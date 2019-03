Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"950e040b-4d79-4198-bb52-c93a7a309ff2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gene Simmons szerint a pörköltöt is ki kell próbálni, ha Budapesten jár valaki.","shortLead":"Gene Simmons szerint a pörköltöt is ki kell próbálni, ha Budapesten jár valaki.","id":"20190327_Hagyomanyos_balkani_etelkent_reklamozza_a_gulyast_a_KISS_zenesze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=950e040b-4d79-4198-bb52-c93a7a309ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b581117-4aff-47e5-abec-85d14173dfef","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Hagyomanyos_balkani_etelkent_reklamozza_a_gulyast_a_KISS_zenesze","timestamp":"2019. március. 27. 11:39","title":"Hagyományos balkáni ételként reklámozza a gulyást a KISS magyar származású zenésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4320a30-0e99-4a1d-ba47-0350e41475cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon úgy néz ki, hogy fény derül Mordály, a martalóc mosómedve múltjára.","shortLead":"Nagyon úgy néz ki, hogy fény derül Mordály, a martalóc mosómedve múltjára.","id":"20190327_Eljohet_a_pillanat_amikor_a_jedik_es_a_galaxis_orzoi_osszetalalkoznak_james_gunn_mark_hamill","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4320a30-0e99-4a1d-ba47-0350e41475cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6b4765-6e11-4887-9366-3e4b1f745e6f","keywords":null,"link":"/kultura/20190327_Eljohet_a_pillanat_amikor_a_jedik_es_a_galaxis_orzoi_osszetalalkoznak_james_gunn_mark_hamill","timestamp":"2019. március. 27. 17:41","title":"Eljöhet a pillanat, amikor a jedik és a galaxis őrzői összetalálkoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OECD elemzése szerint a közösség tagjainak esélye, hogy felső vezetői beosztásba jussanak, 11 százalékkal alacsonyabb az átlaghoz képest.\r

","shortLead":"Az OECD elemzése szerint a közösség tagjainak esélye, hogy felső vezetői beosztásba jussanak, 11 százalékkal...","id":"20190327_Kevesebbet_keresnek_es_nehezebben_talalnak_alast_az_LMBTkozosseg_tagjai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06883e8f-3855-4262-9538-165f9ae64d0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190327_Kevesebbet_keresnek_es_nehezebben_talalnak_alast_az_LMBTkozosseg_tagjai","timestamp":"2019. március. 27. 21:40","title":"Kevesebbet keresnek és nehezebben találnak álást az LMBTQ-közösség tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990a416b-3844-4616-aab4-f0f74235b805","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tágabb értelemben vett korrupció rendszerszintű fenyegetéseit kutatta két civil jogvédő szervezet, a szülészeti-nőgyógyászati hálapénz és a várólisták problémája ott van az első között, de a bántalmazás elleni védelem hibái is az \"intézményi árulás példáinak\" tekinthetőek.\r

\r

","shortLead":"A tágabb értelemben vett korrupció rendszerszintű fenyegetéseit kutatta két civil jogvédő szervezet...","id":"20190327_Szuleszeti_halapenz_es_tarsai__ezek_fenyegetik_rendszerszinten_a_magyar_noket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=990a416b-3844-4616-aab4-f0f74235b805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027f4e80-2e64-49d3-a1a9-83d1cbfff629","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Szuleszeti_halapenz_es_tarsai__ezek_fenyegetik_rendszerszinten_a_magyar_noket","timestamp":"2019. március. 27. 14:06","title":"Szülészeti hálapénz és társai – ezek fenyegetik rendszerszinten a magyar nőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ebda8b7-8736-409c-94bf-e7474959175f","c_author":"Szondy Máté","category":"elet","description":"Beszélhet-e egy pszichológus arról, hogy mennyire vagyunk boldogok? ","shortLead":"Beszélhet-e egy pszichológus arról, hogy mennyire vagyunk boldogok? ","id":"20190327_boldogoke_a_magyarok_szondy_mate","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ebda8b7-8736-409c-94bf-e7474959175f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67627f48-724d-436c-a6be-a7f78e82e005","keywords":null,"link":"/elet/20190327_boldogoke_a_magyarok_szondy_mate","timestamp":"2019. március. 27. 17:36","title":"Boldogok-e a magyarok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f64f7f5-172f-43b8-94b4-bcd3f7a5002b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A McDonald's a gépi mélytanulásra támaszkodva olyan ajánlatokat akar megjeleníteni a vásárlóknak, amiket biztosan megvesznek.","shortLead":"A McDonald's a gépi mélytanulásra támaszkodva olyan ajánlatokat akar megjeleníteni a vásárlóknak, amiket biztosan...","id":"20190327_mesterseges_intelligencia_mcdonalds_gyorsetterem_dynamic_yield","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f64f7f5-172f-43b8-94b4-bcd3f7a5002b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35702208-4466-4d1d-b320-9cfe59b6eb1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_mesterseges_intelligencia_mcdonalds_gyorsetterem_dynamic_yield","timestamp":"2019. március. 27. 12:03","title":"Mesterséges intelligenciát vett a McDonald's, de nem a hús és a saláta közé teszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2e28aa-b2dd-4199-b8bd-3f7884905ef4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közéleti kérdésekről beszélt egy interjúban Nagy Feró, aki szerint az ellenzéknek nem az a dolga, hogy mindig, mindenben ellentmondjon a kormánynak, ehelyett egyeztetni kéne. Ezzel szemben a Fidesz megteheti, hogy nem egyeztet egy-egy döntése előtt, hiszen kétharmaduk van, ez pedig sok mindenre feljogosítja őket.","shortLead":"Közéleti kérdésekről beszélt egy interjúban Nagy Feró, aki szerint az ellenzéknek nem az a dolga, hogy mindig...","id":"20190327_Nagy_Fero_Orban_Viktor_politika_kozelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d2e28aa-b2dd-4199-b8bd-3f7884905ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922c515f-20b0-4a39-89a1-78ee549ae3ca","keywords":null,"link":"/kultura/20190327_Nagy_Fero_Orban_Viktor_politika_kozelet","timestamp":"2019. március. 27. 12:49","title":"Nagy Feró Orbánt tartja a legtehetségesebb politikusnak, a baloldalon nem tud senkit, akire fel tudna nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30cc0346-58d7-4526-a74b-2f1ec8745c71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Melegség és Megismerés program vezetői szerint a foglalkozásoknak nincs köze a propagandához, és nem ők keresik az iskolákat, hanem éppen fordítva. ","shortLead":"A Melegség és Megismerés program vezetői szerint a foglalkozásoknak nincs köze a propagandához, és nem ők keresik...","id":"20190326_Valaszoltak_Duro_Doranak_partoknak_semmi_keresnivaloja_a_szexualis_felvilagositast_vegzo_civilek_szabalyozasaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30cc0346-58d7-4526-a74b-2f1ec8745c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5902d63-0a53-4161-86ef-750ba425e303","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Valaszoltak_Duro_Doranak_partoknak_semmi_keresnivaloja_a_szexualis_felvilagositast_vegzo_civilek_szabalyozasaban","timestamp":"2019. március. 26. 15:07","title":"Válaszoltak Dúró Dórának: pártoknak semmi keresnivalója a szexuális felvilágosítást végző civilek szabályozásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]