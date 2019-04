Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65b1b5ca-08cc-45a1-bd34-9e24e095cc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem került le a napirendről a lakásáfa, miután a magas áfa miatt befagyni látszanak a fejlesztések, mondta el az MNB szakági elemzési vezetője a Magyar Nemzetnek. A lakosságnak nem szabad kiszorulni az ingatlanpiacról, a csoknak pedig volt árfelhajtó hatása.\r

\r

","shortLead":"Nem került le a napirendről a lakásáfa, miután a magas áfa miatt befagyni látszanak a fejlesztések, mondta el az MNB...","id":"20190415_Valtozhat_a_lakasafa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65b1b5ca-08cc-45a1-bd34-9e24e095cc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0908221-5fbb-4e39-86b9-5f06a9c6685c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190415_Valtozhat_a_lakasafa","timestamp":"2019. április. 15. 09:13","title":"Változhat a lakásáfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef542b7-04e0-4abb-979c-5aebe57e0cc4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 39 éves nőt kutyasétáltatás közben öntötték le savval, az eset péntek reggel, a korai órákban történt. A támadás után maga kért segítséget telefonon, de délelőttre belehalt sérüléseibe.","shortLead":"A 39 éves nőt kutyasétáltatás közben öntötték le savval, az eset péntek reggel, a korai órákban történt. A támadás után...","id":"20190413_Belehalt_seruleseibe_a_savval_leontott_ersekujvari_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ef542b7-04e0-4abb-979c-5aebe57e0cc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c9d8dd-cf93-4e0b-9baf-0a10374cf2bf","keywords":null,"link":"/vilag/20190413_Belehalt_seruleseibe_a_savval_leontott_ersekujvari_no","timestamp":"2019. április. 13. 20:06","title":"Belehalt sérüléseibe a savval leöntött érsekújvári nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csányi Sándor mondta azt, hogy Orbán mindig kifizette, amikor az OTP magángépén utazott. Deutsch Tamás tudja, honnan és miből.","shortLead":"Csányi Sándor mondta azt, hogy Orbán mindig kifizette, amikor az OTP magángépén utazott. Deutsch Tamás tudja, honnan és...","id":"20190413_Deutsch_Tamas_Teljesen_eletszeru_hogy_Orban_sajat_zsebbol_fizeti_a_maganrepulozest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb8e321-de77-4771-b305-09588bf76d0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190413_Deutsch_Tamas_Teljesen_eletszeru_hogy_Orban_sajat_zsebbol_fizeti_a_maganrepulozest","timestamp":"2019. április. 13. 17:46","title":"Deutsch Tamás: Teljesen életszerű, hogy Orbán saját zsebből fizeti a magánrepülőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a55b4d-efef-444d-bf00-871f47f1add5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felcsútról érkezett Szombathelyre, most megint költöznie kell.","shortLead":"Felcsútról érkezett Szombathelyre, most megint költöznie kell.","id":"20190415_Le_kell_bontani_a_Kutyapartnak_a_szines_buszmegallojat_Szombathelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01a55b4d-efef-444d-bf00-871f47f1add5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b05a60-6e04-4c45-b873-c013aaf59016","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Le_kell_bontani_a_Kutyapartnak_a_szines_buszmegallojat_Szombathelyen","timestamp":"2019. április. 15. 09:05","title":"Le kell bontani a Kutyapártnak a színes buszmegállóját Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfe3033-f94e-4ea9-a2a0-9e71faf1f3f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékosoknak szánt, úgynevezett gamer telefonok a drágább eszközök közé tartoznak. A Qualcommon most már nem fog múlni, hogy a középkategóriában is megjelenjenek az ilyen mobilok. Három új lapkakészletet is bemutatott a gyártó.","shortLead":"A játékosoknak szánt, úgynevezett gamer telefonok a drágább eszközök közé tartoznak. A Qualcommon most már nem fog...","id":"20190413_uj_qualcomm_lapkakeszletek_snapdragon_730_730g_snapdragon_665_kozepkategorias_gamer_telefonokba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bfe3033-f94e-4ea9-a2a0-9e71faf1f3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a96935a-7c3c-406b-8f24-893096d90c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_uj_qualcomm_lapkakeszletek_snapdragon_730_730g_snapdragon_665_kozepkategorias_gamer_telefonokba","timestamp":"2019. április. 13. 13:03","title":"Jöhetnek az olcsóbb, de ütős telefonok, amiken még a legjobb játékok is futnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c319da-a7a5-401b-94d5-5f32c3a0d027","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"A Tripoliért indított támadás aláássa a líbiai rendezési kísérletet, veszélyezteti az olajexportot, és újabb migrációs hullámot gerjeszthet. Moszkva minden helyi szereplővel kapcsolatban áll.","shortLead":"A Tripoliért indított támadás aláássa a líbiai rendezési kísérletet, veszélyezteti az olajexportot, és újabb migrációs...","id":"201915__harcok_libiaban__kie_azolaj__orosz_babjatek__haftar_halojaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2c319da-a7a5-401b-94d5-5f32c3a0d027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfc9973-12cf-485e-9bef-e3d5e30d2537","keywords":null,"link":"/vilag/201915__harcok_libiaban__kie_azolaj__orosz_babjatek__haftar_halojaban","timestamp":"2019. április. 13. 12:30","title":"Újból káoszba fulladhat Líbia, a háttérben Putyin szövögeti a szálakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Iszik és vezet.","shortLead":"Iszik és vezet.","id":"20190413_Ketszer_is_ittasan_vezetett_majd_harmadjara_elkotott_egy_autot__szinten_ittasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d668575-51d6-4813-a60a-f7512ef8891f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_Ketszer_is_ittasan_vezetett_majd_harmadjara_elkotott_egy_autot__szinten_ittasan","timestamp":"2019. április. 13. 17:10","title":"Kétszer is ittasan vezetett, majd harmadjára elkötött egy autót – szintén ittasan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74d3f5d-3732-4ca9-9b16-6bf6caabca21","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2008-as agyvérzéséig játszott filmekben, 1990-től rendezettt is színházban a Bergman-filmek ikonikus szőke színésznője, aki 82 évesen halt meg vasárnap.\r

\r

","shortLead":"2008-as agyvérzéséig játszott filmekben, 1990-től rendezettt is színházban a Bergman-filmek ikonikus szőke színésznője...","id":"20190415_Meghalt_a_Bergmanfilmek_ikonikus_arca_Bibi_Andersson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e74d3f5d-3732-4ca9-9b16-6bf6caabca21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7d3a54-9daa-4a79-9631-83ea3c5b5663","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Meghalt_a_Bergmanfilmek_ikonikus_arca_Bibi_Andersson","timestamp":"2019. április. 15. 05:28","title":"Meghalt a Bergman-filmek ikonikus arca, Bibi Andersson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]