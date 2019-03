Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"836f3a18-f40f-4680-8083-4c219d481fc6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Clement Wong, a Huawei egyik vezetője szerint \"szuperzoomra\" képes kamerarendszer jön a P30 Próba, de más téren is odavernének a konkurenciának.","shortLead":"Clement Wong, a Huawei egyik vezetője szerint \"szuperzoomra\" képes kamerarendszer jön a P30 Próba, de más téren is...","id":"20190305_huawei_p30_pro_kamera_android_clement_wond_zoom_periszkop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=836f3a18-f40f-4680-8083-4c219d481fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c51b990-b50f-4395-9e57-4e88787c0468","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_huawei_p30_pro_kamera_android_clement_wond_zoom_periszkop","timestamp":"2019. március. 05. 18:33","title":"Olyan kamera jön a Huawei P30 Próba, amilyet \"még senki sem csinált\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9752d40-a626-4824-a418-04f6067d6dad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök a múlt héten publikált versenyképességi javaslatcsomagban újra bedobta vesszőparipáját, az egy számjegyű szja-t. Bár a pénzügyminiszter rendre korainak tartja a bevezetést, a Napi.hu kiszámolta, mennyit változtatna a nettó fizetésen.","shortLead":"A jegybankelnök a múlt héten publikált versenyképességi javaslatcsomagban újra bedobta vesszőparipáját...","id":"20190305_Jocskan_none_a_netto_fizetes_ha_megvalosulna_Matolcsy_alma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9752d40-a626-4824-a418-04f6067d6dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6b5cef-4246-477f-9685-122178f13c9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Jocskan_none_a_netto_fizetes_ha_megvalosulna_Matolcsy_alma","timestamp":"2019. március. 05. 12:15","title":"Jócskán nőne a nettó fizetés, ha megvalósulna Matolcsy álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolcadakkora vagyonnal szerénykedik Mészáros Lőrinc, mint Soros György, de így is majdnem bekerült a világ kétezer leggazdagabbja közé.","shortLead":"Nyolcadakkora vagyonnal szerénykedik Mészáros Lőrinc, mint Soros György, de így is majdnem bekerült a világ kétezer...","id":"20190305_Meszaros_Lorinc_a_vilag_2057_leggazdagabb_embere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e64bcf-7fba-4b2b-a6e6-943906d39794","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Meszaros_Lorinc_a_vilag_2057_leggazdagabb_embere","timestamp":"2019. március. 05. 14:58","title":"Mészáros Lőrinc a világ 2057. leggazdagabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"537e843c-b649-4e3e-b867-ef3323a72f50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ötödével több helyi adóval számol Felcsút önkormányzata 2019-ben, mint az előző költségvetésben.","shortLead":"Ötödével több helyi adóval számol Felcsút önkormányzata 2019-ben, mint az előző költségvetésben.","id":"20190305_Nagyon_jol_megy_a_felcsuti_cegeknek_sokkal_tobbet_tudnak_adozni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=537e843c-b649-4e3e-b867-ef3323a72f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527bd6d6-a204-4e3d-8f3a-5b143f596c88","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Nagyon_jol_megy_a_felcsuti_cegeknek_sokkal_tobbet_tudnak_adozni","timestamp":"2019. március. 05. 12:15","title":"Nagyon jól megy a felcsúti cégeknek, sokkal többet tudnak adózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyiszor sértette meg a Fidesz az alapvető jogokat, hogy nem maradhatnak a Néppártban – véli a Human Rights Watch.","shortLead":"Annyiszor sértette meg a Fidesz az alapvető jogokat, hogy nem maradhatnak a Néppártban – véli a Human Rights Watch.","id":"20190306_Human_Rights_Watch_itt_az_ido_hogy_kizarjak_a_Fideszt_a_Neppartbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966ac48b-f579-4c80-a93d-e871af80479b","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Human_Rights_Watch_itt_az_ido_hogy_kizarjak_a_Fideszt_a_Neppartbol","timestamp":"2019. március. 06. 09:02","title":"Human Rights Watch: Itt az idő, hogy kizárják a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b1c483-b017-4723-9f33-025bcb284b08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gryllus Dorka és Simon Kornél csap össze a magánéletben és a gasztronómiában.



","shortLead":"Gryllus Dorka és Simon Kornél csap össze a magánéletben és a gasztronómiában.



","id":"20190307_Uj_sorozattal_jelentkeznek_Herendi_Gaborek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71b1c483-b017-4723-9f33-025bcb284b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3b8696-98e4-4a09-b3c2-f80a6eefd933","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Uj_sorozattal_jelentkeznek_Herendi_Gaborek","timestamp":"2019. március. 07. 10:14","title":"Új sorozattal jelentkeznek Herendi Gáborék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több androidos alkalmazásról bebizonyosodott már, hogy a felhasználók megkérdezése nélkül továbbít adatokat a Facebook felé. Egy ilyen listára került most fel a Duolingo nyelvtanuló alkalmazása.","shortLead":"Több androidos alkalmazásról bebizonyosodott már, hogy a felhasználók megkérdezése nélkül továbbít adatokat a Facebook...","id":"20190306_nyelvtanulo_alkalmazas_android_duolingo_facebook_adatgyujtes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b14d05-3bc8-4412-8bf2-ae88e1a74b31","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_nyelvtanulo_alkalmazas_android_duolingo_facebook_adatgyujtes","timestamp":"2019. március. 06. 11:03","title":"Nem túl örömteli dolog derült ki a Duolingóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai távközlési vállalat azért indított pert az Egyesült Államok szövetségi kormánya ellen, mert szerinte Washington alkotmányellenesen korlátozza üzleti tevékenységét.","shortLead":"A kínai távközlési vállalat azért indított pert az Egyesült Államok szövetségi kormánya ellen, mert szerinte Washington...","id":"20190307_per_amerikai_egyesult_allamok_huawei_betiltas_korlatozas_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cecb52d-3ed9-40e9-8745-0acf375c6fa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_per_amerikai_egyesult_allamok_huawei_betiltas_korlatozas_donald_trump","timestamp":"2019. március. 07. 05:11","title":"Beperelte az Egyesült Államokat a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]