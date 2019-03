Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b00a22e-ac5e-4f52-8860-2d5750915684","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Komoly fenyegetést jelentenek a halakra, korallokra és egyéb tengeri élőlényekre az egyre gyakoribbá váló tengeri hőhullámok – figyelmeztetnek kutatók egy új tanulmányban.","shortLead":"Komoly fenyegetést jelentenek a halakra, korallokra és egyéb tengeri élőlényekre az egyre gyakoribbá váló tengeri...","id":"20190310_tengeri_hohullamok_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_tengerek_elovilaga_halak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b00a22e-ac5e-4f52-8860-2d5750915684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c869b274-38a8-48d5-b925-a9fe7a38e23d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_tengeri_hohullamok_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_tengerek_elovilaga_halak","timestamp":"2019. március. 10. 08:03","title":"Sokkolja az állatokat az, ami a tengerekben történik – és ez az embereket is fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c45fa5-3801-4122-8d0b-25fefa7b6742","c_author":"T. R.","category":"sport","description":"Kevesebb mint egy éve állt fel a sikeredző. Most a története egyik legmélyebb válságában lévő klub ismét leülteti a kispadra a franciát.","shortLead":"Kevesebb mint egy éve állt fel a sikeredző. Most a története egyik legmélyebb válságában lévő klub ismét leülteti...","id":"20190311_Zidane_megint_a_Real_Madrid_edzoje_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44c45fa5-3801-4122-8d0b-25fefa7b6742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f6f3b1-9ce4-4d85-be06-ee30a14d468a","keywords":null,"link":"/sport/20190311_Zidane_megint_a_Real_Madrid_edzoje_lett","timestamp":"2019. március. 11. 16:37","title":"Zidane megint a Real Madrid edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Minderről a NATO-csatlakozás húszéves évfordulóján beszélt Lengyelországban.","shortLead":"Minderről a NATO-csatlakozás húszéves évfordulóján beszélt Lengyelországban.","id":"20190310_Most_eppen_felertekelodik_a_NATO_szerepe_Orban_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110bef45-d686-4194-abbc-8d82a24dc6f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190310_Most_eppen_felertekelodik_a_NATO_szerepe_Orban_szerint","timestamp":"2019. március. 10. 13:40","title":"Most éppen felértékelődik a NATO szerepe Orbán szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Jól teszik az egriek, ha vigyázó szemüket Ásotthalomra vetik. ","shortLead":"Jól teszik az egriek, ha vigyázó szemüket Ásotthalomra vetik. ","id":"20190311_revesz_mirkoczki_a_neocuki_eger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae3769d-b41c-4ff6-af4f-d16957f33b42","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_revesz_mirkoczki_a_neocuki_eger","timestamp":"2019. március. 11. 17:22","title":"Révész: Mirkóczki, a neocuki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3dfb4ee-0787-4961-b4d2-54b9df4181ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánykritikus lap kiadója beperelte volna az üzletláncot, amiért nem árusít Magyar Hangot, de az Aldi közölte, áprilistól már fognak. Szerintük eddig is csak azért nem lehetett náluk kapni, mert ritkán egyeztetnek a lapok forgalmáról.","shortLead":"A kormánykritikus lap kiadója beperelte volna az üzletláncot, amiért nem árusít Magyar Hangot, de az Aldi közölte...","id":"20190311_Megis_lehet_majd_Magyar_Hangot_venni_az_Aldiban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3dfb4ee-0787-4961-b4d2-54b9df4181ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d677e4-e46b-467d-946d-a4df5914ae79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Megis_lehet_majd_Magyar_Hangot_venni_az_Aldiban","timestamp":"2019. március. 11. 11:19","title":"Mégis lehet majd Magyar Hangot venni az Aldiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612c2bbe-8885-457e-9495-7641f43adce9","c_author":"","category":"elet","description":"Az érdeklődés tagadhatatlan.","shortLead":"Az érdeklődés tagadhatatlan.","id":"20190311_A_pedofilvadak_utan_jobban_fogynak_Michael_Jackson_lemezei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=612c2bbe-8885-457e-9495-7641f43adce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1838f4b-6503-4b15-b8e7-041078cef63c","keywords":null,"link":"/elet/20190311_A_pedofilvadak_utan_jobban_fogynak_Michael_Jackson_lemezei","timestamp":"2019. március. 11. 09:07","title":"A pedofilvádak után jobban fogynak Michael Jackson lemezei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee95137-d989-4eb7-8a36-27a5931ebb92","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándort a szófiai rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságon. az 500 és az 1500 méteres verseny után a 1000 méteresből is kizárták. Az olimpiai bajnok magyar férfi váltó vasárnap viszont bronzérmes lett.","shortLead":"Liu Shaolin Sándort a szófiai rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságon. az 500 és az 1500 méteres verseny után...","id":"20190310_Gyorskorcsolya_vb_a_magyar_ferfi_valto_bronzermes_lett_Liu_Shaolin_Sandort_1000_meteren_is_kizartak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ee95137-d989-4eb7-8a36-27a5931ebb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d1b491-5d23-4772-81d3-8f8e587735a7","keywords":null,"link":"/sport/20190310_Gyorskorcsolya_vb_a_magyar_ferfi_valto_bronzermes_lett_Liu_Shaolin_Sandort_1000_meteren_is_kizartak","timestamp":"2019. március. 10. 17:05","title":"Gyorskorcsolya vb: a magyar férfi váltó bronzérmes lett, Liu Shaolin Sándort 1000 méteren is kizárták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc7d576-fda2-4cb2-8fe5-78fc64954595","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Utólag még azt is letagadja a reptéri rendőrség, hogy a fosztogatások miatt rakodókra szerelt testkamerákat javasoltak, és hiába lepleztünk le egy biztonsági kockázatot, továbbra is szabadon, állandó ellenőrzés nélkül grasszálnak a rakodók. A birtokunkba került dokumentumok alapján a repülők rakterének kamerázása viszont magáncégeknek köszönhetően zajlik, de a maffiaszerű szervezettséggel dolgozó tolvajok vesztegetni próbálják és fenyegetik őket. Ráadásul hiába fülelik le az utasokat megkárosítókat, visszatérnek, holott ehhez elvileg szigorú hatósági ellenőrzésen kell átesniük. Azt is megtudtuk, milyen jól forgatják a körömvágó ollót, és miért aggódhatunk, ha a kézipoggyászunk sárga címkével mégis a raktérben köt ki.","shortLead":"Utólag még azt is letagadja a reptéri rendőrség, hogy a fosztogatások miatt rakodókra szerelt testkamerákat javasoltak...","id":"20190311_Ferihegyen_a_helyzet_valtozatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dc7d576-fda2-4cb2-8fe5-78fc64954595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18fca542-a839-4455-aafc-44fcfa6306b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Ferihegyen_a_helyzet_valtozatlan","timestamp":"2019. március. 11. 06:30","title":"\"Úgyis megcsinálják a táskádat egy körömollóval\" – változott bármi Ferihegyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]