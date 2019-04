Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Igazságügyi Bizottság meghallgatása közben névtelen hozzászólók árasztották el az élő közvetítést.","shortLead":"Az amerikai Igazságügyi Bizottság meghallgatása közben névtelen hozzászólók árasztották el az élő közvetítést.","id":"20190410_komment_youtube_gyuloletbeszed_meghallgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bafa843-a7c9-4daa-a755-ccc5775d873f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_komment_youtube_gyuloletbeszed_meghallgatas","timestamp":"2019. április. 10. 18:03","title":"A gyűlöletbeszédről tartott meghallgatást közvetítettk a YouTube-on, rögtön jöttek a gyűlölködő kommentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874aef7d-6d2a-4167-8122-e215f7bbfeab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Szobrot állítanak Kocsis Sándornak, az Aranycsapat olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes csatárának Budapesten idén – jelentette be a fővárosi közgyűlés döntését Tarlós István.","shortLead":"Szobrot állítanak Kocsis Sándornak, az Aranycsapat olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes csatárának Budapesten...","id":"20190409_kocsis_sandor_foci_aranycsapat_szobor_tarlos_istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=874aef7d-6d2a-4167-8122-e215f7bbfeab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edacabeb-06c6-440e-8728-8bc597d2d857","keywords":null,"link":"/sport/20190409_kocsis_sandor_foci_aranycsapat_szobor_tarlos_istvan","timestamp":"2019. április. 09. 09:15","title":"Kocsis Sándor szobrot kap Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Tottenham Hotspur várhatja kedvezőbb helyzetből a labdarúgó Bajnokok Ligája angol házi negyeddöntőjének visszavágóját, miután 1-0-ra legyőzte a vendég Manchester Cityt. A másik keddi mérkőzésen a Liverpool 2-0-ra verte a vendég FC Portót.","shortLead":"A Tottenham Hotspur várhatja kedvezőbb helyzetből a labdarúgó Bajnokok Ligája angol házi negyeddöntőjének...","id":"20190410_BL_Nagyot_lepett_a_Liverpool_az_elodonto_fele_elonyben_a_Tottenham_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3fcaf6-1642-48a0-ba27-a247cb0a7433","keywords":null,"link":"/sport/20190410_BL_Nagyot_lepett_a_Liverpool_az_elodonto_fele_elonyben_a_Tottenham_is","timestamp":"2019. április. 10. 05:13","title":"BL: Nagyot lépett a Liverpool az elődöntő felé, előnyben a Tottenham is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1edaecd-d853-40eb-a65e-17b1f016384d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A kibocsátói oldalon jó 37 százalékkal több visszaélést regisztráltak.","shortLead":"A kibocsátói oldalon jó 37 százalékkal több visszaélést regisztráltak.","id":"20190409_Vilaggazdasag_Egyre_tobb_a_bankkartyas_visszaeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1edaecd-d853-40eb-a65e-17b1f016384d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf576e15-3107-4fa1-8d06-406ce3a10357","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Vilaggazdasag_Egyre_tobb_a_bankkartyas_visszaeles","timestamp":"2019. április. 09. 05:17","title":"Világgazdaság: Egyre több a bankkártyás visszaélés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6467cfd-bb59-4332-b96c-bfa2bffbd0b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már meg is van az első súlyos áldozata.","shortLead":"Már meg is van az első súlyos áldozata.","id":"20190409_autos_video_szorfozes_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6467cfd-bb59-4332-b96c-bfa2bffbd0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b959ec17-3050-4e05-bf5e-6fb5979d7a69","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_autos_video_szorfozes_baleset","timestamp":"2019. április. 09. 16:22","title":"Új agyament dolog hódít, a kocsi tetején szörfözés – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203f7c8d-4bc8-46cb-8719-e753d47dea40","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Az esős, párás időben távolról óriási kalózhajóra emlékeztet, közelről egy palotára, amelyet üvegpikkelyek borítanak, felülről hegyláncnak tűnik, bent pedig olyan, mintha a Föld egy elvarázsolt, mély üregében szólna a zene. A hamburgi Elbai Filharmónia épületében a napokban a Budapesti Fesztiválzenekar is fellépett. Közel egymilliárd euróba került a megvalósítása, így nagy elvárásokkal kezdtük el az épület bejárását. ","shortLead":"Az esős, párás időben távolról óriási kalózhajóra emlékeztet, közelről egy palotára, amelyet üvegpikkelyek borítanak...","id":"20190410_hamburg_opera_elbphilharmonie_epiteszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=203f7c8d-4bc8-46cb-8719-e753d47dea40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c84d85-61ae-4ef7-981e-0b6138954628","keywords":null,"link":"/elet/20190410_hamburg_opera_elbphilharmonie_epiteszet","timestamp":"2019. április. 10. 17:30","title":"A hamburgiaknak is megvan a maguk stadionja, csak éppen Bartók szól benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb826ca0-e56f-48a6-8ed3-c31c4691a87f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutyák igen nagy pontossággal képesek kiszagolni vérminta alapján a rákot. A kísérletről készült tanulmányt hétfőn mutatták be egy orlandói szakmai konferencián.","shortLead":"A kutyák igen nagy pontossággal képesek kiszagolni vérminta alapján a rákot. A kísérletről készült tanulmányt hétfőn...","id":"20190409_kutya_beagle_rak_tudorak_verminta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb826ca0-e56f-48a6-8ed3-c31c4691a87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b80f8037-9fcb-4308-a4e1-6139698a3ca8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_kutya_beagle_rak_tudorak_verminta","timestamp":"2019. április. 09. 17:03","title":"Azt állítják egyes kutatók, hogy a kutyák képesek kiszagolni a rákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672a615d-331e-41af-b6b2-d801eb40fd33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb tenger alatti adatkábel lefektetésén gondolkodik a Facebook – értesült a Wall Street Journal. A célpont ezúttal Afrika.","shortLead":"Újabb tenger alatti adatkábel lefektetésén gondolkodik a Facebook – értesült a Wall Street Journal. A célpont ezúttal...","id":"20190410_facebook_tenger_alatti_adatkabel_afrika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=672a615d-331e-41af-b6b2-d801eb40fd33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f318b72-408e-4b04-a140-c76a444a2cf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_facebook_tenger_alatti_adatkabel_afrika","timestamp":"2019. április. 10. 10:33","title":"Egy kábelt húzhat ki Afrika körül a Facebook, és jó oka van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]