-9a73-53109780ba8c","keywords":null,"link":"/kultura/20190302_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_8_Feher_Balazs_Beno","timestamp":"2019. március. 02. 20:00","title":"Fehér Balázs Benő: A bukástól rettegni rosszabb volt, mint maga a bukás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]