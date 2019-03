Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23d364b9-a8bb-47d7-8bdd-72e7372a7498","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nem talált visszaélést a 4-es metró építéséhez nyújtott hitellel kapcsolatban a finanszírozó Európai Beruházási Bank. Az EU bankja, amely tavaly majdnem 900 millió eurót bocsátott Magyarország rendelkezésére, kedvező feltételekkel nyújt kölcsönt akár állami nagyprojektekhez, de a paksi bővítéssel kapcsolatban nem kereste meg a kormány.","shortLead":"Nem talált visszaélést a 4-es metró építéséhez nyújtott hitellel kapcsolatban a finanszírozó Európai Beruházási Bank...","id":"20190308_Amig_fizeti_az_allam_a_torlesztest_nem_lepunk_kozbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23d364b9-a8bb-47d7-8bdd-72e7372a7498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf78862-305d-4c8e-b3d5-2b9f8247c2f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Amig_fizeti_az_allam_a_torlesztest_nem_lepunk_kozbe","timestamp":"2019. március. 08. 18:00","title":"\"Amíg fizeti az állam a törlesztést, nem lépünk közbe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df9671d-af53-47ca-981d-0de9d5e08b2a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legyen munkaszüneti nap a nőnap – ez derül ki a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nő Tagozatának megbízásából, az IDEA Intézet által készített online felmérésből, amit a 168 Óra ismertet.","shortLead":"Legyen munkaszüneti nap a nőnap – ez derül ki a Magyar Szakszervezeti Szövetség Nő Tagozatának megbízásából, az IDEA...","id":"20190308_A_magyar_nok_szerint_jobb_lenne_ha_a_nonap_munkaszuneti_nap_lenne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4df9671d-af53-47ca-981d-0de9d5e08b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38916940-b088-460d-88c9-866859f66963","keywords":null,"link":"/elet/20190308_A_magyar_nok_szerint_jobb_lenne_ha_a_nonap_munkaszuneti_nap_lenne","timestamp":"2019. március. 08. 09:38","title":"A magyar nők szerint jobb lenne, ha a nőnap munkaszüneti nap lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d097532d-e8b7-4492-9845-2284ce281122","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészt Nemcsák Károly hívta a József Attila Színházba.","shortLead":"A színészt Nemcsák Károly hívta a József Attila Színházba.","id":"20190307_Het_ev_utan_visszaterhet_a_szinpadra_Galko_Balazs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d097532d-e8b7-4492-9845-2284ce281122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404c48ab-05f6-47e8-87b0-121be3f11a75","keywords":null,"link":"/kultura/20190307_Het_ev_utan_visszaterhet_a_szinpadra_Galko_Balazs","timestamp":"2019. március. 07. 08:50","title":"Hét év után visszatérhet a színpadra Galkó Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várható volt, hogy a Samsung nem hagyja annyiban: az egyik alelnök máris válaszolt a Huawei-vezér Galaxy Foldot bíráló szavaira.","shortLead":"Várható volt, hogy a Samsung nem hagyja annyiban: az egyik alelnök máris válaszolt a Huawei-vezér Galaxy Foldot bíráló...","id":"20190307_samsung_valasz_huweinek_samsung_galaxy_fold_huawei_mate_x_osszehajthato_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c738f3-80b1-4dd3-9155-8264441fc27e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_samsung_valasz_huweinek_samsung_galaxy_fold_huawei_mate_x_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. március. 07. 11:33","title":"Visszaszólt a Samsung a Huaweinek: ne is erőlködjenek, jobb a Galaxy Fold, mint a Mate X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d4d7ac-d889-4b9d-92b6-b136e30f5105","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A néhol felesleges zene és hangeffektek ellenére azért elég jól szól az új Ferrari.","shortLead":"A néhol felesleges zene és hangeffektek ellenére azért elég jól szól az új Ferrari.","id":"20190308_Ferrari_F8_Tributo_versenypalyan_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7d4d7ac-d889-4b9d-92b6-b136e30f5105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc16645-0b98-442d-be6a-56f4549fe974","keywords":null,"link":"/cegauto/20190308_Ferrari_F8_Tributo_versenypalyan_video","timestamp":"2019. március. 08. 14:20","title":"Végre videón is üvöltetik a Ferrari F8 Tributót ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376c2a9a-1508-4e39-90d5-6067588182a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új influencer a láthatáron?","shortLead":"Új influencer a láthatáron?","id":"20190307_Erzsebet_kiralyno_Instagram_bejegyzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=376c2a9a-1508-4e39-90d5-6067588182a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef38c697-9a76-406e-b5da-28668cca5848","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Erzsebet_kiralyno_Instagram_bejegyzes","timestamp":"2019. március. 07. 15:11","title":"Először posztolt Erzsébet királynő az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évről évre egyre kevesebben állnak ellenőrnek, a cég most fiatalos és dinamikus munkakörnyezettel, valamint versenyképes juttatási csomaggal csábítaná őket. ","shortLead":"Évről évre egyre kevesebben állnak ellenőrnek, a cég most fiatalos és dinamikus munkakörnyezettel, valamint...","id":"20190307_Ennyit_keresnek_a_jegyellenorok_a_BKKnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd8665f-2fb0-4a74-aca8-9b9010b94b52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Ennyit_keresnek_a_jegyellenorok_a_BKKnal","timestamp":"2019. március. 07. 09:17","title":"Ennyit keresnek a jegyellenőrök a BKK-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dcb098-b767-45e0-97a8-4e58cf394899","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt olasz miniszterelnök telefonon azt mondta Orbánnak: mindig mellette fog állni. ","shortLead":"A volt olasz miniszterelnök telefonon azt mondta Orbánnak: mindig mellette fog állni. ","id":"20190308_Nincs_itt_semmi_latnivalo_Berlusconi_nem_zarna_ki_a_Fideszt_a_Neppartbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14dcb098-b767-45e0-97a8-4e58cf394899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa36d16f-b09a-456e-b46e-97273954e59f","keywords":null,"link":"/vilag/20190308_Nincs_itt_semmi_latnivalo_Berlusconi_nem_zarna_ki_a_Fideszt_a_Neppartbol","timestamp":"2019. március. 08. 18:09","title":"Nincs itt semmi látnivaló: Berlusconi nem zárná ki a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]