[{"available":true,"c_guid":"0df4b1f0-4973-465a-9e9a-9ede0df62be4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerdán lép életbe Bruneiben a törvény, amely halálra kövezéssel bünteti a melegeket.","shortLead":"Szerdán lép életbe Bruneiben a törvény, amely halálra kövezéssel bünteti a melegeket.","id":"20190403_Egy_delkeletazsiai_orszag_ma_visszatert_a_kozepkorba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0df4b1f0-4973-465a-9e9a-9ede0df62be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be3ff46-69ee-42d3-82ea-fb2579be1dd7","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Egy_delkeletazsiai_orszag_ma_visszatert_a_kozepkorba","timestamp":"2019. április. 03. 08:56","title":"Egy délkelet-ázsiai ország ma visszatért a középkorba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A határozat szerint a magyar származású milliárdos \"jelentősen hozzájárult az osztrák főváros tudományos életéhez\". ","id":"20190402_Annyira_orulnek_a_CEUnak_Becsben_hogy_kituntetik_Soros_gyorgyot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666fba04-22e3-41c5-899e-d840de6b76d5","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_Annyira_orulnek_a_CEUnak_Becsben_hogy_kituntetik_Soros_gyorgyot","timestamp":"2019. április. 02. 17:57","title":"Annyira örülnek a CEU-nak Bécsben, hogy kitüntetik érte Soros Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6686a71-e47d-473a-a646-f99e104ec212","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Iggy Pop persze zombiként is kávé után sóvárog.","shortLead":"Iggy Pop persze zombiként is kávé után sóvárog.","id":"20190402_Tamadnak_a_zombik_Adam_Driver_es_Bill_Murray_uj_filmjeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6686a71-e47d-473a-a646-f99e104ec212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6febaedb-ec00-429c-a788-5c4eaeb86ea7","keywords":null,"link":"/kultura/20190402_Tamadnak_a_zombik_Adam_Driver_es_Bill_Murray_uj_filmjeben","timestamp":"2019. április. 02. 11:22","title":"Támadnak a zombik Adam Driver és Bill Murray új filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadbb73d-b406-46bb-8a16-1e3ffc1d547b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Joaquin Phoenix alakítása tragikus erővel ábrázolja Batman ősellenségének drámáját.","shortLead":"Joaquin Phoenix alakítása tragikus erővel ábrázolja Batman ősellenségének drámáját.","id":"20190403_Szivszorito_es_megis_kokemeny_a_Jokerelozmenyfilm_elso_trailere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cadbb73d-b406-46bb-8a16-1e3ffc1d547b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2914398-8a4b-40d5-be98-59d09134def8","keywords":null,"link":"/kultura/20190403_Szivszorito_es_megis_kokemeny_a_Jokerelozmenyfilm_elso_trailere","timestamp":"2019. április. 03. 15:49","title":"Szívszorító és mégis kőkemény a Joker-előzményfilm első trailere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df76cd69-1868-40b1-bd2f-cc7ce1234e23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészült a Forbes idei, a legbefolyásosabb magyar nőket rangsoroló listája. Vannak visszatérők, de új nevek is...","id":"20190403_Mar_nem_Orban_felesege_a_legbefolyasosabb_magyar_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df76cd69-1868-40b1-bd2f-cc7ce1234e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdff00cf-cd2b-4aa8-a56d-3ba7e9682e00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Mar_nem_Orban_felesege_a_legbefolyasosabb_magyar_no","timestamp":"2019. április. 03. 07:22","title":"Már nem Orbán felesége a legbefolyásosabb magyar nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Januárban vesztett pert Bayer Zsolt Hadházy Ákossal szemben, a sérelemdíjat ötforintosokban akarta kifizetni, de ezek egyelőre egy szekrényben vannak. 