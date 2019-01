Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9326807-ba3d-41b4-8f7d-7f2eaf848c53","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemzetközi kapcsolatok építésére írt ki pályázatot az EU, Hadházy Ákos szerint pontosan ugyanazt a szöveget adták be többen is.","shortLead":"Nemzetközi kapcsolatok építésére írt ki pályázatot az EU, Hadházy Ákos szerint pontosan ugyanazt a szöveget adták be...","id":"20190117_Szorol_szora_megegyezo_palyazatokkal_nyertek_unios_penzt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9326807-ba3d-41b4-8f7d-7f2eaf848c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13cbd860-4bc2-4d5c-b3e9-80e36e7d115d","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Szorol_szora_megegyezo_palyazatokkal_nyertek_unios_penzt","timestamp":"2019. január. 17. 19:57","title":"Hadházy: Szóról szóra megegyező pályázatokkal nyertek uniós pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae8c976b-8c94-4df3-bc6a-4bd6cdc6b363","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munka-magánélet egyensúlyának megteremtése kiemelt életvezetési feladat és sokaknak, ha csak időszakosan is, de kisebb-nagyobb problémái adódnak belőle. A munkahelyi feladatokat, más nemzetekhez hasonlóan, mi, magyarok is gyakran engedjük túlnyúlni a munkaidőn, melyet csak egyszerűbbé tesz a folyamatos online aktivitás lehetősége – többek között ez derül ki a Samsung hazai felméréséből.","shortLead":"A munka-magánélet egyensúlyának megteremtése kiemelt életvezetési feladat és sokaknak, ha csak időszakosan is, de...","id":"20190117_munka_magenelet_online_aktivitas_mobilhasznalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae8c976b-8c94-4df3-bc6a-4bd6cdc6b363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9809778f-22db-4f3b-b8f6-055476c64e11","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_munka_magenelet_online_aktivitas_mobilhasznalat","timestamp":"2019. január. 17. 15:03","title":"A magyarok zöme csinálja, pedig a magyarok zömét zavarja – mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b629578-86a5-4cb0-a85f-f21b8cfea55f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egészen kis erővel meghajlíthatók a legújabb iPad Prók, sőt akár ez történhet velük egy hátizsákban is. Az Apple mindezt apró (finom) eltérésként kommentálta.","shortLead":"Egészen kis erővel meghajlíthatók a legújabb iPad Prók, sőt akár ez történhet velük egy hátizsákban is. Az Apple...","id":"20190118_ipad_pro_bendgate_apple_magyarazata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b629578-86a5-4cb0-a85f-f21b8cfea55f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7eef763-0e46-438b-a0af-aefbce1db097","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_ipad_pro_bendgate_apple_magyarazata","timestamp":"2019. január. 18. 17:03","title":"Teljesen rendjén való, hogy hajlik az iPad Pro – mondja az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Japán tudósok úgy vélik, egy ritka, Jupiter-méretű fekete lyukat sikerült felfedezniük, amely galaxisunk körül \"utazgat\".","shortLead":"Japán tudósok úgy vélik, egy ritka, Jupiter-méretű fekete lyukat sikerült felfedezniük, amely galaxisunk körül...","id":"20190118_fekete_lyuk_galaxis_tejutrendszer_jupiter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd36242-2929-4c56-9725-858f0591c8a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_fekete_lyuk_galaxis_tejutrendszer_jupiter","timestamp":"2019. január. 18. 14:03","title":"Jupiter-méretű fekete lyukat fedezhettek fel a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e08553-09ed-4bf9-9c55-6a53af6ceed8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jason Van Dyke hat évet és kilenc hónapot kapott azért, amiért 2014-ben megölte a 17 éves afroamerikai fiút, Laquan McDonaldot. ","shortLead":"Jason Van Dyke hat évet és kilenc hónapot kapott azért, amiért 2014-ben megölte a 17 éves afroamerikai fiút, Laquan...","id":"20190119_Tobb_mint_hat_evre_iteltek_a_chicagoi_rendort_aki_lelotte_a_fekete_tinedzsert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60e08553-09ed-4bf9-9c55-6a53af6ceed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686ce80d-81e1-42e9-88cc-accd54bda6bc","keywords":null,"link":"/vilag/20190119_Tobb_mint_hat_evre_iteltek_a_chicagoi_rendort_aki_lelotte_a_fekete_tinedzsert","timestamp":"2019. január. 19. 09:09","title":"Börtönbe megy a volt chicagói rendőr, aki lelőtte a fekete tinédzsert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert a Miniszterelnöki Kabinetiroda megsértette jó hírnevét a nemzeti konzultációs kérdőívekben róla írtakkal.","shortLead":"Mert a Miniszterelnöki Kabinetiroda megsértette jó hírnevét a nemzeti konzultációs kérdőívekben róla írtakkal.","id":"20190118_Nyolcmillio_forint_karteritest_szeretne_Ahmed_H","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b145d4-3151-444c-831f-b9e73a986155","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Nyolcmillio_forint_karteritest_szeretne_Ahmed_H","timestamp":"2019. január. 18. 17:54","title":"Nyolcmillió forintos kártérítést szeretne Ahmed H.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3fae68-cc3d-4d83-89bb-86d6d38b02ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sehuencas-vízibékák közé tartozó Rómeóról hosszú évekig azt hitték, fajának utolsó példánya, ám most kiderült, nincs egyedül.","shortLead":"A Sehuencas-vízibékák közé tartozó Rómeóról hosszú évekig azt hitték, fajának utolsó példánya, ám most kiderült, nincs...","id":"20190116_romeo_julia_legmaganyosabb_beka_bolivia_sehuencas_vizibeka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a3fae68-cc3d-4d83-89bb-86d6d38b02ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146f73e3-40d0-4759-963e-d4ae7ab27e81","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_romeo_julia_legmaganyosabb_beka_bolivia_sehuencas_vizibeka","timestamp":"2019. január. 17. 12:03","title":"Az igazi happy end: 10 év után társat talált magának Rómeó, a világ legmagányosabb békája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e532a155-738a-4db3-8d7f-7685e0e21ed1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kell a hely, úgyhogy eltűnik a bevásárlóközpont. ","shortLead":"Kell a hely, úgyhogy eltűnik a bevásárlóközpont. ","id":"20190118_Korcsolyapalya_epul_a_Recsei_Center_helyen_Zugloban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e532a155-738a-4db3-8d7f-7685e0e21ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f64ebbe8-fbe7-45f3-b30c-4839d4f4f847","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Korcsolyapalya_epul_a_Recsei_Center_helyen_Zugloban","timestamp":"2019. január. 18. 13:13","title":"Korcsolyapálya épül a Récsei Center helyén Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]