Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be0d183c-8718-4834-b92b-f4eebd082b3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután ismertette a platformmal kapcsolatos tudnivalókat, azt is elárulta a Google, melyik játék lesz az elsők között \"fogható\" a Stadián.","shortLead":"Miután ismertette a platformmal kapcsolatos tudnivalókat, azt is elárulta a Google, melyik játék lesz az elsők között...","id":"20190321_google_stadia_doom_eternal_videojatek_streameles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be0d183c-8718-4834-b92b-f4eebd082b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fae65f5-b572-4db5-92f2-85c6b04a25dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_google_stadia_doom_eternal_videojatek_streameles","timestamp":"2019. március. 21. 18:33","title":"Az új Doom lesz az első játék a Google csodarendszerén, amivel hadat üzentek a konzoloknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tagországgal ellentétben Németország, Lengyelország és Csehország mellett Magyarország kormányának sem tetszik az uniós klímapolitika, ezért megvétózza a tervezetet. ","shortLead":"Több tagországgal ellentétben Németország, Lengyelország és Csehország mellett Magyarország kormányának sem tetszik...","id":"20190321_europai_unio_klimapolitika_klimavaltozas_unios_klimaterv_magyar_kormany_veto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a473741-dfe2-4354-aeb6-2049c798a788","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_europai_unio_klimapolitika_klimavaltozas_unios_klimaterv_magyar_kormany_veto","timestamp":"2019. március. 21. 14:33","title":"Többen elfogadnák, Orbánék viszont elgáncsolnák az uniós klímatervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1bd52a8-391d-4f52-9726-348a1e8208fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"„És még Weber beszél értékekről?”","shortLead":"„És még Weber beszél értékekről?”","id":"20190321_Tavares_a_Fidesz_nepparti_felfuggeszteserol_Szegyen_amit_Weber_tett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1bd52a8-391d-4f52-9726-348a1e8208fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6d46cc-a360-41b0-996a-064638c01f3e","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Tavares_a_Fidesz_nepparti_felfuggeszteserol_Szegyen_amit_Weber_tett","timestamp":"2019. március. 21. 10:51","title":"Tavares a Fidesz néppárti felfüggesztéséről: Szégyen, amit Weber tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba09f90-f10d-4dad-b76f-e5e196f621c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Emilia Clarke túlélt két olyan agyi aneurizmát is, amibe a betegek egyharmada belehal.","shortLead":"Emilia Clarke túlélt két olyan agyi aneurizmát is, amibe a betegek egyharmada belehal.","id":"20190322_Ket_sztrokja_is_volt_a_Tronok_harca_sztarjanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aba09f90-f10d-4dad-b76f-e5e196f621c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cbb2fd0-3784-4105-8cbe-d9cc77c259b3","keywords":null,"link":"/elet/20190322_Ket_sztrokja_is_volt_a_Tronok_harca_sztarjanak","timestamp":"2019. március. 22. 09:18","title":"Két sztrókja is volt a Trónok harca sztárjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32be18b6-d37b-4530-9053-786e249c8984","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bűncselekmény hiányában jogerősen is felmentette a hűtlen kezelés vádja alól a bíróság Szabó Pált, a Magyar Posta egykori vezérigazgatóját – közölte Papp Gábor, Szabó ügyvédje. Hozzátéve, az ügyben másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta az Fővárosi Törvényszék ítéletét.","shortLead":"Bűncselekmény hiányában jogerősen is felmentette a hűtlen kezelés vádja alól a bíróság Szabó Pált, a Magyar Posta...","id":"20190321_felmentes_magyar_posta_postapalota_itelet_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32be18b6-d37b-4530-9053-786e249c8984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49726499-1417-45c3-8877-8cbaa81e7f36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_felmentes_magyar_posta_postapalota_itelet_birosag","timestamp":"2019. március. 21. 10:12","title":"Felmentették a Magyar Posta hűtlen kezeléssel vádolt volt vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Setét Jenő szerint Győzike „a cigány atom, ami pusztít”.","shortLead":"Setét Jenő szerint Győzike „a cigány atom, ami pusztít”.","id":"20190321_Kiborult_Gyozike_musoran_egy_roma_polgarjogi_aktivista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd04378-d529-4319-9f47-e2cfcce02189","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Kiborult_Gyozike_musoran_egy_roma_polgarjogi_aktivista","timestamp":"2019. március. 21. 15:07","title":"Kiborult Győzike műsorán egy roma polgárjogi aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf975351-9e39-487a-ba15-ec4774db53a2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rasszizmus miatt feljelentették Brigitte Bardot-t, miután sértő kijelentésekkel illette a Franciaországhoz tartozó indiai-óceáni sziget, Réunion lakosságát az állatok állítólagos ottani bántalmazása miatt. ","shortLead":"Rasszizmus miatt feljelentették Brigitte Bardot-t, miután sértő kijelentésekkel illette a Franciaországhoz tartozó...","id":"20190320_Rasszista_kijelentesei_miatt_feljelentettek_Brigitte_Bardott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf975351-9e39-487a-ba15-ec4774db53a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b21a28-c15d-4616-a1c6-bf43f942fd62","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Rasszista_kijelentesei_miatt_feljelentettek_Brigitte_Bardott","timestamp":"2019. március. 20. 20:20","title":"Rasszista kijelentései miatt feljelentették Brigitte Bardot-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök ismét bíráló megjegyzéseket tett a néhai John McCain republikánus szenátorra szerdán, sokadjára az elmúlt napokban, ellenérzéseket váltva ki ezzel a republikánus politikusok körében is.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök ismét bíráló megjegyzéseket tett a néhai John McCain republikánus szenátorra szerdán...","id":"20190321_Trump_megint_beleszallt_a_mar_halott_John_McCainbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959e93d4-031d-412d-af8c-93bd3ca618db","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Trump_megint_beleszallt_a_mar_halott_John_McCainbe","timestamp":"2019. március. 21. 09:38","title":"Trump megint beleszállt a már halott John McCainbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]