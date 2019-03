Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"Két autó karambolozott az 5402-es főúton","shortLead":"Két autó karambolozott az 5402-es főúton","id":"20190315_Meghalt_harom_ember_Kiskunmajsa_es_Kiskunhalas_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0c6672-727c-4750-92f0-be0ab337ad35","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20190315_Meghalt_harom_ember_Kiskunmajsa_es_Kiskunhalas_kozott","timestamp":"2019. március. 15. 10:21","title":"Meghalt három ember Kiskunmajsa és Kiskunhalas között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d084c319-0c9d-4556-9c86-6033cec2f745","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Jelek szerint nemcsak az autógyártók, hanem az autógumis cégek is maximálisan haladnak a korral.","shortLead":"Jelek szerint nemcsak az autógyártók, hanem az autógumis cégek is maximálisan haladnak a korral.","id":"20190314_megtapogattuk_a_jovo_autogumijat_ami_lebego_es_onvezeto_autokra_valo_goodyear","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d084c319-0c9d-4556-9c86-6033cec2f745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a33b6e-1f98-4fc6-8b49-0a8c5c951f36","keywords":null,"link":"/cegauto/20190314_megtapogattuk_a_jovo_autogumijat_ami_lebego_es_onvezeto_autokra_valo_goodyear","timestamp":"2019. március. 14. 13:21","title":"Megtapogattuk a jövő autógumiját, ami lebegő és önvezető autókra való","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e16d597-b469-49fa-abf3-b1ba16a591a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy rosszul elhelyezett zászló okozott félreértést. És vicces másodperceket. ","shortLead":"Egy rosszul elhelyezett zászló okozott félreértést. És vicces másodperceket. ","id":"20190315_Salgotarjanban_ugy_dontottek_ma_az_olaszokat_unneplik__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e16d597-b469-49fa-abf3-b1ba16a591a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678f2815-09dc-4ce9-9d99-1d603153f7c0","keywords":null,"link":"/elet/20190315_Salgotarjanban_ugy_dontottek_ma_az_olaszokat_unneplik__foto","timestamp":"2019. március. 15. 13:56","title":"Salgótarjánban úgy döntöttek, ma az olaszokat ünneplik – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaa139e-890e-46f0-847b-2c1ce0aa41fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti halálos baleset egyik vádlottjának szívét kedden műtötték.","shortLead":"A Dózsa György úti halálos baleset egyik vádlottjának szívét kedden műtötték.","id":"20190315_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset_szivmutet_operacio_intenziv_osztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa139e-890e-46f0-847b-2c1ce0aa41fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2cad209-d6ee-48ea-92ee-d172ea3e5971","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset_szivmutet_operacio_intenziv_osztaly","timestamp":"2019. március. 15. 22:06","title":"Az intenzíven kezelik M. Richárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f241fa-1476-4fb0-b533-cd77c5d5fd93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sőt, a Janez Jansa vezette Szlovén Demokrata Párt külön szövetséget alakítana Orbán Viktorral. ","shortLead":"Sőt, a Janez Jansa vezette Szlovén Demokrata Párt külön szövetséget alakítana Orbán Viktorral. ","id":"20190314_A_szloven_bevandorlasellenesek_kilepnek_a_Neppartbol_ha_kizarjak_a_Fideszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93f241fa-1476-4fb0-b533-cd77c5d5fd93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11ec974-59ba-4140-8a4a-a9c03c415de0","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_A_szloven_bevandorlasellenesek_kilepnek_a_Neppartbol_ha_kizarjak_a_Fideszt","timestamp":"2019. március. 14. 14:46","title":"A szlovén bevándorlásellenesek kilépnek a Néppártból, ha kizárják a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94dc1e2-d486-48dc-95f9-1bc21eb76c0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy év kihagyás után megtöltötte az Arénát a Pilvaker.","shortLead":"Egy év kihagyás után megtöltötte az Arénát a Pilvaker.","id":"20190316_Kar_hogy_Petofi_nem_latott_minket_ezt_meg_o_is_szerette_volna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b94dc1e2-d486-48dc-95f9-1bc21eb76c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b5efc5-5f3f-4c46-ac06-b9ca35072672","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Kar_hogy_Petofi_nem_latott_minket_ezt_meg_o_is_szerette_volna","timestamp":"2019. március. 16. 07:50","title":"„Kár, hogy Petőfi nem látott minket, ezt még ő is szerette volna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53687254-8075-448b-9be0-23f723dec042","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nagyszabású őskori ünnepi rituálék bizonyítékait találták meg a nagy-britanniai Stonehenge-nél, melyek alapján ott lehetett a szigetek legkorábbi tömeges ünnepeinek központja.","shortLead":"Nagyszabású őskori ünnepi rituálék bizonyítékait találták meg a nagy-britanniai Stonehenge-nél, melyek alapján ott...","id":"20190314_A_legkorabbi_oskori_tomeges_ritualek_kozpontja_lehetett_a_Stonehenge","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53687254-8075-448b-9be0-23f723dec042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9e5dbe-62c2-4504-8f81-e82b8dd21e60","keywords":null,"link":"/elet/20190314_A_legkorabbi_oskori_tomeges_ritualek_kozpontja_lehetett_a_Stonehenge","timestamp":"2019. március. 14. 16:23","title":"A Stonehenge a legkorábbi őskori tömeges rituálék központja lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed16b20-50bd-4232-b574-ddbd11719be5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány felhasználónál már megjelentek a Google Maps új funkciói, köztük az is, amellyel jelezhetővé válnak a balesetek és útakadályok.","shortLead":"Néhány felhasználónál már megjelentek a Google Maps új funkciói, köztük az is, amellyel jelezhetővé válnak a balesetek...","id":"20190314_waze_google_maps_utakadaly_balesetek_jelzese_traffipax","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed16b20-50bd-4232-b574-ddbd11719be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc48601e-3746-4778-83fd-a2b05ca35f8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_waze_google_maps_utakadaly_balesetek_jelzese_traffipax","timestamp":"2019. március. 14. 15:03","title":"Waze lesz a Google Térképből, ez már egyre biztosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]