[{"available":true,"c_guid":"4863ecbc-e96a-460e-a599-c4a51cc821e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A német Kereszténydemokrata Unió elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer üdvözölte, Matteo Salvini, a Liga olasz kormánypárt vezetője szerint viszont abszurd, hogy az Európai Néppárt vezetősége 190:3 arányú szavazással eldöntötte: felfüggeszti a Fidesz tagságát egy értékelő testület jelentésének leadásáig.","shortLead":"A német Kereszténydemokrata Unió elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer üdvözölte, Matteo Salvini, a Liga olasz kormánypárt...","id":"20190321_fidesz_epp_felfuggesztes_matteo_salvini_silvio_berlusconi_annegret_kramp_karrenbauer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4863ecbc-e96a-460e-a599-c4a51cc821e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8877698-ce9c-4d63-8339-a191e91e1c9d","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_fidesz_epp_felfuggesztes_matteo_salvini_silvio_berlusconi_annegret_kramp_karrenbauer","timestamp":"2019. március. 21. 06:23","title":"Így értékelik a Fidesz felfüggesztését Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Parlament igazságügyi bizottsága csütörtökön ismét napirendre vette a Magyarországgal szembeni, úgynevezett 7. cikk szerinti eljárást.","shortLead":"Az Európai Parlament igazságügyi bizottsága csütörtökön ismét napirendre vette a Magyarországgal szembeni, úgynevezett...","id":"20190321_Timmermans_az_EUcsucson_Magyarorszagon_nem_javult_a_helyzet_sot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772718ce-f987-47aa-8bc5-c2b828ecc686","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Timmermans_az_EUcsucson_Magyarorszagon_nem_javult_a_helyzet_sot","timestamp":"2019. március. 21. 17:10","title":"Timmermans a hazánk elleni eljárásról: Magyarországon nem javult a helyzet, sőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d7a864-4862-4ecc-9858-4c73edfd0343","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába érkeztek már meg az első 5G-képes készülékek, a használatukra egy ideig még várni kell. És érdemes is lesz várni, mert nemrég három biztonsági rést is találtak az 5G-s kommunikációban.","shortLead":"Hiába érkeztek már meg az első 5G-képes készülékek, a használatukra egy ideig még várni kell. És érdemes is lesz várni...","id":"20190321_kiberbiztonsag_adatok_vedelme_5g_torpedo_piecer_imsi_cracking","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51d7a864-4862-4ecc-9858-4c73edfd0343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13de868-47d0-4330-8545-ab3234159222","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_kiberbiztonsag_adatok_vedelme_5g_torpedo_piecer_imsi_cracking","timestamp":"2019. március. 21. 09:03","title":"Könnyen lehallgathatók lesznek a mobilok? Három nagy hibát is találtak az 5G-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa864df-c5de-40b0-9530-7c87733dc716","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az épületben található étterem öt és fél méterrel fekszik a vízszint alatt. ","shortLead":"Az épületben található étterem öt és fél méterrel fekszik a vízszint alatt. ","id":"20190320_Viz_alatti_etterem_nyit_Norvegiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fa864df-c5de-40b0-9530-7c87733dc716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f917ef53-1b18-43a4-b39a-2963f3d06166","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190320_Viz_alatti_etterem_nyit_Norvegiaban","timestamp":"2019. március. 20. 09:39","title":"Víz alatti étterem nyit Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d61a4aa-d507-44c4-acb7-f88b8e038332","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Iparági pletykák szerint a Nintendo is elgondolkodott rajta, hogy játékokra szabott mobilt adjon ki.","shortLead":"Iparági pletykák szerint a Nintendo is elgondolkodott rajta, hogy játékokra szabott mobilt adjon ki.","id":"20190320_nintendo_gamer_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d61a4aa-d507-44c4-acb7-f88b8e038332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647af7b9-37a0-4dcc-a1fa-32fa234bb555","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_nintendo_gamer_telefon","timestamp":"2019. március. 20. 14:33","title":"Váratlan szereplővel bővülhet a telefonos piac: beszáll a Nintendo?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az rtlklub.hu oldalon fizetett politikai hirdetések megjelenésének is helyet adnak. ","shortLead":"Az rtlklub.hu oldalon fizetett politikai hirdetések megjelenésének is helyet adnak. ","id":"20190319_Lesz_politikai_reklam_a_kampanyidoszakban_az_RTL_Klubon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96abc94d-8dc6-4872-a6e3-5a3701d66c31","keywords":null,"link":"/kultura/20190319_Lesz_politikai_reklam_a_kampanyidoszakban_az_RTL_Klubon","timestamp":"2019. március. 19. 19:08","title":"Lesz politikai reklám a kampányidőszakban az RTL Klubon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32be18b6-d37b-4530-9053-786e249c8984","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bűncselekmény hiányában jogerősen is felmentette a hűtlen kezelés vádja alól a bíróság Szabó Pált, a Magyar Posta egykori vezérigazgatóját – közölte Papp Gábor, Szabó ügyvédje. Hozzátéve, az ügyben másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta az Fővárosi Törvényszék ítéletét.","shortLead":"Bűncselekmény hiányában jogerősen is felmentette a hűtlen kezelés vádja alól a bíróság Szabó Pált, a Magyar Posta...","id":"20190321_felmentes_magyar_posta_postapalota_itelet_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32be18b6-d37b-4530-9053-786e249c8984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49726499-1417-45c3-8877-8cbaa81e7f36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_felmentes_magyar_posta_postapalota_itelet_birosag","timestamp":"2019. március. 21. 10:12","title":"Felmentették a Magyar Posta hűtlen kezeléssel vádolt volt vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18cccf6-dfd0-4292-aff2-a14679f2ac56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a Gozsdu-udvar arra, hogy bulizó társaságot verhettek meg maszkos biztonságiak.","shortLead":"Reagált a Gozsdu-udvar arra, hogy bulizó társaságot verhettek meg maszkos biztonságiak.","id":"20190321_Gozsdu_Letolt_nadraggal_nemiszervuk_mutogatasaval_bulizott_a_tarsasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a18cccf6-dfd0-4292-aff2-a14679f2ac56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f33b9be-7f57-4f83-81ba-29fd0f9e5560","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Gozsdu_Letolt_nadraggal_nemiszervuk_mutogatasaval_bulizott_a_tarsasag","timestamp":"2019. március. 21. 16:42","title":"Gozsdu: Letolt nadrággal, nemiszervük mutogatásával bulizott a társaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]