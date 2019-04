Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A stockholmi nemzetközi úszóversenyen így már négy aranyat szerzett.","shortLead":"A stockholmi nemzetközi úszóversenyen így már négy aranyat szerzett.","id":"20190414_Hosszu_Katinka_vasarnap_ket_aranyat_hozott_el_Stockholmbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0f444b-6aec-4c9f-8d6b-2f699878ab68","keywords":null,"link":"/sport/20190414_Hosszu_Katinka_vasarnap_ket_aranyat_hozott_el_Stockholmbol","timestamp":"2019. április. 14. 21:07","title":"Hosszú Katinka vasárnap két aranyat hozott el Stockholmból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szakemberei is csak nemrég vették észre, hogy hackerek hónapokon át nézegethették a felhasználók leveleit.","shortLead":"A Microsoft szakemberei is csak nemrég vették észre, hogy hackerek hónapokon át nézegethették a felhasználók leveleit.","id":"20190415_microsoft_outlook_com_hitelesitesi_adatok_adatlopas_emailek_tartalma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d2cbd0-8fdc-468d-9656-368e2e12d402","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_microsoft_outlook_com_hitelesitesi_adatok_adatlopas_emailek_tartalma","timestamp":"2019. április. 15. 15:03","title":"Feltörték a böngészős Outlookot, 3 hónapot át olvasgathatták mások is az e-maileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16706acf-b4b3-43be-94c3-653d1a436a14","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Humanitárius szempontból védhetetlen a magyar kormány ösztönös félelmekre alapozott, indulatkeltő, általánosító kampánya a migráció ellen. Ezzel a nemzet nagy többségére kirekesztő, tudatlan és manipulálható masszaként tekint. ","shortLead":"Humanitárius szempontból védhetetlen a magyar kormány ösztönös félelmekre alapozott, indulatkeltő, általánosító...","id":"201915__sokarcu_migracio__gazdasagi_elonyok__krealt_felelmek__nyomas_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16706acf-b4b3-43be-94c3-653d1a436a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb14a6c-7e03-4ac2-b684-2bf7e7239458","keywords":null,"link":"/gazdasag/201915__sokarcu_migracio__gazdasagi_elonyok__krealt_felelmek__nyomas_alatt","timestamp":"2019. április. 14. 20:00","title":"Sikerült a kormány terve, három év alatt teljesen kiirtotta a menekültekről szóló értelmes beszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6177b6-b799-4e1e-9522-8fcfa83e7cce","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A tajvani gyártó új notebookja egy igazi hordozható erőmű, amiben nem egy, hanem rögtön két érintőkijelző található. Vázoljuk, hogy mi értelme van ennek a hétköznapokban.","shortLead":"A tajvani gyártó új notebookja egy igazi hordozható erőmű, amiben nem egy, hanem rögtön két érintőkijelző található...","id":"20190414_asus_zenbook_pro_15_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d6177b6-b799-4e1e-9522-8fcfa83e7cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce30ce7d-7266-4e80-8ac6-5a809d4582e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_asus_zenbook_pro_15_teszt","timestamp":"2019. április. 14. 10:00","title":"Teszten az Asus csúcslaptopja: egy kijelző a szemnek, egy az ujjaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc31c4a-236d-4327-815f-19696d4e6fbd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyorsan terjedhetnek Európa északi részei felé a trópusi betegségeket, köztük a csikungunya- és denguelázat, valamint kullancstól származó agyhártyagyulladást hordozó kórokozók a globális felmelegedéssel – állapította meg egy új kutatás. A tanulmányt a Klinikai Mikrobiológia és Fertőző Betegségek Európai Kongresszusán ismertették, amely szombaton kezdődött Amszterdamban.","shortLead":"Gyorsan terjedhetnek Európa északi részei felé a trópusi betegségeket, köztük a csikungunya- és denguelázat, valamint...","id":"20190415_tropusi_betegseg_csikungunya_denguelaz_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bc31c4a-236d-4327-815f-19696d4e6fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62938ba-ec05-42f1-bd7f-b2f515a383e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_tropusi_betegseg_csikungunya_denguelaz_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. április. 15. 15:03","title":"Trópusi betegségek üthetik fel a fejüket Európában a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c3d281-cbdd-428b-a915-60523180cc39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valakinek igen sok pénzt megért ez a lényegében időgépként is funkcionáló régi NDK kisautó. ","shortLead":"Valakinek igen sok pénzt megért ez a lényegében időgépként is funkcionáló régi NDK kisautó. ","id":"20190414_252_millio_forintert_kelt_el_a_veszpremi_nagypapa_remek_trabija","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48c3d281-cbdd-428b-a915-60523180cc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c260ba02-4569-4859-b17e-be116e14588c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_252_millio_forintert_kelt_el_a_veszpremi_nagypapa_remek_trabija","timestamp":"2019. április. 14. 06:41","title":"2,52 millió forintért kelt el a veszprémi nagypapa remek Trabija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7da4588-4e1d-4b7a-a090-ffeff947a739","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Zavarba ejtő néha, hogy mire képes a morális fölény. ","shortLead":"Zavarba ejtő néha, hogy mire képes a morális fölény. ","id":"20190415_Mit_keres_egy_kereszteny_konzervativ_ujsagiro_Nagy_Blanka_laba_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7da4588-4e1d-4b7a-a090-ffeff947a739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447fb283-dc27-4a58-94ed-68fc41fb9b3c","keywords":null,"link":"/elet/20190415_Mit_keres_egy_kereszteny_konzervativ_ujsagiro_Nagy_Blanka_laba_kozott","timestamp":"2019. április. 15. 09:01","title":" Mit keres egy keresztény konzervatív újságíró Nagy Blanka szoknyája alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339988de-4786-4b2a-bde6-14ae74835087","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csütörtökön mutatják be a mozik Gilles de Maistre igazi családi filmjét. A rendező elárult néhány kulisszatitkot a forgatásról.\r

\r

","shortLead":"Csütörtökön mutatják be a mozik Gilles de Maistre igazi családi filmjét. A rendező elárult néhány kulisszatitkot...","id":"20190415_A_szineszno_es_az_oroszlan_kapcsolata_valodi__a_rendezo_a_Mia_es_a_feher_oroszlan_c_filmrol_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=339988de-4786-4b2a-bde6-14ae74835087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478550ca-e40e-4372-bd9a-ec2af9ef26a9","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_A_szineszno_es_az_oroszlan_kapcsolata_valodi__a_rendezo_a_Mia_es_a_feher_oroszlan_c_filmrol_video","timestamp":"2019. április. 15. 08:14","title":"\"A színésznő és az oroszlán kapcsolata valódi\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]