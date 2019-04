Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"5,12 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntött a Mészáros Építőipari Holding Zrt. közgyűlése.\r

\r

","shortLead":"5,12 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntött a Mészáros Építőipari Holding Zrt. közgyűlése.\r

\r

","id":"20190415_5_milliard_forint_osztalekot_fizet_Meszaros_epitoipari_cege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d719f0-658a-4a64-9fd9-b081828c662f","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_5_milliard_forint_osztalekot_fizet_Meszaros_epitoipari_cege","timestamp":"2019. április. 15. 09:36","title":"5 milliárd forint osztalékot fizet Mészáros építőipari cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04563a1c-ae26-4112-8332-3b192158db71","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Bő másfél év után végre megérkezett a Trónok harca befejező évadának első része. Összefoglaljuk, hol tart a történet, és külön jelezzük, hol írunk az első részről, nehogy spoilerbe fusson, aki nem akar. A hajnali tévénézés végére pedig még egy vadonatúj előzetes is befutott a második részhez.","shortLead":"Bő másfél év után végre megérkezett a Trónok harca befejező évadának első része. Összefoglaljuk, hol tart a történet...","id":"20190415_Tronok_harca_nyolcadik_8_evad_elso_resz_kritika_felvezetes_hbo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04563a1c-ae26-4112-8332-3b192158db71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666d88cd-676b-4c72-aad3-1bd82a4519d1","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Tronok_harca_nyolcadik_8_evad_elso_resz_kritika_felvezetes_hbo","timestamp":"2019. április. 15. 10:40","title":"Tekintélyes seregszemle Deres várában: elindult a Trónok harca befejező évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf852545-fd8e-47ac-a949-48a131768a41","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Magyarországon is jelen lévő kozmetikai cég a valódi párbeszédben hisz.","shortLead":"A Magyarországon is jelen lévő kozmetikai cég a valódi párbeszédben hisz.","id":"20190414_Besokallt_a_Lush","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf852545-fd8e-47ac-a949-48a131768a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe4bac6-8592-4d0e-ab45-127e2ae4740f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190414_Besokallt_a_Lush","timestamp":"2019. április. 14. 12:55","title":"Besokallt a Lush - törölte magát a Facebookról és a Twitterről is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Salgótarjánban nem sok építkezésen sürögnek a munkások, de ahol igen, az éppen egy építőipari vállalkozás új székhelye, amely a néhány évvel ezelőtt becsődölt CBA franchise, Palóc Nagykereskedelmi Kft. egykori telephelyén épül. A Silver 2009 Kft. ráadásul nem csak új helyre költözik, de olyan jó híre van, hogy külföldről is hazajönnek az emberek, hogy a cégnél dolgozhassanak. ","shortLead":"Salgótarjánban nem sok építkezésen sürögnek a munkások, de ahol igen, az éppen egy építőipari vállalkozás új székhelye...","id":"20190414_Ausztriabol_nezve_is_van_csabito_hazai_epitoipari_ceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17a0805-55ed-42e5-a3bc-19fef21a9bb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Ausztriabol_nezve_is_van_csabito_hazai_epitoipari_ceg","timestamp":"2019. április. 14. 11:34","title":"Ausztriából nézve is van csábító hazai építőipari cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e356db-db62-4f08-ad5a-c2ed628fa293","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégek komoly kihívásokkal küzdenek, új technológiák alkalmazásával próbálják könnyíteni a munkavállalók helyzetét, azonban ennek ellenére az alkalmazottak keményebben dolgoznak, mint valaha. Mégis hogy lehet ez? Erre keresi a választ Josh Bersin, a világ egyik legelismertebb ipari elemzője.\r

\r

","shortLead":"A cégek komoly kihívásokkal küzdenek, új technológiák alkalmazásával próbálják könnyíteni a munkavállalók helyzetét...","id":"20190414_Egyre_tulterheltebbek_az_alkalmazottak_egyre_tobb_profitra_hajtanak_a_cegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5e356db-db62-4f08-ad5a-c2ed628fa293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30cd81d-7818-461d-bc1e-5b8bb3ceb4d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Egyre_tulterheltebbek_az_alkalmazottak_egyre_tobb_profitra_hajtanak_a_cegek","timestamp":"2019. április. 14. 11:45","title":"Egyre túlterheltebbek az alkalmazottak, egyre több profitra hajtanak a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452331c1-61d1-412c-821b-1842c76b7a88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenzéki képviselők öt pontnyi követeléssel érkeztek az MTVA-hoz, de csak kiragasztani tudták a lapokat, mert megint nem engedték be őket. ","shortLead":"Ellenzéki képviselők öt pontnyi követeléssel érkeztek az MTVA-hoz, de csak kiragasztani tudták a lapokat, mert megint...","id":"20190415_Ismet_akciozik_Szel_Bernadett_a_koztevenel_koveteleseket_olvasna_be_ellenzeki_tarsaival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=452331c1-61d1-412c-821b-1842c76b7a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e3e98c-a04b-401a-b7b7-d80dfcf992cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Ismet_akciozik_Szel_Bernadett_a_koztevenel_koveteleseket_olvasna_be_ellenzeki_tarsaival","timestamp":"2019. április. 15. 13:24","title":"Ismét akcióztak Szél Bernadették a köztévénél ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 80 milliós bírságot szabtak ki a bankra, mert megsértette az adósságfékszabályokat. ","shortLead":"Több mint 80 milliós bírságot szabtak ki a bankra, mert megsértette az adósságfékszabályokat. ","id":"20190415_Megbirsagolta_az_MNB_a_Cetelemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdaedbd5-d931-4a90-a864-dfeb4b0795ec","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_Megbirsagolta_az_MNB_a_Cetelemet","timestamp":"2019. április. 15. 09:44","title":"Túl könnyen adott hiteleket, megbírságolta az MNB a Cetelemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3f51872-db2e-4db6-96d9-118955e4cf0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt nap alatt kell megtenniük a 300 kilométert kutyaszánnal. ","shortLead":"Öt nap alatt kell megtenniük a 300 kilométert kutyaszánnal. ","id":"20190415_Magyarok_is_indulnak_a_300_kilometeres_sarkvideki_kutyaszanos_turan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3f51872-db2e-4db6-96d9-118955e4cf0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9e06db-ecaf-4eb2-a067-7692ae686e95","keywords":null,"link":"/elet/20190415_Magyarok_is_indulnak_a_300_kilometeres_sarkvideki_kutyaszanos_turan","timestamp":"2019. április. 15. 12:19","title":"Magyarok is indulnak a 300 kilométeres sarkvidéki kutyaszános túrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]