Kiutasítottak három német újságírót Törökországból

[{"available":true,"c_guid":"d96aea9e-2fbd-4714-82d4-03b316299c07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most videóban mondja el, hogy erősebb volt, mint a tüdőgyulladása.","shortLead":"Most videóban mondja el, hogy erősebb volt, mint a tüdőgyulladása.","id":"20190309_Whoopi_Goldberg_nagyon_kozel_jart_a_halalhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d96aea9e-2fbd-4714-82d4-03b316299c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db0b0c8-2c30-4f50-b403-ccc5c9c30816","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Whoopi_Goldberg_nagyon_kozel_jart_a_halalhoz","timestamp":"2019. március. 09. 10:48","title":"Whoopi Goldberg nagyon közel járt a halálhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa874f9-e857-425c-a4e7-df0871ad8419","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Így akarják kinevelni a jövő motoros generációit, az ügyfeleiket.","shortLead":"Így akarják kinevelni a jövő motoros generációit, az ügyfeleiket.","id":"20190309_harley_davidson_gyerek_motor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fa874f9-e857-425c-a4e7-df0871ad8419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43edb746-e1d7-4b50-9779-7328a2f35bf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190309_harley_davidson_gyerek_motor","timestamp":"2019. március. 09. 11:23","title":"Jönnek az elektromos gyerek Harley-Davidsonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az apát a bíróság felmentette a csonkítás vádja alól, de 11 hónapra ítélték pornográf felvételek birtoklásáért.","shortLead":"Az apát a bíróság felmentette a csonkítás vádja alól, de 11 hónapra ítélték pornográf felvételek birtoklásáért.","id":"20190308_Tizenegy_evet_kapott_az_anya_mert_megcsonkitotta_kislanya_nemi_szervet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba818402-9cf2-4df5-8a9c-a9b379dcc0fa","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Tizenegy_evet_kapott_az_anya_mert_megcsonkitotta_kislanya_nemi_szervet","timestamp":"2019. március. 08. 19:15","title":"Tizenegy évet kapott a londoni nő, aki megcsonkította kislánya nemi szervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A portugál Banco Primus 2007 eta volt jelen Magyarországon. Most úgy döntött, megszünteti az itteni fióktelepét. Most úgy döntött, megszünteti az itteni fióktelepét.","id":"20190309_Csendben_kivonult_egy_bank_Magyarorszagrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b92e91-d107-4b4f-a63d-abd12625e7b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190309_Csendben_kivonult_egy_bank_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. március. 09. 09:39","title":"Csendben kivonult egy bank Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5776cf74-5fe2-4784-8678-87d7a6cd9b12","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A BMW 3-as mindig álomautó volt mifelénk, elég csak megnézni, mennyit hoznak be az országba használtan. Mostanság, a hobbiterepjárók uralkodásának idején persze változóban vannak a preferenciák, de a 3-as sokaknak még mindig olyan "szívügy", mint a gyerek. Mostanság...","id":"20190310_bmw_320d_xdrive_bemutato_menetproba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5776cf74-5fe2-4784-8678-87d7a6cd9b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e74de49-6c45-44a9-8c41-46b2123a0f84","keywords":null,"link":"/cegauto/20190310_bmw_320d_xdrive_bemutato_menetproba","timestamp":"2019. március. 10. 12:00","title":"Apuka szemefénye - BMW 3-as menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b62247-eeba-4533-b56a-c39ee1302015","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A most felbukkant képeket követően, már nincs nagyon mit megmutatni hivatalosan. ","shortLead":"A most felbukkant képeket követően, már nincs nagyon mit megmutatni hivatalosan. ","id":"20190310_Volkswagen_Golf_8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84b62247-eeba-4533-b56a-c39ee1302015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894b5bd9-2832-4540-ae8c-1cb6edb7cb0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190310_Volkswagen_Golf_8","timestamp":"2019. március. 10. 09:49","title":"Lényegében bemutatták a Volkswagen Golf 8-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6171f5-d9c1-467d-9790-36a3e6c8d9d6","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"A streamelést az ötödik generációs mobilhálózat (5G) teszi majd végleg zökkenőmentessé, de a csúcstechnológiai cégek addig sem tétlenkednek.","shortLead":"A streamelést az ötödik generációs mobilhálózat (5G) teszi majd végleg zökkenőmentessé, de a csúcstechnológiai cégek...","id":"201910__videojatekok__streaming__kopogtat_agoogle__felhobe_koltoznenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b6171f5-d9c1-467d-9790-36a3e6c8d9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4acd644c-28e5-4de4-924a-97c5ebf4773d","keywords":null,"link":"/gazdasag/201910__videojatekok__streaming__kopogtat_agoogle__felhobe_koltoznenek","timestamp":"2019. március. 10. 14:00","title":"Iszonyatos verseny van, hogy ki csinálja meg elsőként „a videójátékok Netflixét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e02588d-45c7-49e1-a3b9-b1d934f40538","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megtagadta a tanúskodást a portál alapítója, Julian Assange ügyében folyó vizsgálatban.","shortLead":"Megtagadta a tanúskodást a portál alapítója, Julian Assange ügyében folyó vizsgálatban.","id":"20190308_Orizetbe_vettek_Chelsea_Manninget_a_WikiLeaks_volt_informatorat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e02588d-45c7-49e1-a3b9-b1d934f40538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f912a0-04b7-4549-aa24-bdb570efc069","keywords":null,"link":"/vilag/20190308_Orizetbe_vettek_Chelsea_Manninget_a_WikiLeaks_volt_informatorat","timestamp":"2019. március. 08. 18:46","title":"Őrizetbe vették Chelsea Manninget, a WikiLeaks volt informátorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]