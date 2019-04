Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba2384f0-f6c4-4a38-b6eb-c3f61ca5b8bd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Győzött a Fradi és a Debrecen is az eheti fordulóban.","shortLead":"Győzött a Fradi és a Debrecen is az eheti fordulóban.","id":"20190406_NB_I_MeszarosSesztak_04","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba2384f0-f6c4-4a38-b6eb-c3f61ca5b8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce362e38-fe0a-4a32-bada-68e9d7e7003a","keywords":null,"link":"/sport/20190406_NB_I_MeszarosSesztak_04","timestamp":"2019. április. 06. 20:34","title":"NB I: Mészáros-Seszták 0-4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65637c6e-1ecd-4574-a1c4-67a16bbf4338","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"45 óra alatt költözik át az Atatürk repülőtérről az új isztambuli légikikötőbe a Turkish Airlines. A 11 milliárd dollárba került repülőtérre óránként több mint ezer tonnányi felszerelést visz át a legnagyobb török légitársaság, a logisztikai akció szombat éjfélre fejeződik be.","shortLead":"45 óra alatt költözik át az Atatürk repülőtérről az új isztambuli légikikötőbe a Turkish Airlines. A 11 milliárd...","id":"20190406_45_ora_alatt_koltozik_at_a_Turkish_Airlines_az_uj_isztambuli_repuloterre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65637c6e-1ecd-4574-a1c4-67a16bbf4338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ede6727-b41d-4c60-bbf0-933946b0a340","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_45_ora_alatt_koltozik_at_a_Turkish_Airlines_az_uj_isztambuli_repuloterre","timestamp":"2019. április. 06. 18:31","title":"45 óra alatt költözik át a Turkish Airlines az új isztambuli repülőtérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d7059d-1aeb-4208-8345-caae67ae381e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz érveit ismételgetve kampányolt saját pártja mellett az EP-választásra készülő Munkáspárt elnöke, Thürmer Gyula. Szerinte az unió válságban van, amelyet jól példáz, hogy az Egyesült Királyság kilép az unióból, a migránsválságot nem tudják megoldani és a \"háború szélén\" állnak Oroszországgal.","shortLead":"A Fidesz érveit ismételgetve kampányolt saját pártja mellett az EP-választásra készülő Munkáspárt elnöke, Thürmer...","id":"20190406_Thurmer_Gyula_szerint_az_EU_a_haboru_szelen_all_Oroszorszaggal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9d7059d-1aeb-4208-8345-caae67ae381e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4225b48-90cd-47a5-ac78-a175081a8618","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Thurmer_Gyula_szerint_az_EU_a_haboru_szelen_all_Oroszorszaggal","timestamp":"2019. április. 06. 16:51","title":"Thürmer Gyula szerint az EU a háború szélén áll Oroszországgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a49ca07-ef5e-4236-8851-903ad16d74f1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Valamennyi piacon növekedni tudott.","shortLead":"Valamennyi piacon növekedni tudott.","id":"20190407_Nagy_az_orom_a_Volvonal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a49ca07-ef5e-4236-8851-903ad16d74f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2c9cf8-8dbb-43c0-86dc-34c142071e8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_Nagy_az_orom_a_Volvonal","timestamp":"2019. április. 07. 09:57","title":"Nagy az öröm a Volvónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e64253c-9de2-4512-ace6-5b7ef6db5b89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egykori szanatórium helyére tervezett ingatlan komoly problémákat okozhat a zöldterületen.","shortLead":"Az egykori szanatórium helyére tervezett ingatlan komoly problémákat okozhat a zöldterületen.","id":"20190406_Tiltakoznak_a_helyiek_a_Svabhegyre_tervezett_lakopark_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e64253c-9de2-4512-ace6-5b7ef6db5b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacc9f75-c10c-4765-9efd-914e4fed5d6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_Tiltakoznak_a_helyiek_a_Svabhegyre_tervezett_lakopark_miatt","timestamp":"2019. április. 06. 18:05","title":"Tiltakoznak a helyiek a Svábhegyre tervezett lakópark miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69400ab3-6b95-4920-837c-210aa474ffdf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Búvárok keresik a folyóba zuhant autók utasait. ","shortLead":"Búvárok keresik a folyóba zuhant autók utasait. ","id":"20190407_Leomlot_egy_hid_ket_auto_a_folyoba_zuhant_Braziiaban__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69400ab3-6b95-4920-837c-210aa474ffdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6adf3b-7b6a-44a1-ab1a-8279180bc3f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_Leomlot_egy_hid_ket_auto_a_folyoba_zuhant_Braziiaban__foto","timestamp":"2019. április. 07. 15:44","title":"Leomlott egy híd, két autó a folyóba zuhant Brazíiában - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megint voltak egymás melletti számok.","shortLead":"Megint voltak egymás melletti számok.","id":"20190406_Ime_az_eheti_otoslotto_szamai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2594a29b-f336-4e35-865c-ceaeecb98347","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_Ime_az_eheti_otoslotto_szamai","timestamp":"2019. április. 06. 19:50","title":"Íme az eheti ötöslottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d169770-e9bb-44ed-b30a-bd46f1d37608","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most már biztosra vehető, hogy elpusztult az ország kedvenc fehér gólyája, Báró, nagy valószínűséggel áramütés érte vagy lelőtték – írta a 24.hu. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője szerint meglehet, párja már meg is alapította új családját a régi otthonban.","shortLead":"Most már biztosra vehető, hogy elpusztult az ország kedvenc fehér gólyája, Báró, nagy valószínűséggel áramütés érte...","id":"20190406_Biztosnak_tunik_hogy_elpusztult_az_orszag_kedvenc_golyaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d169770-e9bb-44ed-b30a-bd46f1d37608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b365d0a1-5bc2-4322-8fe3-e8875b2dd5de","keywords":null,"link":"/elet/20190406_Biztosnak_tunik_hogy_elpusztult_az_orszag_kedvenc_golyaja","timestamp":"2019. április. 06. 16:01","title":"Biztosnak tűnik, hogy elpusztult az ország kedvenc gólyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]