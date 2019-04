Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti Fészek Kulturális Központról több bejelentés is érkezett a rendőrséghez kábítószerrel kapcsolatos rosszullét miatt az elmúlt hetekben, a rendőrség megerősítette, hogy vasárnap délután nagy erőkkel razziáztak.","shortLead":"A budapesti Fészek Kulturális Központról több bejelentés is érkezett a rendőrséghez kábítószerrel kapcsolatos...","id":"20190414_Olyan_jo_volt_a_szombati_buli_hogy_meg_vasarnap_delutan_is_tiz_rendorauto_all_a_hely_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35db99e-135d-461a-ab0c-9e85debccd79","keywords":null,"link":"/elet/20190414_Olyan_jo_volt_a_szombati_buli_hogy_meg_vasarnap_delutan_is_tiz_rendorauto_all_a_hely_elott","timestamp":"2019. április. 14. 16:23","title":"Tíz rendőrautó áll egy budapesti szórakozóhely előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb61549-1c71-4bce-86b0-db98bb5436e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bővült az elektromos robogómegosztó szolgáltatás területi határa is, ahol a járműveket le lehet tenni használat után. ","shortLead":"Bővült az elektromos robogómegosztó szolgáltatás területi határa is, ahol a járműveket le lehet tenni használat után. ","id":"20190415_blinkee_elektromos_robogo_robogomegoszto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdb61549-1c71-4bce-86b0-db98bb5436e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f591c95-1466-4ecf-b1b3-25a452d82482","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_blinkee_elektromos_robogo_robogomegoszto","timestamp":"2019. április. 15. 20:24","title":"Már 150 blinkee-vel lehet villanyrobogózni Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc1c3bc-0806-45be-8857-b094c9593477","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyon kevés embert szűrt ki eddig a pedagógus pályalkalmassági vizsgálat, és 18 évesen nagyon nehéz is kiszűrni azt, ki nem lesz alkalmas tanárnak, mondják szakértők, ezért változás jöhet ebben a rendszerben, írja a Magyar Nemzet.","shortLead":"Nagyon kevés embert szűrt ki eddig a pedagógus pályalkalmassági vizsgálat, és 18 évesen nagyon nehéz is kiszűrni azt...","id":"20190415_Tobb_sebbol_verzik_a_pedagogus_alkalmassagi_vizsgalat_valtozas_johet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbc1c3bc-0806-45be-8857-b094c9593477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ce835e-4baa-47c9-8441-26d8e2d6d1f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Tobb_sebbol_verzik_a_pedagogus_alkalmassagi_vizsgalat_valtozas_johet","timestamp":"2019. április. 15. 06:03","title":"Több sebből vérzik a pedagógus alkalmassági vizsgálat, változás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c809900f-a51e-4c44-adef-633c6b0fdf4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg átfogó cikke szerint a virtuális asszisztenseket fejlesztő vállalatok szinte mindegyike alkalmaz munkavállalókat, akik elemzik a szoftver által hallott mondatokat, hogy tökéletesítsék a program működését. Az Amazonnál és az Apple-nél is csinálnak ilyesmit.","shortLead":"A Bloomberg átfogó cikke szerint a virtuális asszisztenseket fejlesztő vállalatok szinte mindegyike alkalmaz...","id":"20190414_siri_amazon_alexa_google_asszisztens_beszedfelismero_hangfajl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c809900f-a51e-4c44-adef-633c6b0fdf4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c187bb-c9e3-4d04-8756-5c0c05ebcdd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_siri_amazon_alexa_google_asszisztens_beszedfelismero_hangfajl","timestamp":"2019. április. 14. 09:03","title":"Jól gondolja meg, mit mond Sirinek vagy a Google-nek, emberek is hallgatják a központban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50012fc3-89ac-4598-a6e7-2b5e0859cedd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyhéten szép tavaszi idő várható, eső nem lesz jellemző, és egyre melegszik majd a hőmérséklet.\r

\r

","shortLead":"Nagyhéten szép tavaszi idő várható, eső nem lesz jellemző, és egyre melegszik majd a hőmérséklet.\r

\r

","id":"20190415_Napos_szaraz_egyre_melegedo_ido_lesz_a_heten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50012fc3-89ac-4598-a6e7-2b5e0859cedd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deaaa3fd-dc87-4f44-b04e-337f155b9515","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Napos_szaraz_egyre_melegedo_ido_lesz_a_heten","timestamp":"2019. április. 15. 05:05","title":"Napos, száraz, egyre melegedő idő lesz a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128a274f-2ba9-42d5-b74c-0569f8f3cae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ikonikus izomautó legújabb kivitele az eddigi alapmodell és a csúcsváltozat közé ékelődik be.","shortLead":"Az ikonikus izomautó legújabb kivitele az eddigi alapmodell és a csúcsváltozat közé ékelődik be.","id":"20190415_arany_kozeput_Itt_a_legujabb_ford_mustang","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=128a274f-2ba9-42d5-b74c-0569f8f3cae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc9f655-04cf-428d-a6e6-d5b9564a6bea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_arany_kozeput_Itt_a_legujabb_ford_mustang","timestamp":"2019. április. 15. 13:21","title":"Arany középút: Itt a legújabb Ford Mustang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ad831d-391c-4ebf-9745-20b0b85ef384","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"40 évig tart a szőkőártól 2011-ben megsérült fukusimai atomerőmű szétszerelése, most kiemeltek az egyik reaktorban egy adag nukleáris fűtőelemet.","shortLead":"40 évig tart a szőkőártól 2011-ben megsérült fukusimai atomerőmű szétszerelése, most kiemeltek az egyik reaktorban...","id":"20190415_Fukusima_kiemeltek_az_elso_adag_futoanyagot_a_serult_atomeromubol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9ad831d-391c-4ebf-9745-20b0b85ef384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c54973-47cb-4800-879e-8f879e1f43c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Fukusima_kiemeltek_az_elso_adag_futoanyagot_a_serult_atomeromubol","timestamp":"2019. április. 15. 06:25","title":"Fukusima: kiemelték az első adag fűtőanyagot a sérült atomerőműből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ce294e-b521-4015-8a32-57ee76773efb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság is aggódik a jogállamiság helyzete miatt.","shortLead":"Az Európai Bizottság is aggódik a jogállamiság helyzete miatt.","id":"20190415_Itt_a_romanok_Sargentinijelentese_kemenyen_biraltak_Bukarestet_az_EPben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62ce294e-b521-4015-8a32-57ee76773efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bb8129-00d8-4d71-a4fc-d81198aefb23","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Itt_a_romanok_Sargentinijelentese_kemenyen_biraltak_Bukarestet_az_EPben","timestamp":"2019. április. 15. 20:19","title":"Itt a románok Sargentini-jelentése: keményen bírálták Bukarestet az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]