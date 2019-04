Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03a20cd4-ce02-4041-857f-77d6037d2f3b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kolozsvári születésű lírai szoprán 1953 és 1986 között volt az Opera magánénekese, de egészen 1998-ig fellépett az intézményben. Az Operaház saját halottjának tekinti.\r

\r

","shortLead":"A kolozsvári születésű lírai szoprán 1953 és 1986 között volt az Opera magánénekese, de egészen 1998-ig fellépett...","id":"20190415_Elhunyt_Laszlo_Margit_operaenekesno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03a20cd4-ce02-4041-857f-77d6037d2f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57e3165-5469-4b7b-8bbc-0fc94812df4b","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Elhunyt_Laszlo_Margit_operaenekesno","timestamp":"2019. április. 15. 13:02","title":"Elhunyt László Margit operaénekesnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d94c15f-c1b7-43b2-908b-15733c1f4c2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap délután a Március 15. tértől indulva a Pesti alsó rakparton vonult végig Az élet menete Budapesten. ","shortLead":"Vasárnap délután a Március 15. tértől indulva a Pesti alsó rakparton vonult végig Az élet menete Budapesten. ","id":"20190414_Tobb_ezren_vonultak_a_holokauszt_aldozataiert_Budapesten__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d94c15f-c1b7-43b2-908b-15733c1f4c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c453aa-e873-495c-9201-a68a486b8ca4","keywords":null,"link":"/itthon/20190414_Tobb_ezren_vonultak_a_holokauszt_aldozataiert_Budapesten__fotok","timestamp":"2019. április. 14. 19:31","title":"Több ezren vonultak a holokauszt áldozataiért Budapesten - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc1c3bc-0806-45be-8857-b094c9593477","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyon kevés embert szűrt ki eddig a pedagógus pályalkalmassági vizsgálat, és 18 évesen nagyon nehéz is kiszűrni azt, ki nem lesz alkalmas tanárnak, mondják szakértők, ezért változás jöhet ebben a rendszerben, írja a Magyar Nemzet.","shortLead":"Nagyon kevés embert szűrt ki eddig a pedagógus pályalkalmassági vizsgálat, és 18 évesen nagyon nehéz is kiszűrni azt...","id":"20190415_Tobb_sebbol_verzik_a_pedagogus_alkalmassagi_vizsgalat_valtozas_johet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbc1c3bc-0806-45be-8857-b094c9593477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ce835e-4baa-47c9-8441-26d8e2d6d1f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Tobb_sebbol_verzik_a_pedagogus_alkalmassagi_vizsgalat_valtozas_johet","timestamp":"2019. április. 15. 06:03","title":"Több sebből vérzik a pedagógus alkalmassági vizsgálat, változás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02230fae-deb3-4134-b929-a17ff08dc1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétszer vonultak ki a hétvégén a rendőrök a szórakozóhelyhez, összesen 53 emberrel szemben intézkedtek. ","shortLead":"Kétszer vonultak ki a hétvégén a rendőrök a szórakozóhelyhez, összesen 53 emberrel szemben intézkedtek. ","id":"20190415_Videokat_is_kozzetett_a_rendorseg_a_Feszekbeli_razziarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02230fae-deb3-4134-b929-a17ff08dc1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8143b5ad-a8a5-4106-aa70-a3e58557bfe8","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Videokat_is_kozzetett_a_rendorseg_a_Feszekbeli_razziarol","timestamp":"2019. április. 15. 10:25","title":"Videókat is közzétett a rendőrség a Fészek-beli razziáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Stefan Löfven svéd miniszterelnök azt mondta, nem tartható tovább, ahogy Magyarország kezeli a migrációt.","shortLead":"Stefan Löfven svéd miniszterelnök azt mondta, nem tartható tovább, ahogy Magyarország kezeli a migrációt.","id":"20190415_A_sved_miniszterelnok_penzt_vonna_meg_Magyarorszagtol_mert_blokkolja_a_menekultek_elosztasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f83176-b027-4481-a148-3fe98e678aa4","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_A_sved_miniszterelnok_penzt_vonna_meg_Magyarorszagtol_mert_blokkolja_a_menekultek_elosztasat","timestamp":"2019. április. 15. 08:09","title":"A svéd miniszterelnök pénzt vonna meg Magyarországtól, mert blokkolja a menekültek elosztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"5,12 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntött a Mészáros Építőipari Holding Zrt. közgyűlése.\r

\r

","shortLead":"5,12 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntött a Mészáros Építőipari Holding Zrt. közgyűlése.\r

\r

","id":"20190415_5_milliard_forint_osztalekot_fizet_Meszaros_epitoipari_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d719f0-658a-4a64-9fd9-b081828c662f","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_5_milliard_forint_osztalekot_fizet_Meszaros_epitoipari_cege","timestamp":"2019. április. 15. 09:36","title":"5 milliárd forint osztalékot fizet Mészáros építőipari cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf852545-fd8e-47ac-a949-48a131768a41","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Magyarországon is jelen lévő kozmetikai cég a valódi párbeszédben hisz.","shortLead":"A Magyarországon is jelen lévő kozmetikai cég a valódi párbeszédben hisz.","id":"20190414_Besokallt_a_Lush","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf852545-fd8e-47ac-a949-48a131768a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe4bac6-8592-4d0e-ab45-127e2ae4740f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190414_Besokallt_a_Lush","timestamp":"2019. április. 14. 12:55","title":"Besokallt a Lush - törölte magát a Facebookról és a Twitterről is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a9630a-0553-410d-ad4f-87544fb6cf8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most épp Zala megyében avattak gyerekekkel – ráadásul szakadó esőben. ","shortLead":"Most épp Zala megyében avattak gyerekekkel – ráadásul szakadó esőben. ","id":"20190415_Hiaba_kerte_az_ombudsman_a_Fideszben_nem_birnak_lejonni_gyerekekrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4a9630a-0553-410d-ad4f-87544fb6cf8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc4be5d-148e-4c48-bebc-35a9309b92d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Hiaba_kerte_az_ombudsman_a_Fideszben_nem_birnak_lejonni_gyerekekrol","timestamp":"2019. április. 15. 12:48","title":"Hiába kérte az ombudsman, a Fideszben nem bírnak lejönni a gyerekekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]