[{"available":true,"c_guid":"4d1cae3f-6b53-490d-bf34-1174b40e02b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Rég nem volt olyan rossz a termés Észak-Koreában, mint tavaly, a lakosság 43 százaléka humanitárius segélyre szorul.","shortLead":"Rég nem volt olyan rossz a termés Észak-Koreában, mint tavaly, a lakosság 43 százaléka humanitárius segélyre szorul.","id":"20190306_ENSZ_11_millio_eszakkoreainak_kellene_segelyt_osztani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d1cae3f-6b53-490d-bf34-1174b40e02b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"782bc9e3-eb37-4766-ba50-8b411e5bf496","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_ENSZ_11_millio_eszakkoreainak_kellene_segelyt_osztani","timestamp":"2019. március. 06. 05:29","title":"ENSZ: 11 millió észak-koreainak kellene segélyt osztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Jövőre végre kiderül, hogy mit is csinált a Vatikán a holokauszt idején. ","shortLead":"Jövőre végre kiderül, hogy mit is csinált a Vatikán a holokauszt idején. ","id":"20190304_Megnyitjak_a_II_vilaghaborus_titkos_vatikani_dokumentumokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad57dbe-d915-4632-a54d-90f66a1fa7e8","keywords":null,"link":"/kultura/20190304_Megnyitjak_a_II_vilaghaborus_titkos_vatikani_dokumentumokat","timestamp":"2019. március. 04. 17:52","title":"Megnyitják a II. világháborús titkos vatikáni dokumentumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e1912e8-56a0-478b-8891-33f28621de97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung legújabb csúcstelefonja, a Galaxy S10 igen szépen szerepelt a legismertebb képernyőtesztelő labor, a DisplayMate tesztjén.","shortLead":"A Samsung legújabb csúcstelefonja, a Galaxy S10 igen szépen szerepelt a legismertebb képernyőtesztelő labor...","id":"20190305_samsung_galaxy_s10_kepernyoje_kijelzoje_displaymate","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e1912e8-56a0-478b-8891-33f28621de97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a082904-cf11-4984-a6d1-589e353c8689","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_samsung_galaxy_s10_kepernyoje_kijelzoje_displaymate","timestamp":"2019. március. 05. 13:03","title":"Nincs most ennél jobb: A+ besorolást kapott a Samsung Galaxy S10 képernyője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7354d915-ec23-443e-8ff0-28c4503c9292","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem épül elég lakás, ráadásul azokat főként befektetők veszik meg, így a felújításokra kellene koncentrálnia a csoknak – javasolja az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, mely szerint a felújítási áfa 50 százalékát vissza kellene téríteni.","shortLead":"Nem épül elég lakás, ráadásul azokat főként befektetők veszik meg, így a felújításokra kellene koncentrálnia a csoknak...","id":"20190305_50_szazalekos_felujitasi_afavisszaterites_adhatna_ertelmet_a_csoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7354d915-ec23-443e-8ff0-28c4503c9292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a13b648-2a02-4e22-9a6b-7a9c980deb39","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190305_50_szazalekos_felujitasi_afavisszaterites_adhatna_ertelmet_a_csoknak","timestamp":"2019. március. 05. 09:55","title":"50 százalékos felújítási áfavisszatérítés adhatna értelmet a csoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2025-re valamennyi csomagolását újrahasznosíthatóvá, vagy újrahasználhatóvá akarja tenni a Nestlé. A cég most újrahasznosítható papírcsomagolásban dobja piacra legújabb - Szerencsen gyártott és csomagol - kakaóját.","shortLead":"2025-re valamennyi csomagolását újrahasznosíthatóvá, vagy újrahasználhatóvá akarja tenni a Nestlé. A cég most...","id":"20190306_Vilagpremier_Szerencsen__itt_keszul_az_elso_ujrahasznosithato_papircsomagolasu_Nesquik_kakaopor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8348ea-320c-43bb-aafc-e91d5129dc0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Vilagpremier_Szerencsen__itt_keszul_az_elso_ujrahasznosithato_papircsomagolasu_Nesquik_kakaopor","timestamp":"2019. március. 06. 12:41","title":"Világpremier Szerencsen, itt készül az első újrahasznosítható papírcsomagolású kakaópor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9752d40-a626-4824-a418-04f6067d6dad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök a múlt héten publikált versenyképességi javaslatcsomagban újra bedobta vesszőparipáját, az egy számjegyű szja-t. Bár a pénzügyminiszter rendre korainak tartja a bevezetést, a Napi.hu kiszámolta, mennyit változtatna a nettó fizetésen.","shortLead":"A jegybankelnök a múlt héten publikált versenyképességi javaslatcsomagban újra bedobta vesszőparipáját...","id":"20190305_Jocskan_none_a_netto_fizetes_ha_megvalosulna_Matolcsy_alma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9752d40-a626-4824-a418-04f6067d6dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6b5cef-4246-477f-9685-122178f13c9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Jocskan_none_a_netto_fizetes_ha_megvalosulna_Matolcsy_alma","timestamp":"2019. március. 05. 12:15","title":"Jócskán nőne a nettó fizetés, ha megvalósulna Matolcsy álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagyjából 8500 háztartás, azaz több mint 20 ezer ember villamosenergia-ellátását biztosítja a 9 milliárdos költséggel készült paksi naperőmű, amelyet kedden avattak fel Paks mellett. ","shortLead":"Nagyjából 8500 háztartás, azaz több mint 20 ezer ember villamosenergia-ellátását biztosítja a 9 milliárdos költséggel...","id":"20190305_paks_legnagyobb_naperomu_megujulo_energia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74b85ae-a33a-4896-9825-21cfc4565563","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_paks_legnagyobb_naperomu_megujulo_energia","timestamp":"2019. március. 05. 20:24","title":"Átadták Magyarország legnagyobb naperőművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768f7216-221d-4c63-aee3-9cf3d0d5d0bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Air China 188 utast szállító gépe a meleg és napos Los Angelesbe tartott Pekingből, amikor a tűzjelző váratlanul jelzett. Az már csak a landolás után derült ki, hogy tévesen.","shortLead":"Az Air China 188 utast szállító gépe a meleg és napos Los Angelesbe tartott Pekingből, amikor a tűzjelző váratlanul...","id":"20190305_utasszallito_air_china_kenyszerleszallas_csukcsfold_teves_tuzriado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=768f7216-221d-4c63-aee3-9cf3d0d5d0bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a772c5af-08f2-490d-82e8-85b4eede31e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_utasszallito_air_china_kenyszerleszallas_csukcsfold_teves_tuzriado","timestamp":"2019. március. 05. 14:33","title":"Téves riadó miatt a jeges Csukcsföldön landolt egy Los Angelesbe tartó utasszállító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]