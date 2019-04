Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83d061d2-69ee-41f7-bfed-ca26de6f82cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Drámai fotókat tettek közzé a francia tűzoltók.","shortLead":"Drámai fotókat tettek közzé a francia tűzoltók.","id":"20190416_Ezt_lattak_a_tuzoltok_a_NotreDame_oltasakor__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83d061d2-69ee-41f7-bfed-ca26de6f82cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bfd4e3-8e45-4180-9e77-ec8956e09c8a","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Ezt_lattak_a_tuzoltok_a_NotreDame_oltasakor__fotok","timestamp":"2019. április. 16. 09:53","title":"Ezt látták a tűzoltók a Notre-Dame oltásakor – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tarlós azt nem közölte, hogy pontosan mennyit, csak annyit mondott, hogy egy \"értelmezhető összegről\" van szó. ","shortLead":"Tarlós azt nem közölte, hogy pontosan mennyit, csak annyit mondott, hogy egy \"értelmezhető összegről\" van szó. ","id":"20190416_Budapest_is_penzt_kuld_a_NotreDame_ujjaepitesehez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b9703b-bba3-4519-8d84-0ebab8ed3ad0","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Budapest_is_penzt_kuld_a_NotreDame_ujjaepitesehez","timestamp":"2019. április. 16. 15:37","title":"Budapest is pénzt küld a Notre-Dame újjáépítéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén összesen egy tankönyv közül „választhatnak” a franciatanárok, az viszont rossz.","shortLead":"Idén összesen egy tankönyv közül „választhatnak” a franciatanárok, az viszont rossz.","id":"20190416_FranciatanFranciatanarok_teljes_oncsonkitas_a_tankonyvjegyzekarok_teljes_oncsonkitas_a_tankonyvjegyzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2acbb3-fd72-475a-813c-0200bb957dcd","keywords":null,"link":"/elet/20190416_FranciatanFranciatanarok_teljes_oncsonkitas_a_tankonyvjegyzekarok_teljes_oncsonkitas_a_tankonyvjegyzek","timestamp":"2019. április. 16. 11:28","title":"Franciatanárok: teljes öncsonkítás a tankönyvjegyzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e6563b-1471-4379-8086-94569793f76f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tegnap fotózták ezt az autót a Városligetben. Jogos kíváncsiság, miért a fólia, ha tavalyi az autó.","shortLead":"Tegnap fotózták ezt az autót a Városligetben. Jogos kíváncsiság, miért a fólia, ha tavalyi az autó.","id":"20190415_alcafolias_bmw_x5_parkol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63e6563b-1471-4379-8086-94569793f76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a442b854-d1f0-4ee1-930e-5c95d2b6e582","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_alcafolias_bmw_x5_parkol","timestamp":"2019. április. 15. 09:22","title":"Az álcaautósoknak is jár a vasárnap – fura BMW X5 egy magyar parkolóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d94c15f-c1b7-43b2-908b-15733c1f4c2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap délután a Március 15. tértől indulva a Pesti alsó rakparton vonult végig Az élet menete Budapesten. ","shortLead":"Vasárnap délután a Március 15. tértől indulva a Pesti alsó rakparton vonult végig Az élet menete Budapesten. ","id":"20190414_Tobb_ezren_vonultak_a_holokauszt_aldozataiert_Budapesten__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d94c15f-c1b7-43b2-908b-15733c1f4c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c453aa-e873-495c-9201-a68a486b8ca4","keywords":null,"link":"/itthon/20190414_Tobb_ezren_vonultak_a_holokauszt_aldozataiert_Budapesten__fotok","timestamp":"2019. április. 14. 19:31","title":"Több ezren vonultak a holokauszt áldozataiért Budapesten - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04563a1c-ae26-4112-8332-3b192158db71","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Bő másfél év után végre megérkezett a Trónok harca befejező évadának első része. Összefoglaljuk, hol tart a történet, és külön jelezzük, hol írunk az első részről, nehogy spoilerbe fusson, aki nem akar. A hajnali tévénézés végére pedig még egy vadonatúj előzetes is befutott a második részhez.","shortLead":"Bő másfél év után végre megérkezett a Trónok harca befejező évadának első része. Összefoglaljuk, hol tart a történet...","id":"20190415_Tronok_harca_nyolcadik_8_evad_elso_resz_kritika_felvezetes_hbo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04563a1c-ae26-4112-8332-3b192158db71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666d88cd-676b-4c72-aad3-1bd82a4519d1","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Tronok_harca_nyolcadik_8_evad_elso_resz_kritika_felvezetes_hbo","timestamp":"2019. április. 15. 10:40","title":"Tekintélyes seregszemle Deres várában: elindult a Trónok harca befejező évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény fenntartója azt írta, a 2063/2016-os kormányhatározatban van leírva, hogy mi lesz a fóti otthon sorsa. Csakhogy ilyen határozat nincsen. Az intézmény fenntartója azt is írta: van terv, csak ők még nem látták.","shortLead":"Az intézmény fenntartója azt írta, a 2063/2016-os kormányhatározatban van leírva, hogy mi lesz a fóti otthon sorsa...","id":"20190414_Nem_letezo_kormanyhatarozattal_probalta_atverni_Szel_Bernadettet_a_foti_gyerekotthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a90b35-ce89-4e17-bf8d-48166e4e380c","keywords":null,"link":"/itthon/20190414_Nem_letezo_kormanyhatarozattal_probalta_atverni_Szel_Bernadettet_a_foti_gyerekotthon","timestamp":"2019. április. 14. 18:31","title":"Nem létező kormányhatározatot küldtek Szél Bernadettnek a fóti gyermekotthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8029578c-0caa-4f32-ba2a-43f4ffd8d581","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan hibát találtak az Internet Explorerben, ami azoknak is kárt okozhat, akik egyébként sosem használják a böngészőt. Szinte minden windowsos számítógép érintett.","shortLead":"Olyan hibát találtak az Internet Explorerben, ami azoknak is kárt okozhat, akik egyébként sosem használják a böngészőt...","id":"20190415_windows_internet_explorer_kikapcsolasa_mht_fajlok_sebezhetoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8029578c-0caa-4f32-ba2a-43f4ffd8d581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873a6022-8499-49be-b61c-96f3827d14f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_windows_internet_explorer_kikapcsolasa_mht_fajlok_sebezhetoseg","timestamp":"2019. április. 15. 08:03","title":"Ezt most azonnal kapcsolja ki a számítógépén, ha jót akar magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]