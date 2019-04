Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"410e6779-2c30-4124-a5d2-13399dbb4b8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nőstény delfineknek is van az emberéhez hasonló csiklója. ","shortLead":"A nőstény delfineknek is van az emberéhez hasonló csiklója. ","id":"20190407_Kiderult_a_nosteny_delfineknek_is_kepesek_lehetnek_az_orgazmusra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=410e6779-2c30-4124-a5d2-13399dbb4b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee889c94-a412-4c05-8297-0bc35468154f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190407_Kiderult_a_nosteny_delfineknek_is_kepesek_lehetnek_az_orgazmusra","timestamp":"2019. április. 07. 14:15","title":"Kiderült: a nőstény delfinek is képesek lehetnek az orgazmusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OTP egyik hotelje arra kapott pénzt, hogy kétcsillagos helyett háromcsillagos legyen, bár a helyi honlap szerint már most is az. Garancsi István és Hernádi Zsolt érdekeltségei is felbukkannak a nyertesek közt.","shortLead":"Az OTP egyik hotelje arra kapott pénzt, hogy kétcsillagos helyett háromcsillagos legyen, bár a helyi honlap szerint már...","id":"20190407_Allami_milliardokbol_epitik_Csanyiek_a_balatoni_szallodakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16c6ca8-a044-4d2d-a3c2-c70f7fc6672d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Allami_milliardokbol_epitik_Csanyiek_a_balatoni_szallodakat","timestamp":"2019. április. 07. 17:17","title":"Állami milliárdokból építik Csányiék a balatoni szállodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9d9a2-999e-4a88-ac25-e81ffe0d1d3e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem lehet csokot igényelni olyan ingatlanra igényelni, amely bármilyen vállalkozás székhelyének számít. ","shortLead":"Nem lehet csokot igényelni olyan ingatlanra igényelni, amely bármilyen vállalkozás székhelyének számít. ","id":"20190407_Kimaradhatnak_az_egyeni_es_kisvallalkozok_a_csokozasbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9d9a2-999e-4a88-ac25-e81ffe0d1d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43414c55-a1b4-4d54-a08b-d652a24f2a14","keywords":null,"link":"/kkv/20190407_Kimaradhatnak_az_egyeni_es_kisvallalkozok_a_csokozasbol","timestamp":"2019. április. 07. 12:12","title":"Kimaradhatnak az egyéni- és kisvállalkozók a csokozásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2384f0-f6c4-4a38-b6eb-c3f61ca5b8bd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Győzött a Fradi és a Debrecen is az eheti fordulóban.","shortLead":"Győzött a Fradi és a Debrecen is az eheti fordulóban.","id":"20190406_NB_I_MeszarosSesztak_04","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba2384f0-f6c4-4a38-b6eb-c3f61ca5b8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce362e38-fe0a-4a32-bada-68e9d7e7003a","keywords":null,"link":"/sport/20190406_NB_I_MeszarosSesztak_04","timestamp":"2019. április. 06. 20:34","title":"NB I: Mészáros-Seszták 0-4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77676a-6412-431b-a9a1-dda0f5ced738","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme néhány jármű a kiállítottakból. ","shortLead":"Íme néhány jármű a kiállítottakból. ","id":"20190407_Fotok_Csodas_oldtimerek_nepesitettek_be_a_Vasuttorteneti_Parkot_a_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da77676a-6412-431b-a9a1-dda0f5ced738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"389d2d45-fbd0-4b67-9c0b-83ee4c398ee6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_Fotok_Csodas_oldtimerek_nepesitettek_be_a_Vasuttorteneti_Parkot_a_hetvegen","timestamp":"2019. április. 07. 13:26","title":"Fotók: Csodás oldtimerek népesítették be a Vasúttörténeti Parkot a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b1c180-41c4-49f7-afb0-8495b4dc8f2f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az utca emberét kérdezték - véletlenül ott, ahol a képviselők járnak az utcán.","shortLead":"Az utca emberét kérdezték - véletlenül ott, ahol a képviselők járnak az utcán.","id":"20190406_A_szieszta_a_ketfarkuak_programja_Europanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15b1c180-41c4-49f7-afb0-8495b4dc8f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb45559-8ee7-4d5c-9bb8-217d38be931a","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_A_szieszta_a_ketfarkuak_programja_Europanak","timestamp":"2019. április. 06. 15:52","title":"A szieszta a kétfarkúak programja Európának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Antropológusok szerint Kazimierz Pulaski nő volt, vagy hermafrodita. ","shortLead":"Antropológusok szerint Kazimierz Pulaski nő volt, vagy hermafrodita. ","id":"20190407_Ferfikent_nevelt_no_volt_az_amerikai_fuggetlensegi_haboru_lengyel_hose","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820800ea-6362-4301-a8e6-ec154fa10c36","keywords":null,"link":"/tudomany/20190407_Ferfikent_nevelt_no_volt_az_amerikai_fuggetlensegi_haboru_lengyel_hose","timestamp":"2019. április. 07. 11:19","title":"Férfiként nevelt nő lehetett az amerikai függetlenségi háború lengyel hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95e85ef-c726-453a-a7cb-0cfefec0f6d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekest hivatali vesztegetés bűntette miatt ítélték el első fokon pénteken.","shortLead":"Az énekest hivatali vesztegetés bűntette miatt ítélték el első fokon pénteken.","id":"20190406_Kokeny_Attilat_bunosnek_talalta_a_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e95e85ef-c726-453a-a7cb-0cfefec0f6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf0b1e2-7572-4411-9039-d76bb8c41705","keywords":null,"link":"/elet/20190406_Kokeny_Attilat_bunosnek_talalta_a_birosag","timestamp":"2019. április. 06. 07:25","title":"Kökény Attilát bűnösnek találta a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]