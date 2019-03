Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Mindkét úszónál voltak gyorsabbak a debreceni országos bajnokság első napján.","shortLead":"Mindkét úszónál voltak gyorsabbak a debreceni országos bajnokság első napján.","id":"20190328_uszo_ob_hosszu_katinka_cseh_laszlo_nyilatkozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c829c504-70ab-4cf6-afb8-f35a3154f92c","keywords":null,"link":"/sport/20190328_uszo_ob_hosszu_katinka_cseh_laszlo_nyilatkozat","timestamp":"2019. március. 28. 06:37","title":"Hosszú Katinka és Cseh László is csalódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8226bacf-ee24-4174-80fc-3a0f8a8e2613","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"Idén 2,4 milliárd, jövőre 2,8 milliárd forintot ad Magyarország egy átfogó, az Ugandai Köztársaságban megvalósuló nemzetközi fejlesztési program megvalósítására. Kiderült, mire.","shortLead":"Idén 2,4 milliárd, jövőre 2,8 milliárd forintot ad Magyarország egy átfogó, az Ugandai Köztársaságban megvalósuló...","id":"20190328_Kiderult_mire_kolt_el_a_magyar_a_kormany_5_milliard_forintot_Ugandaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8226bacf-ee24-4174-80fc-3a0f8a8e2613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd45962-6d20-4d98-8df1-4bbe7514e1e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190328_Kiderult_mire_kolt_el_a_magyar_a_kormany_5_milliard_forintot_Ugandaban","timestamp":"2019. március. 28. 17:02","title":"Kiderült, mire költ el a magyar kormány 5 milliárd forintot Ugandában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee4c1aa-2675-40e3-bc51-675569ec101f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Ne megszokásból vezessen, sávszűkítések lesznek.","shortLead":"Ne megszokásból vezessen, sávszűkítések lesznek.","id":"20190329_Budapest_Margit_hid_Erzsebet_hid_kozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ee4c1aa-2675-40e3-bc51-675569ec101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86eed10f-9a20-435e-ae04-f9c85908311c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_Budapest_Margit_hid_Erzsebet_hid_kozlekedes","timestamp":"2019. március. 29. 17:35","title":"Két hídnál is változik a közlekedés a hétvégén Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A Honvédelmi Minisztérium cége fogja szerelni a légimentők haszonbérletben üzemeltetett rendőrségi helikoptereit, amelyeket ugyanezen a cégen keresztül vásároltak Norvégiából. Arról a honvédségi cégről van szó, amelyik az egyik „nem kormánygép” honvédségi business jet tulajdonosa. A beszerzésből épp csak a légimentőket sikerült kihagyni.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium cége fogja szerelni a légimentők haszonbérletben üzemeltetett rendőrségi helikoptereit...","id":"20190328_Lopakodo_mentohelikoptereket_vett_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74743163-d292-4c60-aa4e-d276d579d1e5","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Lopakodo_mentohelikoptereket_vett_a_kormany","timestamp":"2019. március. 28. 14:55","title":"Csak a légimentőket nem vonták be a mentőhelikopterek szövevényes beszerzésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b8194f9-bd37-421b-82a6-7566bba5b38c","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Alighanem mindenki rémálma, amikor a végrehajtó lefoglalja az újonnan megvásárolt autót, mert kiderül, azt az eladó hitelből vette, és még több részlettel is tartozik. Ez elkerülhető, ha fizetés előtt betekintünk a hitelbiztosítéki nyilvántartásba.","shortLead":"Alighanem mindenki rémálma, amikor a végrehajtó lefoglalja az újonnan megvásárolt autót, mert kiderül, azt az eladó...","id":"mokk_20190327_Lefoglalhatjak_a_frissen_vett_autojat_ha_ezt_nem_teszi_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b8194f9-bd37-421b-82a6-7566bba5b38c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af48ccbf-dce3-42a2-8f2b-c359be409644","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20190327_Lefoglalhatjak_a_frissen_vett_autojat_ha_ezt_nem_teszi_meg","timestamp":"2019. március. 28. 07:30","title":"Lefoglalhatják a frissen vett autóját, ha ezt nem teszi meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ráadásul ha a magyarok hibájából csúszás vagy költségnövekedés van, azt az orosz fél ráterhelheti a magyar félre.","shortLead":"Ráadásul ha a magyarok hibájából csúszás vagy költségnövekedés van, azt az orosz fél ráterhelheti a magyar félre.","id":"20190329_Javor_Az_oroszok_harom_ev_altalanos_garanciat_vallaltak_Paks_IIre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c36b2d9-a2e6-479c-ba3b-85d1582cdf7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190329_Javor_Az_oroszok_harom_ev_altalanos_garanciat_vallaltak_Paks_IIre","timestamp":"2019. március. 29. 13:48","title":"Jávor: Az oroszok három év általános garanciát vállaltak Paks II-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a5f4ce-28ae-4125-a206-fb99acbe397b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hirosimainál is veszedelmesebb gomba árnyékában élnek.","shortLead":"A hirosimainál is veszedelmesebb gomba árnyékában élnek.","id":"20190329_Bibliai_csapas_fenyegeti_a_bekak_nepet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32a5f4ce-28ae-4125-a206-fb99acbe397b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfdc7b7-c719-425e-b704-5f4ad82ca625","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_Bibliai_csapas_fenyegeti_a_bekak_nepet","timestamp":"2019. március. 29. 13:18","title":"Bibliai csapás fenyegeti a békák népét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fabb735b-5ea9-49f1-ba26-fc36fc8e3e2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A német banda félperces reklámjában a zenekar tagjai olyan rabruhát viselnek, mint a második világháborús koncentrációs táborok foglyai, nyakukra pedig kötelet kötöttek. ","shortLead":"A német banda félperces reklámjában a zenekar tagjai olyan rabruhát viselnek, mint a második világháborús koncentrációs...","id":"20190328_Botranyt_kavart_a_Rammstein_holokausztra_utalo_klipje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fabb735b-5ea9-49f1-ba26-fc36fc8e3e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62310f5f-b2a1-4c04-b0f4-efc26aa519bf","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Botranyt_kavart_a_Rammstein_holokausztra_utalo_klipje","timestamp":"2019. március. 28. 19:20","title":"Botrányt kavart a Rammstein holokausztra utaló klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]