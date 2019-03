Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37d2114e-ae31-46be-90d6-e6c212b43f86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg ez volt az exfocista életének egyik legkínosabb tíz perce. ","shortLead":"Valószínűleg ez volt az exfocista életének egyik legkínosabb tíz perce. ","id":"20190312_James_Corden_David_Beckham_atveres_szobor_leleplezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37d2114e-ae31-46be-90d6-e6c212b43f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a28935-de14-414d-81eb-56ccf17033ec","keywords":null,"link":"/elet/20190312_James_Corden_David_Beckham_atveres_szobor_leleplezes","timestamp":"2019. március. 12. 14:21","title":"James Corden miatt David Beckhamen röhög a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7437a010-8273-4487-80ee-e844be26529e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az AS Roma házigazdaként 2-1-re legyőzte az Empoli csapatát az olasz labdarúgó-bajnokság 27. fordulójának hétfői zárómérkőzésén.","shortLead":"Az AS Roma házigazdaként 2-1-re legyőzte az Empoli csapatát az olasz labdarúgó-bajnokság 27. fordulójának hétfői...","id":"20190312_claudio_ranieri_edzo_as_roma_empoli_gyozelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7437a010-8273-4487-80ee-e844be26529e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0bcfbc-9195-4c61-8aa1-91f51e4c7945","keywords":null,"link":"/sport/20190312_claudio_ranieri_edzo_as_roma_empoli_gyozelem","timestamp":"2019. március. 12. 06:04","title":"Győzelemmel kezdett Ranieri Romája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0a6e59-bacf-43ad-8f0b-be0d529d6686","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Corvin sétányon két lakásban és egy XVIII. kerületi lakásban egyszerre fogta el a rendőrség egy bűnbanda több tagját. ","shortLead":"A Corvin sétányon két lakásban és egy XVIII. kerületi lakásban egyszerre fogta el a rendőrség egy bűnbanda több tagját. ","id":"20190313_A_Corvin_setanyon_levo_lakasokban_volt_a_dizajnerdrogarusok_kozpontja__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f0a6e59-bacf-43ad-8f0b-be0d529d6686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374b1552-3153-4b27-8bdb-0551283a4b5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_A_Corvin_setanyon_levo_lakasokban_volt_a_dizajnerdrogarusok_kozpontja__video","timestamp":"2019. március. 13. 06:30","title":"A Corvin sétányon lévő lakásokban volt a dizájnerdrog-árusok központja - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7016b75-e38c-4684-b9bb-4fb3d24324d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cukoriparnak nyújtott támogatás miatti pénzügyi korrekcióról az EU Bíróság Törvényszéke döntött. ","shortLead":"A cukoriparnak nyújtott támogatás miatti pénzügyi korrekcióról az EU Bíróság Törvényszéke döntött. ","id":"20190312_Tobb_milliardnyi_EUpenzt_kell_visszafizetnie_Magyarorszagnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7016b75-e38c-4684-b9bb-4fb3d24324d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daca63b8-5c21-4d2e-a15a-c2311c39ba39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Tobb_milliardnyi_EUpenzt_kell_visszafizetnie_Magyarorszagnak","timestamp":"2019. március. 12. 12:32","title":"Többmilliárdnyi EU-pénzt kell visszafizetnie Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c568fe7a-4ee6-4bbc-8729-abe612545471","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bigbang énekese bejelentette a visszavonulását. ","shortLead":"A Bigbang énekese bejelentette a visszavonulását. ","id":"20190312_Prostitualtakat_kozvetitesebe_bukott_bele_az_egyik_delkoreai_fiubanda_sztarja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c568fe7a-4ee6-4bbc-8729-abe612545471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ee8a51-97b2-4054-aa54-fd9d0f58ee19","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Prostitualtakat_kozvetitesebe_bukott_bele_az_egyik_delkoreai_fiubanda_sztarja","timestamp":"2019. március. 12. 09:25","title":"Prostituáltak közvetítésébe bukott bele az egyik dél-koreai fiúbanda sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80a085c-2cd7-417c-b8e5-e3620410e2e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Engem a tehetség vonz\" – válaszolja Udvaros Dorottya arra a kérdésre, hogy miként találta meg a hangot a Nemzetiben Jordán Tamással, Alföldi Róberttel és Vidnyánszky Attilával is. A HVG-nek adott interjújában beszélt a me too mozgalomról és arról is, hogy a mentalitásának köszönheti, hogy őt soha nem használták ki. ","shortLead":"\"Engem a tehetség vonz\" – válaszolja Udvaros Dorottya arra a kérdésre, hogy miként találta meg a hangot a Nemzetiben...","id":"20190313_Udvaros_Dorottya_Van_bennem_kompromisszumkeszseg_de_nem_vagyok_megalkuvo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a80a085c-2cd7-417c-b8e5-e3620410e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8930def-49f7-41a5-b2a4-f0085f4ab656","keywords":null,"link":"/kultura/20190313_Udvaros_Dorottya_Van_bennem_kompromisszumkeszseg_de_nem_vagyok_megalkuvo","timestamp":"2019. március. 13. 12:24","title":"Udvaros Dorottya: Van bennem kompromisszumkészség, de nem vagyok megalkuvó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Továbbra is korlátozná Czeglédy Csaba szabadságát az ügyészség, ezért fellebbezett a bírósági döntés ellen, amely pár napja megszüntette a baloldali politikus-jogász házi őrizetét. Czeglédy szerint bizonyára kínos számukra, hogy „fideszes gazdáiknak” meg kell magyarázni, miért védekezhet mostantól szabadlábon. Mint megjegyezte, az első szabad hétvégéjén a Balatonhoz ment, nem pedig Mexikóba.","shortLead":"Továbbra is korlátozná Czeglédy Csaba szabadságát az ügyészség, ezért fellebbezett a bírósági döntés ellen, amely pár...","id":"20190312_Magyarazhatjak_a_fideszes_gazdaiknak__az_ugyeszseg_visszavenne_Czegledy_szabadsagat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96eabbb6-0315-43fd-ab9d-f62374ee50aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Magyarazhatjak_a_fideszes_gazdaiknak__az_ugyeszseg_visszavenne_Czegledy_szabadsagat","timestamp":"2019. március. 12. 09:41","title":"„Magyarázhatják a fideszes gazdáiknak” – az ügyészség visszavenné Czeglédy szabadságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55638dd8-9883-48a7-84b1-88ffe7181c70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Veszprém megyei lap úgy tudja, hétfőn megsérült az egyik magyar Gripen vadászrepülőgép a héten kezdődött légierős éleslövészeten, ezért felfüggesztették az éles lőgyakorlatokat.","shortLead":"A Veszprém megyei lap úgy tudja, hétfőn megsérült az egyik magyar Gripen vadászrepülőgép a héten kezdődött légierős...","id":"20190313_Eles_logyakorlaton_serult_meg_egy_magyar_Gripen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55638dd8-9883-48a7-84b1-88ffe7181c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387eea10-2199-45a3-95ed-5a4206623608","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Eles_logyakorlaton_serult_meg_egy_magyar_Gripen","timestamp":"2019. március. 13. 08:21","title":"Éles lőgyakorlaton sérült meg egy magyar Gripen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]