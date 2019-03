Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12938726-4fbd-455b-a53b-66de75a81123","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hősökként ünnepelték azokat a tizenéves fiatalokat, akik egy síliftről lefelé lógó nyolcévesnek segítettek.\r

\r

","shortLead":"Hősökként ünnepelték azokat a tizenéves fiatalokat, akik egy síliftről lefelé lógó nyolcévesnek segítettek.\r

\r

","id":"20190304_eletmentes_sielok_kisfiu_silift_kanada_mentoakcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12938726-4fbd-455b-a53b-66de75a81123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335e1a25-173d-4d05-b34d-eb02d4998bd3","keywords":null,"link":"/elet/20190304_eletmentes_sielok_kisfiu_silift_kanada_mentoakcio","timestamp":"2019. március. 04. 10:47","title":"Gyerekek mentették meg egy fiú életét egy kanadai sípályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cb1f1b-f79f-4cb9-afe4-4aa59dcdc536","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mr. Pokee valószínűleg a világ leghíresebb sünije volt, de egy bakteriális fertőzés véget vetett világjáró kalandjainak.","shortLead":"Mr. Pokee valószínűleg a világ leghíresebb sünije volt, de egy bakteriális fertőzés véget vetett világjáró kalandjainak.","id":"20190305_Bejarta_a_nagyvilagot_ez_a_cuki_sunike_most_bucsut_kell_venni_tole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88cb1f1b-f79f-4cb9-afe4-4aa59dcdc536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9930b8-823a-4fd1-b9d0-9dc7ba58e8bf","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Bejarta_a_nagyvilagot_ez_a_cuki_sunike_most_bucsut_kell_venni_tole","timestamp":"2019. március. 05. 12:07","title":"Bejárta a nagyvilágot ez a cuki sünike, most búcsút kell venni tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b028791-ca27-485e-b1d8-7932f555a8e3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Mint a lottónyeremény, úgy halmozódik a Vodafone megújított feltöltőkártyás adattarifáiban az el nem használt adatmennyiség. A Telekom dominós ügyfelei pedig a megszokott 30 nap sokszorosán át oszthatják be keretüket.","shortLead":"Mint a lottónyeremény, úgy halmozódik a Vodafone megújított feltöltőkártyás adattarifáiban az el nem használt...","id":"20190304_vodafone_tuti_net_ujratoltheto_adatkeret_telekom_domino_maraton_telenor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b028791-ca27-485e-b1d8-7932f555a8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d60fbdb-8299-4727-aa23-598c1baa9d45","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_vodafone_tuti_net_ujratoltheto_adatkeret_telekom_domino_maraton_telenor","timestamp":"2019. március. 04. 16:03","title":"Halmozható mobilnettel újít a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mintegy 2,5 milliárd forintnyi óvadékot szabtak ki. ","shortLead":"Mintegy 2,5 milliárd forintnyi óvadékot szabtak ki. ","id":"20190305_Ovadekkal_kiengedhetik_a_letartoztatott_Nissanvezert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d631f17f-c45a-4d74-ba39-dfc1014114da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_Ovadekkal_kiengedhetik_a_letartoztatott_Nissanvezert","timestamp":"2019. március. 05. 09:11","title":"Óvadékkal kiengedhetik a letartóztatott Nissan-vezért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9752d40-a626-4824-a418-04f6067d6dad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök a múlt héten publikált versenyképességi javaslatcsomagban újra bedobta vesszőparipáját, az egy számjegyű szja-t. Bár a pénzügyminiszter rendre korainak tartja a bevezetést, a Napi.hu kiszámolta, mennyit változtatna a nettó fizetésen.","shortLead":"A jegybankelnök a múlt héten publikált versenyképességi javaslatcsomagban újra bedobta vesszőparipáját...","id":"20190305_Jocskan_none_a_netto_fizetes_ha_megvalosulna_Matolcsy_alma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9752d40-a626-4824-a418-04f6067d6dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6b5cef-4246-477f-9685-122178f13c9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Jocskan_none_a_netto_fizetes_ha_megvalosulna_Matolcsy_alma","timestamp":"2019. március. 05. 12:15","title":"Jócskán nőne a nettó fizetés, ha megvalósulna Matolcsy álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98027a2-37c8-48d6-a7fa-6447bfeb0c2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum nemrég bemutatott programjának főbb elemei népszerűek az ALDE megbízásából készült kutatás szerint: a többség úgy gondolja, Orbán miatt veszélyben vannak az EU-s pénzek, a szabályszegő tagállamokra büntetéseket kellene kiróni, az eurót pedig be kellene vezetni. A felmérésben a Fidesz és a Jobbik mögött a Momentum a harmadik legnépszerűbb párt, 9 százalékkal.","shortLead":"A Momentum nemrég bemutatott programjának főbb elemei népszerűek az ALDE megbízásából készült kutatás szerint...","id":"20190305_A_tobbseg_egyetert_Orban_miatt_veszelyben_az_EUs_penzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e98027a2-37c8-48d6-a7fa-6447bfeb0c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7536ed98-0e47-4180-be3a-44dd9ca51587","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_A_tobbseg_egyetert_Orban_miatt_veszelyben_az_EUs_penzek","timestamp":"2019. március. 05. 06:00","title":"A többség egyetért: Orbán miatt veszélyben az EU-s pénzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország nem bokszzsák, a kormánynak joga van tájékoztatni az embereket, az EB elnöke nem bírálhatatlan – mindez akkor ment le az Echo Tv-ben, miután a kormány látványosan visszakozott a plakátkampányával.\r

\r

","shortLead":"Magyarország nem bokszzsák, a kormánynak joga van tájékoztatni az embereket, az EB elnöke nem bírálhatatlan – mindez...","id":"20190304_Mig_Szijjarto_Bayernel_harciaskodott_kormanya_mindent_visszavont_a_nemeteknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b542a00b-3267-4cf7-a9bd-7ca9a163cd3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Mig_Szijjarto_Bayernel_harciaskodott_kormanya_mindent_visszavont_a_nemeteknek","timestamp":"2019. március. 04. 08:49","title":"Míg Szijjártó Bayernél harciaskodott, kormánya mindent visszavont a németeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Volt némi átrendeződés a legnépszerűbb utónevek között. ","shortLead":"Volt némi átrendeződés a legnépszerűbb utónevek között. ","id":"20190304_Egyre_tobb_a_Dominik_es_a_Zoe_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da899f5-f318-45ac-8037-8b91457a17ca","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Egyre_tobb_a_Dominik_es_a_Zoe_Magyarorszagon","timestamp":"2019. március. 04. 15:57","title":"Egyre több a Dominik és a Zoé Magyarországon - itt a friss toplista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]