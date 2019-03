A Politico megszerezte Donald Tusk határozattervezetét, amelyet az Európai Tanács első napján osztott ki a résztvevő állam-és kormányfőknek. Eszerint május 22-ei határidőt javasolnak az Egyesült Királyság kilépéséhez, a Theresa May által javasolt június 30-a helyett. Ez lehetővé tenné, hogy az európai parlamenti választások előtt lépjenek ki a britek.

Az EP-választások közeledte nagy fejtörést okozott eddig is a Brexit-tárgyalásokon, hiszen ha addig a britek nem lépnek ki, akkor jogilag ott is meg kellene tartani a voksolást. Ezt a lehetőséget azonban többen is képtelenségnek és abszurdnak nevezték.

A dokumentum szövege szerint ugyanakkor az Európai Tanács csak akkor kötelezi el magát a 2019. május 22-éig tartó hosszabbítás mellett, ha a kilépésről szóló megállapodást a jövő héten elfogadja a brit parlament alsóháza.

Ez semmiképpen nem lesz könnyű, hiszen a londoni képviselők eddig már kétszer utasították el a megállapodás tervezetét. A parlament ugyanakkor arról is szavazott, hogy nem akar megállapodás nélküli kilépést.

Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján reményét fejezte ki, hogy a Brexit határideje meghosszabbításának időtartama a lehető legrövidebb lesz, és nem lépi túl április 11-ét. Tajani szerint a kérdés valójában nem a Brexit határidejének meghosszabbítása, hanem az, hogy a hosszabb, vagy rövidebb kiterjesztést London hasznosan tudja-e felhasználni.

Az Európai Unió állam-és kormányfőinek brüsszeli találkozóján abban mindenesetre egyetértés van, hogy meg kellene adni a halasztás lehetőségét a briteknek. Theresa May kormányfő szerdán hivatalos levélben kérte Donald Tusktól, az Európai Tanács elnökétől brit EU-tagság jövő pénteken esedékes megszűnésének elhalasztását június 30-áig.