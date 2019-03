Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0302cfda-d11d-476f-897d-8a10ec7d71c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ják felé tartott a motoros, aki eddig ismeretlen okból lesodródott az útról.","shortLead":"Ják felé tartott a motoros, aki eddig ismeretlen okból lesodródott az útról.","id":"20190304_motoros_baleset_jak_narai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0302cfda-d11d-476f-897d-8a10ec7d71c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14fbbba-691b-4597-afa4-7445cb66b289","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_motoros_baleset_jak_narai","timestamp":"2019. március. 04. 08:44","title":"Biciklis talált rá egy árokban fekvő súlyos sérült motorosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a45d6b-0475-4b6d-ba3a-52863fe135aa","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Cipészmesterből sincs elég.","shortLead":"Cipészmesterből sincs elég.","id":"20190305_Tanfolyamon_oktatjak_a_szegedi_papucs_himzeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0a45d6b-0475-4b6d-ba3a-52863fe135aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6267aa8-4144-4869-9f77-148f7ccd3c94","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Tanfolyamon_oktatjak_a_szegedi_papucs_himzeset","timestamp":"2019. március. 05. 10:42","title":"Tanfolyamon oktatják a szegedi papucs hímzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b91f0d3-2072-4fde-be00-b9a6cb3bf665","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A bangladesi kormány már nem tud több menekültet befogadni, de az Egyesült Államok még több segélyt ad.","shortLead":"A bangladesi kormány már nem tud több menekültet befogadni, de az Egyesült Államok még több segélyt ad.","id":"20190303_Ujabb_dollarmilliokat_kapnak_a_rohingya_menekultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b91f0d3-2072-4fde-be00-b9a6cb3bf665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d85dd9-61b8-4bc0-9ed0-460d6bdfeaba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Ujabb_dollarmilliokat_kapnak_a_rohingya_menekultek","timestamp":"2019. március. 03. 21:50","title":"Újabb dollármilliókat kapnak a rohingya menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5fa18f-c8ab-4382-9054-473ea96e6319","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Trump megvédte az amerikai érdekeket - büszkélkedett John Bolton.","shortLead":"Trump megvédte az amerikai érdekeket - büszkélkedett John Bolton.","id":"20190303_Trump_tanacsadoja_szerint_siker_hogy_egyezseg_nelkul_ert_veget_a_csucstalalkozo_Kim_Dzsong_Unnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa18f-c8ab-4382-9054-473ea96e6319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713a7abf-c914-43bd-ba7b-a469f8d44bd1","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_Trump_tanacsadoja_szerint_siker_hogy_egyezseg_nelkul_ert_veget_a_csucstalalkozo_Kim_Dzsong_Unnal","timestamp":"2019. március. 03. 21:38","title":"Trump tanácsadója szerint siker, hogy egyezség nélkül ért véget a csúcstalálkozó Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702ef774-b216-4aad-8b39-a7427025110d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A területen vízparti villapark és hotel is épül, de az érintett ingatlancégek tagadják, hogy ők tették volna.","shortLead":"A területen vízparti villapark és hotel is épül, de az érintett ingatlancégek tagadják, hogy ők tették volna.","id":"20190304_Valaki_letarolta_a_kiemelten_vedett_nadast_Balatonakaliban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=702ef774-b216-4aad-8b39-a7427025110d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53dafc01-bf70-4325-8633-ad4ecaf171b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Valaki_letarolta_a_kiemelten_vedett_nadast_Balatonakaliban","timestamp":"2019. március. 04. 18:27","title":"Valaki letarolta a kiemelten védett nádast Balatonakaliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9be804b-2861-4534-9d9c-6124c15431bc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kioperálták az orvosok egy osztrák nő 17,5 kilogrammot nyomó, úgynevezett policisztás máját Grazban.","shortLead":"Kioperálták az orvosok egy osztrák nő 17,5 kilogrammot nyomó, úgynevezett policisztás máját Grazban.","id":"20190305_policisztas_maj_osztrak_no_graz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9be804b-2861-4534-9d9c-6124c15431bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4338c7a9-fffc-4549-a5de-26ff54a382fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_policisztas_maj_osztrak_no_graz","timestamp":"2019. március. 05. 07:03","title":"17,5 kilós májat operáltak ki egy nőből – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eea3fbf-b93c-4ea5-9bed-ddb47b6d8c20","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Hogyan lehet megelőzni, hogy a dízelbotrány megismétlődjön, vagy az út közepén leálljon egy elvileg még száz kilométer megtételére képes elektromos autó? Az EU isprai kutatóintézetében jártunk, ahol nem csak autókat tesztelnek, de új szabályokat is alkotnak ennek érdekében.","shortLead":"Hogyan lehet megelőzni, hogy a dízelbotrány megismétlődjön, vagy az út közepén leálljon egy elvileg még száz kilométer...","id":"20190304_ispra_jrc_vela_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eea3fbf-b93c-4ea5-9bed-ddb47b6d8c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a82190-bf13-46f2-90d4-323c41ab6cd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_ispra_jrc_vela_auto","timestamp":"2019. március. 04. 20:00","title":"„Nem csalni akar az autógyártó, csak másra optimalizált”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf3d846-1f6b-4ec2-b7f5-3e9574d5acb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Összecsapnak az élők és a holtak. ","shortLead":"Összecsapnak az élők és a holtak. ","id":"20190305_Tronok_Harca_befejezo_evad_elozetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cf3d846-1f6b-4ec2-b7f5-3e9574d5acb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd946fc3-860f-43da-943a-b20ec5d10199","keywords":null,"link":"/kultura/20190305_Tronok_Harca_befejezo_evad_elozetes","timestamp":"2019. március. 05. 17:09","title":"Ez nagyon fog fájni: megérkezett az előzetes a Trónok Harca befejező évadához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]