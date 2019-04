Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"24 iskolában kampányolna a Szerencsejáték Zrt. és az Ökumenikus Segélyszervezet a játékfüggőség ellen – 6000 alap- és középfokú oktatást nyújtó intézmény van ma Magyarországon.","shortLead":"24 iskolában kampányolna a Szerencsejáték Zrt. és az Ökumenikus Segélyszervezet a játékfüggőség ellen – 6000 alap- és...","id":"20190417_Duplajara_boviti_diakoknak_szolo_jatekfuggoseg_elleni_kampanyat_a_Szerencsejatek_Zrt_de_meg_igy_sem_tul_acelos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e02e06-d23c-454e-a323-7640ec3fe304","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Duplajara_boviti_diakoknak_szolo_jatekfuggoseg_elleni_kampanyat_a_Szerencsejatek_Zrt_de_meg_igy_sem_tul_acelos","timestamp":"2019. április. 17. 12:16","title":"Duplájára bővíti diákoknak szóló játékfüggőség elleni kampányát a Szerencsejáték Zrt., de még így sem túl acélos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabac6bd-02c8-4c64-91c8-ba5846502fd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Junckeréknek menniük kell, az Európai Bizottság hazudik a migránskártyákról, nagypénteken lazacot eszik – Németh Szilárd interjút adott a Magyar Hírlapnak.\r

\r

","shortLead":"Junckeréknek menniük kell, az Európai Bizottság hazudik a migránskártyákról, nagypénteken lazacot eszik – Németh...","id":"20190417_Nemeth_Szilard_Ugyanaz_a_helyzet_most_mint_1849ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cabac6bd-02c8-4c64-91c8-ba5846502fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4e9b9f-9567-4d0a-b224-65366381943b","keywords":null,"link":"/itthon/20190417_Nemeth_Szilard_Ugyanaz_a_helyzet_most_mint_1849ben","timestamp":"2019. április. 17. 07:52","title":"Németh Szilárd: Ugyanaz a helyzet most, mint 1849-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee866e88-d0f4-4c79-9ea5-f67988b5de95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európában mostantól csak erős és takarékos gázolajos egységgel rendelhető a sportos német szedán és kupé.","shortLead":"Európában mostantól csak erős és takarékos gázolajos egységgel rendelhető a sportos német szedán és kupé.","id":"20190417_csak_es_kizarolag_dizel_itt_a_347_loeros_uj_audi_s5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee866e88-d0f4-4c79-9ea5-f67988b5de95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f482567a-f9ca-443c-9cad-d96e0412b719","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_csak_es_kizarolag_dizel_itt_a_347_loeros_uj_audi_s5","timestamp":"2019. április. 17. 13:21","title":"Csak és kizárólag dízel: itt a 347 lóerős új Audi S5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2924627-130f-4fd9-9f63-22547a36a2a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A klímaváltozás megállításáért tüntetnek napok óta a brit fővárosban, már több mint 300 tiltakozót vettek őrizetbe.","shortLead":"A klímaváltozás megállításáért tüntetnek napok óta a brit fővárosban, már több mint 300 tiltakozót vettek őrizetbe.","id":"20190417_London_pillanatragaszto_vonat_kornyezetvedo_aktivistak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2924627-130f-4fd9-9f63-22547a36a2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c5d0a4-c1e1-4a1e-8982-8ebb3db44656","keywords":null,"link":"/vilag/20190417_London_pillanatragaszto_vonat_kornyezetvedo_aktivistak","timestamp":"2019. április. 17. 18:52","title":"Metróhoz ragasztották magukat és hidakat blokkolnak a környezetvédők Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f64a7b-fd12-4dd7-9e99-bdf223ff0ea6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Klasszikus és modern könyveket, kötelező olvasmányokat, angol nyelvtanulást segítő meséket és dalokat tölthetünk le Magyarország legnagyobb digitális mesetárából.","shortLead":"Klasszikus és modern könyveket, kötelező olvasmányokat, angol nyelvtanulást segítő meséket és dalokat tölthetünk le...","id":"20190417_Haromszaz_ingyen_mese_a_tavaszi_szunetre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0f64a7b-fd12-4dd7-9e99-bdf223ff0ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b2d4c7-0d50-43db-bfbe-f36fdb4ed2cc","keywords":null,"link":"/kultura/20190417_Haromszaz_ingyen_mese_a_tavaszi_szunetre","timestamp":"2019. április. 17. 13:25","title":"Háromszáz ingyenmese a tavaszi szünetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"404b0826-4c48-48d5-a06d-467efad08f9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még jó, hogy már 16-a van.","shortLead":"Még jó, hogy már 16-a van.","id":"20190416_Ha_ezt_tudja_el_sem_indul_tegnap_otthonrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=404b0826-4c48-48d5-a06d-467efad08f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51ef282-c5bb-4bad-85d8-e4d3267e4cfe","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Ha_ezt_tudja_el_sem_indul_tegnap_otthonrol","timestamp":"2019. április. 16. 11:42","title":"Ha ezt tudja, hétfőn el sem indul otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b694fe-98a6-4fef-80f0-92bb913c5829","c_author":"Z. B.","category":"kultura","description":"A 3,5 milliárd forintos projekt során az eredeti Zsolnay-tetőcserepek is visszakerülnek.","shortLead":"A 3,5 milliárd forintos projekt során az eredeti Zsolnay-tetőcserepek is visszakerülnek.","id":"20190417_Felujitjak_a_gyonyoru_kecskemeti_szecesszios_varoshazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46b694fe-98a6-4fef-80f0-92bb913c5829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f36484c-7e02-45d3-8a9f-f43c40aecd23","keywords":null,"link":"/kultura/20190417_Felujitjak_a_gyonyoru_kecskemeti_szecesszios_varoshazat","timestamp":"2019. április. 17. 20:57","title":"Felújítják a gyönyörű kecskeméti szecessziós városházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53687254-8075-448b-9be0-23f723dec042","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Földközi-tenger medencéjéből, a mai Görögország és Törökország vidékéről 6 ezer éve érkeztek meg a Stonehenge építőinek ősei Nagy-Britanniába – ezt állapította meg egy DNS-vizsgálatokkal alátámasztott tanulmány.","shortLead":"A Földközi-tenger medencéjéből, a mai Görögország és Törökország vidékéről 6 ezer éve érkeztek meg a Stonehenge...","id":"20190416_stonehenge_nagy_britannia_epitok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53687254-8075-448b-9be0-23f723dec042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd8e48d-f5d5-4563-8b02-1676c55df86a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_stonehenge_nagy_britannia_epitok","timestamp":"2019. április. 16. 13:33","title":"Újabb nagy felfedezést osztottak meg a világgal Stonehenge-dzsel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]