[{"available":true,"c_guid":"af02c9d5-09fe-4383-9426-04f234b061e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A forrásvédelem változatlanul nem erőssége a kormánymédiának, ha az ellenzék támadásáról van szó. Ezúttal a Jobbik került célkeresztbe volt alkalmazottjuk, Kisberk Szabolcs segítségével. ","shortLead":"A forrásvédelem változatlanul nem erőssége a kormánymédiának, ha az ellenzék támadásáról van szó. Ezúttal a Jobbik...","id":"20190404_igy_egyeztet_kormanymedia_Toroczkaiek_partjanak_emberevel_kisberk_jobbik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af02c9d5-09fe-4383-9426-04f234b061e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff1cdaa-d74c-4f8a-90aa-793462da9429","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_igy_egyeztet_kormanymedia_Toroczkaiek_partjanak_emberevel_kisberk_jobbik","timestamp":"2019. április. 04. 13:40","title":"Így egyeztet a kormánymédia Toroczkaiék pártjának emberével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa423796-f6a6-42be-80d1-0fb76ada3fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1990-ben még három évet bírtak ki együtt a házas felek, mielőtt elváltak, napjainkra már hatot, olvasható a HVG legfrissebb számának válási adatokat boncolgató cikkében.","shortLead":"1990-ben még három évet bírtak ki együtt a házas felek, mielőtt elváltak, napjainkra már hatot, olvasható a HVG...","id":"20190404_Valasok_a_hazassagparti_kormany_legjobb_baratja_a_gazdasagi_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa423796-f6a6-42be-80d1-0fb76ada3fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e05f87f-c4a2-4255-a650-0697e752cab2","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Valasok_a_hazassagparti_kormany_legjobb_baratja_a_gazdasagi_valsag","timestamp":"2019. április. 04. 12:24","title":"Válások: a házasságpárti kormány legjobb barátja a gazdasági válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147535ed-b325-4369-8abb-9bd8232beec0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön ült össze először a Néppárt delegációja, mely Orbánék tagságának felfüggesztésével foglalkozik.","shortLead":"Csütörtökön ült össze először a Néppárt delegációja, mely Orbánék tagságának felfüggesztésével foglalkozik.","id":"20190404_Mar_vizsgalja_a_Fidesz_ugyet_a_nepparti_Bolcsek_Tanacsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=147535ed-b325-4369-8abb-9bd8232beec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53639f8-a432-439f-acf2-47f116035bbd","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Mar_vizsgalja_a_Fidesz_ugyet_a_nepparti_Bolcsek_Tanacsa","timestamp":"2019. április. 04. 18:03","title":"Már vizsgálja a Fidesz ügyét a néppárti Bölcsek Tanácsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fecae9f-c4d7-4ac2-a8a8-7288fb3b6a28","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A porcelánmanufaktúra szerint a büntetőeljárással el akarják terelni a figyelmet a pécsi önkormányzat cégének ügyeiről.","shortLead":"A porcelánmanufaktúra szerint a büntetőeljárással el akarják terelni a figyelmet a pécsi önkormányzat cégének ügyeiről.","id":"20190405_A_Zsolnay_szerint_nem_hianyzik_semmi_hiaba_lopott_11_millionyi_porcelant_a_volt_cegvezeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fecae9f-c4d7-4ac2-a8a8-7288fb3b6a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e5f9e2-4c73-45c0-a797-3800466792b2","keywords":null,"link":"/kkv/20190405_A_Zsolnay_szerint_nem_hianyzik_semmi_hiaba_lopott_11_millionyi_porcelant_a_volt_cegvezeto","timestamp":"2019. április. 05. 16:00","title":"A Zsolnay szerint nem hiányzik semmi, hiába keres az ügyészség 11 milliónyi porcelánt vezetőjükön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3819307a-3dc4-48e6-8532-f91ed3e5a52d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány és az ellenzék vezetőjének tárgyalásairól kiszivárgott hírek szerint Theresa May kabinetje már nem feltétlenül ellenzi egy újabb referendum megtartását.","shortLead":"A kormány és az ellenzék vezetőjének tárgyalásairól kiszivárgott hírek szerint Theresa May kabinetje már nem...","id":"20190404_Megis_elkepzelheto_ujabb_Brexitnepszavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3819307a-3dc4-48e6-8532-f91ed3e5a52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d328a657-d7f6-48df-ac8e-7f5991012c9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Megis_elkepzelheto_ujabb_Brexitnepszavazas","timestamp":"2019. április. 04. 20:21","title":"Mégis elképzelhető újabb Brexit-népszavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy oldalán kivágott kukából leplezik le a gyorshajtókat. ","shortLead":"Egy oldalán kivágott kukából leplezik le a gyorshajtókat. ","id":"20190405_Nem_semmi_ez_a_modszer_ahogy_a_nemet_rendorok_a_traffipaxot_alcaztak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066db791-95af-4e62-a91f-b19463c68494","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_Nem_semmi_ez_a_modszer_ahogy_a_nemet_rendorok_a_traffipaxot_alcaztak","timestamp":"2019. április. 05. 14:21","title":"Nem semmi ez a módszer, ahogy a német rendőrök a traffipaxot álcázták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42fb765e-057b-482d-a6eb-468d1f77424b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó által leleplezett hétköznapi személyautóban összesen három érintésérzékeny panel található.","shortLead":"A dél-koreai gyártó által leleplezett hétköznapi személyautóban összesen három érintésérzékeny panel található.","id":"20190404_a_hyundai_szerint_jo_otlet_ket_erintokijelzot_tenni_a_kormanyra__es_on_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42fb765e-057b-482d-a6eb-468d1f77424b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fad4370-4fa0-4c6b-853a-1e313b21f21f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_a_hyundai_szerint_jo_otlet_ket_erintokijelzot_tenni_a_kormanyra__es_on_szerint","timestamp":"2019. április. 04. 13:21","title":"A Hyundai szerint jó ötlet két érintőkijelzőt tenni a kormányra – és Ön szerint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d285a9c7-fa95-40f6-b564-f34f15065376","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hold körüli pályára állt az első izraeli Hold-szonda, sikeresen végrehajtva a misszió sikeréhez szükséges újabb kritikus manővert – jelentették be csütörtökön az Izrael középső részén fekvő jehudi űrközpontban. ","shortLead":"Hold körüli pályára állt az első izraeli Hold-szonda, sikeresen végrehajtva a misszió sikeréhez szükséges újabb...","id":"20190405_izrael_hold_szonda_beresit_spaceil_isa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d285a9c7-fa95-40f6-b564-f34f15065376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb6078af-7d40-4160-8ad5-9fe310a207fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_izrael_hold_szonda_beresit_spaceil_isa","timestamp":"2019. április. 05. 12:03","title":"Pályára állt a \"Teremtés könyve\" a Hold körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]