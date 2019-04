Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abcaf039-eaa2-43a4-a1ef-16a91077ac01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy brit művész nagyot mert álmodni, és elképesztette a milánóiakat.\r

\r

","shortLead":"Egy brit művész nagyot mert álmodni, és elképesztette a milánóiakat.\r

\r

","id":"20190411_Nem_vicc_lecipzaraztak_egy_milanoi_epulet_homlokzatat_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abcaf039-eaa2-43a4-a1ef-16a91077ac01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f81b7f8-06b2-4cec-a61d-4945c122a1aa","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Nem_vicc_lecipzaraztak_egy_milanoi_epulet_homlokzatat_foto","timestamp":"2019. április. 11. 11:20","title":"Nem vicc: lecipzárazták egy milánói épület homlokzatát (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b3788d-ae22-4261-8fb9-10c35cc6fe47","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehetett volna elegánsabb.","shortLead":"Lehetett volna elegánsabb.","id":"20190410_Chris_Hemsworth_ugy_trollkodja_meg_a_tobbi_Bosszuallot_mint_egy_tizeves","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1b3788d-ae22-4261-8fb9-10c35cc6fe47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd75bef-5984-4939-a6ab-9c123db395db","keywords":null,"link":"/elet/20190410_Chris_Hemsworth_ugy_trollkodja_meg_a_tobbi_Bosszuallot_mint_egy_tizeves","timestamp":"2019. április. 10. 15:41","title":"Chris Hemsworth pont úgy trollkodja meg a többi Bosszúállót, mint egy tízéves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23312c0-dd67-4a7b-9754-c65b28ac131a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Best magazin pénteki számában megjelent egy interjú Andy Vajna özvegyével, aki nemrég azt írta, nem nyilatkozott a lapnak. ","shortLead":"A Best magazin pénteki számában megjelent egy interjú Andy Vajna özvegyével, aki nemrég azt írta, nem nyilatkozott...","id":"20190412_Vajna_Timea_Best_magazin_interju_nyilatkozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e23312c0-dd67-4a7b-9754-c65b28ac131a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3271f8d3-0edf-4d2f-a64d-91da46a1de5e","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Vajna_Timea_Best_magazin_interju_nyilatkozat","timestamp":"2019. április. 12. 11:26","title":"Vagy Vajna Tímea nem mond igazat, vagy a Best","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afbb3728-486f-4832-b674-243546d3b233","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Mi minden ki nem derül, ha az ember figyelmesen nézi a munkahelye Twitterét.","shortLead":"Mi minden ki nem derül, ha az ember figyelmesen nézi a munkahelye Twitterét.","id":"20190411_A_neten_tudta_meg_a_BLgyoztes_focista_hogy_kozos_megegyezessel_szerzodest_bontott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afbb3728-486f-4832-b674-243546d3b233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c820e83-9963-49ea-816c-c47c2920997c","keywords":null,"link":"/sport/20190411_A_neten_tudta_meg_a_BLgyoztes_focista_hogy_kozos_megegyezessel_szerzodest_bontott","timestamp":"2019. április. 11. 17:13","title":"A neten tudta meg a BL-győztes focista, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df27bcd3-d254-4727-ad60-bbf3cfdb6d10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Pest megyei településen nemrégiben betömtek néhány kátyút, mutatjuk milyen egyedi formában.","shortLead":"A Pest megyei településen nemrégiben betömtek néhány kátyút, mutatjuk milyen egyedi formában.","id":"20190411_a_nap_fotoi_igy_lesz_a_negativ_katyubol_pozitiv_katyu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df27bcd3-d254-4727-ad60-bbf3cfdb6d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904e48ef-c7b8-4703-ac4e-09e2a49f3286","keywords":null,"link":"/cegauto/20190411_a_nap_fotoi_igy_lesz_a_negativ_katyubol_pozitiv_katyu","timestamp":"2019. április. 11. 06:41","title":"A nap fotói: így lesz a negatív kátyúból pozitív kátyú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75abad73-9e39-49fd-a0a7-905606a011d1","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"23 éve nem jelent meg albuma a Balaton zenekarnak, most sok feldolgozással kijött a Lassan már... hiába... stb, amit a hvg.hu-n végig is hallgathat. Mit keres a Hungária és az Illés száma vagy Petőfi apokaliptikus verse az albumon? Miért rémisztően könnyű félrevezetni az embereket? Lustaság-e, ha az ember nem csinál semmit? Lemezfelvezető interjú Víg Mihállyal. ","shortLead":"23 éve nem jelent meg albuma a Balaton zenekarnak, most sok feldolgozással kijött a Lassan már... hiába... stb, amit...","id":"20190410_Balaton_vig_mihaly_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75abad73-9e39-49fd-a0a7-905606a011d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb11597-113d-4225-804f-0d4d27b1c772","keywords":null,"link":"/kultura/20190410_Balaton_vig_mihaly_interju","timestamp":"2019. április. 10. 20:00","title":"„A halott szerző a jó szerző” – interjú Víg Mihállyal az új Balaton-lemezről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a89e6eb-5776-4600-97de-9442ec202c10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Technikai és kommunikációs hibák miatt nem sikerült leszállnia a Holdon a Beresitnek.","shortLead":"Technikai és kommunikációs hibák miatt nem sikerült leszállnia a Holdon a Beresitnek.","id":"20190411_Osszetort_az_izraeli_Holdszonda_a_landolaskor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a89e6eb-5776-4600-97de-9442ec202c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efef638c-f656-4429-800b-78bc4bbb54b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_Osszetort_az_izraeli_Holdszonda_a_landolaskor","timestamp":"2019. április. 11. 21:59","title":"Összetört az izraeli Hold-szonda a landoláskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee4aa3a-cfb8-43d4-b686-a492838a4a5b","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Abból is látszik, hogy nem dőltek be a fiatalok a szülésre felszólító kormánypropagandának, hogy a választási propaganda visszatért a régi, jól bevált migránsozó félelemkeltéshez. Vélemény.","shortLead":"Abból is látszik, hogy nem dőltek be a fiatalok a szülésre felszólító kormánypropagandának, hogy a választási...","id":"20190412_Gyarmathy_Eva_Bebibiznisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ee4aa3a-cfb8-43d4-b686-a492838a4a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1132e783-b887-48c7-a298-d32733d16c0e","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Gyarmathy_Eva_Bebibiznisz","timestamp":"2019. április. 12. 08:10","title":"Gyarmathy Éva: Bébibiznisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]