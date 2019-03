Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ff0313a-5e36-4d2b-9efa-ce556c2fbcbe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több új buszjáratot is indít a Budapest Közlekedési Központ (BKK) a 3-as metró déli szakaszának felújítása idején, a metrópótló buszok 45 másodpercenként indulnak.","shortLead":"Több új buszjáratot is indít a Budapest Közlekedési Központ (BKK) a 3-as metró déli szakaszának felújítása idején...","id":"20190318_bkk_metropotlas_potlobusz_kozlekedes_3as_metro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ff0313a-5e36-4d2b-9efa-ce556c2fbcbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b75b9b-1f73-40c7-a606-f85fb3cdd353","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_bkk_metropotlas_potlobusz_kozlekedes_3as_metro","timestamp":"2019. március. 18. 18:51","title":"Alaposan átalakul a közlekedés Budapesten – így pótolják délen a 3-as metrót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b3fce9-7d8f-462b-90ab-8d7772414b56","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Részvényenként 25 forint osztalék kifizetését javasolják a társaság 100 forint névértékű részvényeire a 2018. évi eredmény után.\r

","shortLead":"Részvényenként 25 forint osztalék kifizetését javasolják a társaság 100 forint névértékű részvényeire a 2018. évi...","id":"20190318_Magyar_Telekom_osszesen_26068_milliard_forint_osztalekra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9b3fce9-7d8f-462b-90ab-8d7772414b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4332c0fd-3cd5-4de2-862e-f945e7acb935","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_Magyar_Telekom_osszesen_26068_milliard_forint_osztalekra","timestamp":"2019. március. 18. 21:41","title":"Magyar Telekom: összesen 26,068 milliárd forint osztalékra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf127651-e723-4ac7-b86e-3c961341eb79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Balatontourist kempingjeiben megjelentek a munkagépek, terepet rendeznek, építkeznek.","shortLead":"A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Balatontourist kempingjeiben megjelentek a munkagépek, terepet rendeznek...","id":"20190318_Dronfelveteleken_mutatjuk_hogyan_keszulnek_a_szezonnyitasra_a_balatoni_kempingekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf127651-e723-4ac7-b86e-3c961341eb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5770f7b1-c351-4621-8933-0d877acd0525","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_Dronfelveteleken_mutatjuk_hogyan_keszulnek_a_szezonnyitasra_a_balatoni_kempingekben","timestamp":"2019. március. 18. 14:45","title":"Vacogunk, de drónfelvételeken mutatjuk, hogyan készülnek a szezonnyitásra a balatoni kempingekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04762487-7680-49d1-91d6-45b7807e4c9f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a sofőr úgy döntött, hogy a Mustang GT-jével nagyjából 40 másodpercig pörög egy helyben. Sajnos egy idő után nem csak a gumi füstölt el.","shortLead":"Ez a sofőr úgy döntött, hogy a Mustang GT-jével nagyjából 40 másodpercig pörög egy helyben. Sajnos egy idő után nem...","id":"20190319_gumifustoles_ford_mustang_tuz_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04762487-7680-49d1-91d6-45b7807e4c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b82fa1-81ca-4f2d-b4a0-d5dcaef7ea1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_gumifustoles_ford_mustang_tuz_autos_video","timestamp":"2019. március. 20. 04:06","title":"Addig erőltették a Ford Mustanggal a gumifüstölést, hogy az egész autó felgyulladt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A portugál válogatott labdarúgó azért hozzátette: őt soha nem fogja érinteni ez a probléma. ","shortLead":"A portugál válogatott labdarúgó azért hozzátette: őt soha nem fogja érinteni ez a probléma. ","id":"20190319_Hajbeultetessel_foglalkozo_klinikat_nyit_Cristiano_Ronaldo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982df490-f930-4352-a99d-7c89dfa07ee5","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Hajbeultetessel_foglalkozo_klinikat_nyit_Cristiano_Ronaldo","timestamp":"2019. március. 19. 14:03","title":"Hajbeültetéssel foglalkozó klinikát nyit Cristiano Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pénteki új-zélandi tömeggyilkosságban komoly szerephez jutott a Facebook is. Jacinda Ardern miniszterelnök szerint az nem lehet, hogy ezek a cégek elteszik a profitot, felelősséget viszont semmiért sem vállalnak.","shortLead":"A pénteki új-zélandi tömeggyilkosságban komoly szerephez jutott a Facebook is. Jacinda Ardern miniszterelnök szerint...","id":"20190319_uj_zeland_meszarlas_tomeggyilkossag_facebook_elo_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2071eb-794a-4ad7-93bf-5e64fbeacc68","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_uj_zeland_meszarlas_tomeggyilkossag_facebook_elo_video","timestamp":"2019. március. 19. 13:33","title":"Mészárlás Új-Zélandon: kiterítette kártyáit a Facebook, az új-zélandi miniszterelnök keményen beszólt nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06806cdb-4d68-4a9c-a856-b2f52fe60c69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"16 különböző tárgyat árvereznek el, amik mind megjárták az űrt. ","shortLead":"16 különböző tárgyat árvereznek el, amik mind megjárták az űrt. ","id":"20190319_Urhajoablakra_is_lehet_licitalni_az_Europai_Urugynokseg_arveresen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06806cdb-4d68-4a9c-a856-b2f52fe60c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8838d2-f0aa-45dc-b3e4-46892f400829","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Urhajoablakra_is_lehet_licitalni_az_Europai_Urugynokseg_arveresen","timestamp":"2019. március. 19. 21:36","title":"Űrhajóablakra is lehet licitálni az Európai Űrügynökség árverésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761e3eee-dfc0-4f36-b4e9-0bd2ddd43f36","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Bonafarm sokat köszönhet a szentesi Hungerit Zrt.-nek.","shortLead":"A Bonafarm sokat köszönhet a szentesi Hungerit Zrt.-nek.","id":"20190319_Szepen_hizott_Csanyi_Sandor_agrarcege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=761e3eee-dfc0-4f36-b4e9-0bd2ddd43f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce89cd6e-1132-40c7-a5a6-7956b9646b72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Szepen_hizott_Csanyi_Sandor_agrarcege","timestamp":"2019. március. 19. 16:19","title":"Szépen hízott Csányi Sándor agrárcége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]