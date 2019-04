Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Megvizsgálták és kategorizálták a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) lévő baktériumokat és gombákat: elsősorban olyanokat találtak, melyek az emberrel hozhatók összefüggésbe – számolt be eredményeiről a kutatócsoport a Microbiome című szaklapban. Megvizsgálták és kategorizálták a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) lévő baktériumokat és gombákat: elsősorban olyanokat találtak, melyek az emberrel hozhatók összefüggésbe. 2019. április. 08. 18:33 Tele van gombákkal és baktériumokkal a Nemzetközi Űrállomás

A helyi Viber-szám szolgáltatás segítségével a felhasználók külföldön aktiválhatnak egy helyi, virtuális telefonszámot, amelyen keresztül a Viber hálózatán kívülről is normál tarifákon, roamingköltségek nélkül fogadhatnak hívást és üzenetet, tartózkodási helyüktől függetlenül. A költési időszak kezdetén a hím madarak akár a tükörképükbe is belekötnek. Az állatokat, valamint az autókat, ablakokat egyszerű módszerekkel meg lehet óvni. A költési időszak kezdetén a hím madarak akár a tükörképükbe is belekötnek. Az állatokat, valamint az autókat, ablakokat egyszerű módszerekkel meg lehet óvni. 2019. április. 08. 18:12 Így védekezhet az autókat, ablakokat megtámadó madarak ellen

Az IDEA intézet közvélemény-kutatása szerint a Fidesz-KDNP-nek, a Jobbiknak, az MSZP-Párbeszéd-nek, a DK-nak és a Momentumnak van akkora támogatottsága a biztos pártválasztók körében, hogy esélye van mandátumot szerezni az Európai Parlamentbe. Az IDEA intézet közvélemény-kutatása szerint a Fidesz-KDNP-nek, a Jobbiknak, az MSZP-Párbeszéd-nek, a DK-nak és a Momentumnak van akkora támogatottsága a biztos pártválasztók körében, hogy esélye van mandátumot szerezni az Európai Parlamentbe. 2019. április. 09. 15:02 Felmérés: Az LMP nem tudna képviselőt küldeni az EP-be

A szerdai EU-csúcs zárónyilatkozatának tervezet szerint csak akkor kapnának az év végéig haladékot a britek, ha megtartják az EP-választást májusban. A szerdai EU-csúcs zárónyilatkozatának tervezet szerint csak akkor kapnának az év végéig haladékot a britek, ha megtartják az EP-választást májusban. 2019. április. 09. 20:02 A briteknek is részt kellene venniük az EP-választáson a Brexit elhalasztásához

Pedig a MÁV-HÉV Zrt. szerint onnan, hogy a HÉV áthalad a jeladón, 90 másodperc alatt a sorompóhoz ér. Pedig a MÁV-HÉV Zrt. szerint onnan, hogy a HÉV áthalad a jeladón, 90 másodperc alatt a sorompóhoz ér. 2019. április. 09. 07:04 Autós, biciklis, kamion is - videón mutatják, mennyien járnak át tilosban a HÉV-síneken

Két ember súlyosan megsérült, teljesen lezárták a Váci utat. ","shortLead":"Két ember súlyosan megsérült, teljesen lezárták a Váci utat. 2019. április. 09. 20:52 Hat autó ütközött, lezárták a Váci utat

A CEU rektora a Klubrádiónak azt mondta: biztosan megnyitják a bécsi kampuszt, de Nádor utcai intézményüket is megtartják, bármi is lesz a Fidesztől várt jogi engedéllyel. A CEU rektora a Klubrádiónak azt mondta: biztosan megnyitják a bécsi kampuszt, de Nádor utcai intézményüket is megtartják, bármi is lesz a Fidesztől várt jogi engedéllyel. Azt még azonban nem tudja, ha nem kapnak engedélyt, miképpen maradnak a magyar fővárosban. 2019. április. 09. 10:14 Ignatieff: Még nem tudjuk, hogyan, de marad a CEU Budapesten