Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az rtlklub.hu oldalon fizetett politikai hirdetések megjelenésének is helyet adnak. ","shortLead":"Az rtlklub.hu oldalon fizetett politikai hirdetések megjelenésének is helyet adnak. ","id":"20190319_Lesz_politikai_reklam_a_kampanyidoszakban_az_RTL_Klubon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96abc94d-8dc6-4872-a6e3-5a3701d66c31","keywords":null,"link":"/kultura/20190319_Lesz_politikai_reklam_a_kampanyidoszakban_az_RTL_Klubon","timestamp":"2019. március. 19. 19:08","title":"Lesz politikai reklám a kampányidőszakban az RTL Klubon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885d3cab-ee6b-444a-b532-5d6c132d52fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A surf rock hangzás feltalálója 81 éves volt.\r

\r

","shortLead":"A surf rock hangzás feltalálója 81 éves volt.\r

\r

","id":"20190318_Meghalt_Dick_Dale_a_Ponyvaregenybol_ismert_dal_szerzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=885d3cab-ee6b-444a-b532-5d6c132d52fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d7bdb3-6793-446f-931c-c11b8291f994","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Meghalt_Dick_Dale_a_Ponyvaregenybol_ismert_dal_szerzoje","timestamp":"2019. március. 18. 05:18","title":"Meghalt Dick Dale gitáros, a Ponyvaregényből ismert dal szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c454c367-159a-4f99-a585-de3839c4b913","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Kevés dologtól érezhetjük magunkat annyira jól, mint amikor megszabadulhatunk a nyomasztó tevékenységlistánktól, főleg ha ezt a lépést még a tudomány is támogatja. Hiszen a feladatok elengedése dopamint szabadít fel az agyban, ami a jó érzésekért felelős. Minél több feladatot tudunk le, annál inkább aktivizálódik a jutalomközpontunk. A tevékenységlisták azonban félrevezető eszközök, melyek egyáltalán nem segítik a produktivitást. Ehelyett érdemes inkább megismernünk, mikorra esik az úgynevezett csúcsidőnk, és eszerint csoportosítani a feladatainkat.","shortLead":"Kevés dologtól érezhetjük magunkat annyira jól, mint amikor megszabadulhatunk a nyomasztó tevékenységlistánktól, főleg...","id":"20190313_Ismered_a_csucsidodet_Ha_akkor_dolgozol_sokkal_produktivabb_lehetsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c454c367-159a-4f99-a585-de3839c4b913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d146daf0-e63d-429e-aa2b-f4e1eb665f9f","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190313_Ismered_a_csucsidodet_Ha_akkor_dolgozol_sokkal_produktivabb_lehetsz","timestamp":"2019. március. 18. 16:30","title":"Ismered a „csúcsidődet”? Ha akkor dolgozol, sokkal produktívabb lehetsz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új-zélandi vérengzés első 24 órájában gyakorlatilag másodpercenként került fel egy videó a YouTube-ra a lövöldözésről, megbénítva ezzel a platformot. A fejlesztők ezért a vészforgatókönyvhöz nyúltak.","shortLead":"Az új-zélandi vérengzés első 24 órájában gyakorlatilag másodpercenként került fel egy videó a YouTube-ra...","id":"20190318_uj_zeland_meszarlas_tomeggyilkossag_youtube_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573a16cb-5460-4c99-8ae1-47107d207fb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_uj_zeland_meszarlas_tomeggyilkossag_youtube_video","timestamp":"2019. március. 18. 19:33","title":"Mészárlás Új-Zélandon: vészforgatókönyvet vett elő a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b07df4c-a1f2-475e-89a5-4c6429783c2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzt követelt egy férfi volt zárkatársa anyjától úgy, hogy majdnem félholtra verte. 15 évet is kaphat.\r

\r

","shortLead":"Pénzt követelt egy férfi volt zárkatársa anyjától úgy, hogy majdnem félholtra verte. 15 évet is kaphat.\r

\r

","id":"20190318_Rendornek_adta_ki_magat_majd_vascsovel_verte_es_ralepett_az_idos_asszony_mellkasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b07df4c-a1f2-475e-89a5-4c6429783c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c92a9c-0805-44c6-b3b5-c6d9a3eefc8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Rendornek_adta_ki_magat_majd_vascsovel_verte_es_ralepett_az_idos_asszony_mellkasara","timestamp":"2019. március. 18. 09:44","title":"Rendőrnek adta ki magát, majd vascsővel verte, és rálépett az idős asszony mellkasára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2768e-f279-42c0-87bc-6e95e81e3f20","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal az univerzum születése után keletkezett 83 szupermasszív fekete lyukat fedezett fel egy japán, tajvani és amerikai csillagászokból álló kutatócsoport.","shortLead":"Nem sokkal az univerzum születése után keletkezett 83 szupermasszív fekete lyukat fedezett fel egy japán, tajvani és...","id":"20190318_83_szupermassziv_fekete_lyuk_japan_csillagaszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2768e-f279-42c0-87bc-6e95e81e3f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ecfb34-8dcc-4c6a-b653-e41ef755fbd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_83_szupermassziv_fekete_lyuk_japan_csillagaszok","timestamp":"2019. március. 18. 20:03","title":"Találtak 83 új fekete lyukat, ráadásul mind szupermasszív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e1f9fe-63e1-4f3d-9666-a1d408de7092","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Az iskolai zaklatás túl azon, hogy mindennapos jelenség, egyre nagyobb méreteket ölt: azokban az intézményekben, ahol nem reagálnak a problémára, és nem tesznek kísérletet arra, hogy erőszakmentes iskolai környezetet teremtsenek, egy LMBTQI-diáknak is sokkal rosszabb. A Háttér Társaság leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és/vagy interszex tanulókat kérdezett meg az iskolai tapasztalataikról. Az eredményekből jól látszik, hogy vannak pozitív folyamatok, de bőven van még tennivaló az oktatási intézmények és a pedagógusok részéről is.","shortLead":"Az iskolai zaklatás túl azon, hogy mindennapos jelenség, egyre nagyobb méreteket ölt: azokban az intézményekben, ahol...","id":"20190318_Lmbtqi_diakok_az_iskolaban_Hatter_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1e1f9fe-63e1-4f3d-9666-a1d408de7092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9cf020-7804-4441-86ed-17f67d3ed117","keywords":null,"link":"/elet/20190318_Lmbtqi_diakok_az_iskolaban_Hatter_kutatas","timestamp":"2019. március. 18. 17:00","title":"Miért is kell úgy dobálni a „buzi” kifejezést, mint a röplabdát tesiórán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tárca nélküli miniszter egy konferencián szólalt meg a csúszással kapcsolatban.","shortLead":"A tárca nélküli miniszter egy konferencián szólalt meg a csúszással kapcsolatban.","id":"20190319_Suli_320_uj_engedelye_van_Paksnak_meg_6000_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f05315f-6bbf-458e-962e-fd5fb5664cbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Suli_320_uj_engedelye_van_Paksnak_meg_6000_kell","timestamp":"2019. március. 19. 11:50","title":"Süli: 320 engedélye van Paks II.-nek, még 6000 kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]