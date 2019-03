Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7acc3600-225b-4a4f-b7e4-313a5df26289","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kilenc hónap után visszatér a portugál válogatottba Cristiano Ronaldo.","shortLead":"Kilenc hónap után visszatér a portugál válogatottba Cristiano Ronaldo.","id":"20190315_Ronaldo_ujra_magara_huzza_a_portugal_valogatott_mezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7acc3600-225b-4a4f-b7e4-313a5df26289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15655e7-beb7-4535-b2ad-56af9a61a6a0","keywords":null,"link":"/sport/20190315_Ronaldo_ujra_magara_huzza_a_portugal_valogatott_mezet","timestamp":"2019. március. 15. 14:03","title":"Ronaldo újra magára húzza a portugál válogatott mezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztői végre kiadták a Chrome böngésző legújabb, 73-as változatát, benne több új funkcióval.","shortLead":"A Google fejlesztői végre kiadták a Chrome böngésző legújabb, 73-as változatát, benne több új funkcióval.","id":"20190316_google_chrome_bongeszo_chrome_73_multimedias_billentyuzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fd0031-ddb9-44c5-b7b3-304b2a97e80a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_google_chrome_bongeszo_chrome_73_multimedias_billentyuzet","timestamp":"2019. március. 16. 08:03","title":"Frissítette már a Chrome-ot? Új funkció jött bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0807aaaf-1bcf-44bf-ae10-52b17063ed8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Emma Haruka Iawónak 121 napjába telt, hogy 9 billóval több tizedesjegyet számoljon ki a pí értékének, mint amit az eddigi rekord jelentett.","shortLead":"Emma Haruka Iawónak 121 napjába telt, hogy 9 billóval több tizedesjegyet számoljon ki a pí értékének, mint amit...","id":"20190314_pi_vilagrekord_emma_haruka_iwao_pi_szamitasa_google_cloud","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0807aaaf-1bcf-44bf-ae10-52b17063ed8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0002cb-0ffb-4fc0-8ead-90201c74eccd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_pi_vilagrekord_emma_haruka_iwao_pi_szamitasa_google_cloud","timestamp":"2019. március. 14. 19:03","title":"A Google programozója 31 415 926 535 897 tizedesjegyig számolta ki a pí értékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vizsgálatot indított a bolgár vádhatóság az új-zélandi Christchurch két mecsete elleni 49 halálos áldozatot követelő terrorcselekmények elkövetője ellen a férfi esetleges bulgáriai kapcsolatai miatt - közölte Szotir Cacarov bolgár főügyész péntek este. Az eddigi adatok szerint a 28 éves ausztrál férfi Bulgáriában, Romániában és Magyarországon is megfordult, a merénylethez használt fegyverein pedig a törökök ellen küzdő történelmi személyiségek nevei és muszlim vereségeket jelző történelmi dátumok is fel voltak tüntetve.","shortLead":"Vizsgálatot indított a bolgár vádhatóság az új-zélandi Christchurch két mecsete elleni 49 halálos áldozatot követelő...","id":"20190316_Magyarorszagon_is_jart_az_ujzelandi_tomeggyilkos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fdb5da-4dce-4214-a2d0-45ff97a625b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Magyarorszagon_is_jart_az_ujzelandi_tomeggyilkos","timestamp":"2019. március. 16. 09:52","title":"Magyarországon is járt az új-zélandi tömeggyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook nem most kezdett érdeklődni a videojátékos tartalmak iránt, már korábban is foglalkoztak vele. Ennek következő lépcsőfoka egy új gomb megjelenése lesz a mobilappban.","shortLead":"A Facebook nem most kezdett érdeklődni a videojátékos tartalmak iránt, már korábban is foglalkoztak vele. Ennek...","id":"20190315_uj_gomb_a_facebookon_gaming_videojatekos_tartalmak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28963418-99e2-4094-a65a-c0be4f783c02","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_uj_gomb_a_facebookon_gaming_videojatekos_tartalmak","timestamp":"2019. március. 15. 19:03","title":"Lesz egy új gomb a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91ac84b-7032-47c3-9567-80b1a4ebbff0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több mint két kilogramm marihuánát találtak a pénzügyőrök és a rendőrség munkatársai egy macedón autóbusz ellenőrzésekor Röszkén - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.","shortLead":"Több mint két kilogramm marihuánát találtak a pénzügyőrök és a rendőrség munkatársai egy macedón autóbusz...","id":"20190316_Nagyon_alabecsulte_a_magyar_penzugyoroket_a_mecedon_marihuanacsempesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b91ac84b-7032-47c3-9567-80b1a4ebbff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f06990-026a-44d1-88fd-fceb9efe960e","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Nagyon_alabecsulte_a_magyar_penzugyoroket_a_mecedon_marihuanacsempesz","timestamp":"2019. március. 16. 08:57","title":"Nagyon alábecsülte a magyar pénzügyőröket a macedón marihuána-csempész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen közel 150 milliószor töltöttek le olyan androidos alkalmazásokat, amelyek egy rosszindulatú kód következtében különféle kockázatoknak tették ki a felhasználót.","shortLead":"Összesen közel 150 milliószor töltöttek le olyan androidos alkalmazásokat, amelyek egy rosszindulatú kód következtében...","id":"20190315_simbad_adware_206_virusus_alkalmazas_android_google_play_aruhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2b4a4c-30b2-4e87-98a7-7ae1252e5a49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_simbad_adware_206_virusus_alkalmazas_android_google_play_aruhaz","timestamp":"2019. március. 15. 08:03","title":"Ön is letöltötte valamelyiket? 206 veszélyes androidos appot találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed16b20-50bd-4232-b574-ddbd11719be5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány felhasználónál már megjelentek a Google Maps új funkciói, köztük az is, amellyel jelezhetővé válnak a balesetek és útakadályok.","shortLead":"Néhány felhasználónál már megjelentek a Google Maps új funkciói, köztük az is, amellyel jelezhetővé válnak a balesetek...","id":"20190314_waze_google_maps_utakadaly_balesetek_jelzese_traffipax","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ed16b20-50bd-4232-b574-ddbd11719be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc48601e-3746-4778-83fd-a2b05ca35f8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_waze_google_maps_utakadaly_balesetek_jelzese_traffipax","timestamp":"2019. március. 14. 15:03","title":"Waze lesz a Google Térképből, ez már egyre biztosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]