[{"available":true,"c_guid":"2b784aa1-cb51-48ff-8389-994e7ebdcaec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutyájának nevezi és a hajánál fogva cibálja a földön térdelő, vérző orrú lányt a piros kardigános kamaszlány.","shortLead":"A kutyájának nevezi és a hajánál fogva cibálja a földön térdelő, vérző orrú lányt a piros kardigános kamaszlány.","id":"20190309_Brutalisan_megvertek_es_megalaztak_egy_lanyt_Nadudvaron__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b784aa1-cb51-48ff-8389-994e7ebdcaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7eb4329-7cc8-484b-94ef-282c56d33988","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Brutalisan_megvertek_es_megalaztak_egy_lanyt_Nadudvaron__video","timestamp":"2019. március. 09. 18:48","title":"Brutálisan megvertek és megaláztak egy lányt Nádudvaron – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a941b079-c711-449d-bb2c-ba5ef1f12b97","c_author":"Hamvay Péter","category":"elet","description":"A bűnbakgyártásnak ez a receptje nem volt ismeretlen nálunk, Rákosi is újrahasznosította – mondja a Nemzeti Múzeum Az ismeretlen Görgei című tárlatának történész szakértője. A módszer ma is működik: teremts olyan helyzetet, ahol a tények mellékesek! Interjú.","shortLead":"A bűnbakgyártásnak ez a receptje nem volt ismeretlen nálunk, Rákosi is újrahasznosította – mondja a Nemzeti Múzeum...","id":"201910__hermann_robert_tortenesz__gorgei_vesszofutasairol_kossuthparbajrol__orok_recept","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a941b079-c711-449d-bb2c-ba5ef1f12b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bfd50d-5dea-41df-8c91-a3918e0446be","keywords":null,"link":"/elet/201910__hermann_robert_tortenesz__gorgei_vesszofutasairol_kossuthparbajrol__orok_recept","timestamp":"2019. március. 10. 20:00","title":"Tökéletes karaktergyilkosság: „Az intellektuális alvilágban” máig fennmaradt az áruló Görgei mítosza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március 14-re kétórás szolidaritási sztrájkot hirdetett a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete.","shortLead":"Március 14-re kétórás szolidaritási sztrájkot hirdetett a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete.","id":"20190311_Ketoras_sztrajkot_jelentettek_be_a_tanarok_csutortokre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a76a54b4-a5f9-4387-9710-f3476a924ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b2f3ea-8d71-4bef-8cc2-b3591db3f531","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Ketoras_sztrajkot_jelentettek_be_a_tanarok_csutortokre","timestamp":"2019. március. 11. 09:23","title":"Kétórás sztrájkot jelentettek be a tanárok csütörtökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472a0c0c-8e6f-4bb0-b9cb-80cd1294846a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős kárt okozó rongálás miatt indult ellene eljárás.","shortLead":"Jelentős kárt okozó rongálás miatt indult ellene eljárás.","id":"20190311_Ongyujtoval_a_kezeben_fogtak_el_a_2400_szalmabalat_felgyujto_ferfit__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=472a0c0c-8e6f-4bb0-b9cb-80cd1294846a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee32e3ed-374a-4de6-9210-ae5d93e536d0","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Ongyujtoval_a_kezeben_fogtak_el_a_2400_szalmabalat_felgyujto_ferfit__fotok","timestamp":"2019. március. 11. 13:25","title":"Öngyújtóval a kezében fogták el a 2400 szalmabálát felgyújtó férfit – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel a vasárnapi bértárgyalások nem vezettek eredményre, hétfőn éjféltől újabb sztrájk várható a Hankook Tire Magyarország Kft. dunaújvárosi gumigyárában. A szakszervezeti szövetség szerint a Hankook vezetése lelki terrort alkalmaz, zsarolja a szakszervezeti tagokat. A cég ezt a mostani közleményében tagadja.","shortLead":"Mivel a vasárnapi bértárgyalások nem vezettek eredményre, hétfőn éjféltől újabb sztrájk várható a Hankook Tire...","id":"20190310_A_Hankook_visszautasitja_a_zsarolas_vadjat_felkeszultek_a_kovetkezo_sztrajkra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616cb650-8f1f-4a66-83cb-b890df99672a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190310_A_Hankook_visszautasitja_a_zsarolas_vadjat_felkeszultek_a_kovetkezo_sztrajkra","timestamp":"2019. március. 10. 19:20","title":"A Hankook visszautasítja a zsarolás vádját, felkészültek a következő sztrájkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6203ce-feef-4577-8f1a-f0508f148cd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Régóta nagy a jövés-menés a Fogaskerekű svábhegyi megállójától pár perce lévő, szűkös Felhő utcában. Kiderült, a tulajdoni lap szerint a 3000 négyzetméteres, két korábbi telek összevonásából megszületett ingatlannak kizárólag egy tulajdonosa van, Bessenyei István.","shortLead":"Régóta nagy a jövés-menés a Fogaskerekű svábhegyi megállójától pár perce lévő, szűkös Felhő utcában. Kiderült...","id":"20190311_Sarka_Kata_elettarsa_3000_negyzetmeteren_epitkezik_a_Svabhegyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd6203ce-feef-4577-8f1a-f0508f148cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdfe3ba-18a0-420c-bedb-c7ce0422d00b","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Sarka_Kata_elettarsa_3000_negyzetmeteren_epitkezik_a_Svabhegyen","timestamp":"2019. március. 11. 11:13","title":"Sarka Kata élettársa 3000 négyzetméteren építkezik a Svábhegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9787836-f921-4ec6-a760-c9c750461815","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A középkori ólomüvegkészítés mintájára előállított bioaktív üveg segíthet az E. coli-fertőzés elleni küzdelemben – ezt állapította meg egy új kutatás.","shortLead":"A középkori ólomüvegkészítés mintájára előállított bioaktív üveg segíthet az E. coli-fertőzés elleni küzdelemben – ezt...","id":"20190310_bioaktiv_uveg_e_coli_fertozes_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9787836-f921-4ec6-a760-c9c750461815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b153e601-5ef3-4387-b528-baead1b948a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_bioaktiv_uveg_e_coli_fertozes_ellen","timestamp":"2019. március. 10. 14:03","title":"Le kell nyelni a bioaktív üveget, de megéri: kitakarít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d0f962-f6f2-443b-9798-8f80c57dffca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ettől a videótól garantáltan megjön a kedve egy kis testmozgáshoz. ","shortLead":"Ettől a videótól garantáltan megjön a kedve egy kis testmozgáshoz. ","id":"20190311_Csimpanz_gordeszka_video_Limbani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24d0f962-f6f2-443b-9798-8f80c57dffca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2038ddb8-72e9-4619-a88b-bfef17426712","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Csimpanz_gordeszka_video_Limbani","timestamp":"2019. március. 11. 13:45","title":"Látott már csimpánzt gördeszkázni? Ha nem, most bepótolhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]