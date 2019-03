Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49e0ea56-9ffb-4c72-ae24-330178c2e423","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az I. világháborúban, nagyjából három négyzetkilométeres területen tengerbe dobott, közel 35 ezer tonna lőszerből TNT (Trinitrotoluol) szivárog a belgiumi Knokke-Heist üdülőváros partjainak közelében – közölte a Belga Királyi Természettudományi Intézet (RBINS) jelentésére hivatkozva a belga sajtó kedden.","shortLead":"Az I. világháborúban, nagyjából három négyzetkilométeres területen tengerbe dobott, közel 35 ezer tonna lőszerből TNT...","id":"20190305_tnt_szivargas_I_vilaghaboru_belgium_eszaki_tenger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49e0ea56-9ffb-4c72-ae24-330178c2e423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca40565-3390-46c2-9f65-4e0d3a85b57c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_tnt_szivargas_I_vilaghaboru_belgium_eszaki_tenger","timestamp":"2019. március. 05. 21:22","title":"TNT szivárog a tengerbe Belgium északi partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Túljelentkezés van az elnöki posztra, de az állományt alig tudják feltölteni. Már az államapparátusból is verbuválják a leendő bírókat – írja a csütörtökön megjelenő HVG.","shortLead":"Túljelentkezés van az elnöki posztra, de az állományt alig tudják feltölteni. Már az államapparátusból is verbuválják...","id":"20190306_Koppanhat_Patyi_mas_befuto_lehet_a_kozigazgatasi_birosag_elere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a08fe45-a6be-4523-b48d-8edf417896d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Koppanhat_Patyi_mas_befuto_lehet_a_kozigazgatasi_birosag_elere","timestamp":"2019. március. 06. 12:29","title":"Koppanhat Patyi, más befutó lehet a közigazgatási bíróság élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2025-re valamennyi csomagolását újrahasznosíthatóvá, vagy újrahasználhatóvá akarja tenni a Nestlé. A cég most újrahasznosítható papírcsomagolásban dobja piacra legújabb - Szerencsen gyártott és csomagol - kakaóját.","shortLead":"2025-re valamennyi csomagolását újrahasznosíthatóvá, vagy újrahasználhatóvá akarja tenni a Nestlé. A cég most...","id":"20190306_Vilagpremier_Szerencsen__itt_keszul_az_elso_ujrahasznosithato_papircsomagolasu_Nesquik_kakaopor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8348ea-320c-43bb-aafc-e91d5129dc0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Vilagpremier_Szerencsen__itt_keszul_az_elso_ujrahasznosithato_papircsomagolasu_Nesquik_kakaopor","timestamp":"2019. március. 06. 12:41","title":"Világpremier Szerencsen, itt készül az első újrahasznosítható papírcsomagolású kakaópor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a737202c-9a91-499c-bbf6-4b91b944c7cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sok tízezer ember menekül a szíriai Baghúz településről és környékéről, amely az Iszlám Állam utolsó enklávéja. Sokezren az ellenük harcoló Szíriai Demokratikus Erők (SDF) kurd-arab ernyőszervezet fogságába kerültek. A menekülők nagy többsége nő és gyerek.\r

\r

","shortLead":"Sok tízezer ember menekül a szíriai Baghúz településről és környékéről, amely az Iszlám Állam utolsó enklávéja...","id":"20190306_Tobb_ezer_Iszlam_Allamfegyveres_kerult_fogsagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a737202c-9a91-499c-bbf6-4b91b944c7cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4072235b-cf1b-42ae-a5ad-d22b3c741286","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_Tobb_ezer_Iszlam_Allamfegyveres_kerult_fogsagba","timestamp":"2019. március. 06. 20:12","title":"Több ezer Iszlám Állam-fegyveres került fogságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61ec03b-b784-4b6a-ad8a-fbde4fabab9c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miközben a „migránsoktól” rettegő sajtó szerint rémálommá váltak a németek hétköznapjai, a külföldi turisták erről a jelek szerint nem hajlandóak tudomást venni: minden korábbinál több külföldi vendég érkezett tavaly az országba.","shortLead":"Miközben a „migránsoktól” rettegő sajtó szerint rémálommá váltak a németek hétköznapjai, a külföldi turisták erről...","id":"20190305_A_turistak_nem_felnek_Nemetorszagba_menni__minden_rekord_megdolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e61ec03b-b784-4b6a-ad8a-fbde4fabab9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261fb796-1d1f-4ad4-a741-8eb4977321b9","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_A_turistak_nem_felnek_Nemetorszagba_menni__minden_rekord_megdolt","timestamp":"2019. március. 05. 18:58","title":"A turisták nem félnek Németországba menni – minden rekord megdőlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea417ab4-195e-4314-9e0e-8c851255d1f2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Markus Söder egy szerdai interjúban fogalmazott így, hozzátéve, hogy a magyar kormányfő szerinte eltávolodott a közös értékektől.","shortLead":"Markus Söder egy szerdai interjúban fogalmazott így, hozzátéve, hogy a magyar kormányfő szerinte eltávolodott a közös...","id":"20190306_Bajor_miniszterelnok_Az_az_ut_amelyen_Orban_jar_nem_a_mi_utunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea417ab4-195e-4314-9e0e-8c851255d1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899a0958-d2c0-4127-a4e3-d3fbc39511d3","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_Bajor_miniszterelnok_Az_az_ut_amelyen_Orban_jar_nem_a_mi_utunk","timestamp":"2019. március. 06. 13:02","title":"Bajor miniszterelnök: Az az út, amelyen Orbán jár, nem a mi utunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA-ért, az egyetemekért, a kutatásért, felsőoktatásért mutatják be a szentmisét.\r

\r

","shortLead":"Az MTA-ért, az egyetemekért, a kutatásért, felsőoktatásért mutatják be a szentmisét.\r

\r

","id":"20190306_Csak_a_csoda_segithet_Miset_szerveznek_az_MTAert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e2cea7-a46c-4dda-b2f9-a01684ddc2cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Csak_a_csoda_segithet_Miset_szerveznek_az_MTAert","timestamp":"2019. március. 06. 15:29","title":"Csak a csoda segíthet? Misét szerveznek az MTA-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f9a285-a12c-44e6-9202-1bcdef75fe24","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Megteheti majd az új Közlekedési Múzeumban, amely a magyar ipari építészet és az amerikai sztárépítészet frigyéből épülhet meg. Igaz, a legjobb esetben is csak öt év múlva adják át.","shortLead":"Megteheti majd az új Közlekedési Múzeumban, amely a magyar ipari építészet és az amerikai sztárépítészet frigyéből...","id":"20190306_Latott_mar_alulrol_vonatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8f9a285-a12c-44e6-9202-1bcdef75fe24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d0d517-761c-4b91-bca6-e95c3ff67fde","keywords":null,"link":"/elet/20190306_Latott_mar_alulrol_vonatot","timestamp":"2019. március. 06. 10:56","title":"Látott már alulról vonatot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]