Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5a3cb6a-5dcf-4f21-989b-bc2b9d5c71d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Porig rombolták, rejtélyes csomagokra bukkantak a környékén, terrortámadásra utaló bizonyítékok kerültek elő – ilyen szalagcímekkel futnak a közösségi médiában azok az (ál)hírek, amelyek a Notre-Dame-ban keletkezett tűz kapcsán kezdtek terjedni. És sajnos nagyon sokan meg is osztják őket, óriási lökést adva ezzel a hazugságoknak. ","shortLead":"Porig rombolták, rejtélyes csomagokra bukkantak a környékén, terrortámadásra utaló bizonyítékok kerültek elő – ilyen...","id":"20190417_alhir_kamuhir_facebook_notre_dame","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5a3cb6a-5dcf-4f21-989b-bc2b9d5c71d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d183b415-dd8f-4f77-b165-21f115ad820d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_alhir_kamuhir_facebook_notre_dame","timestamp":"2019. április. 17. 11:33","title":"Hajmeresztő álhírek terjednek a leégett Notre-Dame-ról, egyik durvább, mint a másik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49af4989-ad87-4444-9f14-4f53775e88e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche Panamera kategóriájú autó 100 százalékban villanymotoros meghajtású, így hazánkban minden további nélkül megkaphatja a zöld rendszámot. ","shortLead":"A Porsche Panamera kategóriájú autó 100 százalékban villanymotoros meghajtású, így hazánkban minden további nélkül...","id":"20190418_itt_az_elso_elektromos_aston_martin_ami_610_loeros_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49af4989-ad87-4444-9f14-4f53775e88e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d9cae6-9a02-4c44-8d95-be676f930c9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_itt_az_elso_elektromos_aston_martin_ami_610_loeros_lett","timestamp":"2019. április. 18. 08:21","title":"Itt az első elektromos Aston Martin, ami 610 lóerős lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066925b4-66cb-4ac0-811b-7a9867f6d8ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De a kompenzáció amúgy sem lenne elegendő az újjáépítéshez.



","shortLead":"De a kompenzáció amúgy sem lenne elegendő az újjáépítéshez.



","id":"20190417_Le_Parisienne_Nem_volt_biztositva_a_NotreDame","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=066925b4-66cb-4ac0-811b-7a9867f6d8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e258b764-9c0e-4d63-b719-c764e48e4e79","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Le_Parisienne_Nem_volt_biztositva_a_NotreDame","timestamp":"2019. április. 17. 08:47","title":"Le Parisien: Nem volt biztosítva a Notre-Dame","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Cook Twitteren jelentette be, hogy az Apple is beszáll a Notre-Dame újjáépítésének költségeibe.","shortLead":"Tim Cook Twitteren jelentette be, hogy az Apple is beszáll a Notre-Dame újjáépítésének költségeibe.","id":"20190417_notre_dame_tuz_ujjaepites_adomany_apple_tim_cook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0323179d-23d3-41bd-b2c2-875ce3a255d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_notre_dame_tuz_ujjaepites_adomany_apple_tim_cook","timestamp":"2019. április. 17. 08:33","title":"Az Apple is beszáll a Notre-Dame újjáépítésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9775d9f0-8059-4064-8052-be1b29ec4487","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Csak az azt érintő szabályok változnak. ","shortLead":"Csak az azt érintő szabályok változnak. ","id":"20190417_Megis_maradhat_a_vasarlok_konyve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9775d9f0-8059-4064-8052-be1b29ec4487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37d667a-2e39-41c2-a6a2-35579488006f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190417_Megis_maradhat_a_vasarlok_konyve","timestamp":"2019. április. 17. 11:58","title":"Mégis maradhat a vásárlók könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c4e1c1-fb93-452e-94cb-1f0b64697865","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190418_Itt_egy_uj_Madonnadal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50c4e1c1-fb93-452e-94cb-1f0b64697865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f15c697-baf6-4e14-91be-edee12c8c3cc","keywords":null,"link":"/kultura/20190418_Itt_egy_uj_Madonnadal","timestamp":"2019. április. 18. 09:32","title":"Itt egy új Madonna-dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783df1ca-a54f-4f1f-9a20-391477f22cf5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Ezrek életét menthetnénk meg, ha lenne merszünk az újraélesztéshez. Márkus Dávid mentőápoló segítségével eláruljuk, hogyan és miért lépjen azonnal a tettek mezejére pánikolás helyett, ha vészhelyzet van, és miért nem szabad leállni, még akkor sem, ha integetnénk az érkező mentőknek.","shortLead":"Ezrek életét menthetnénk meg, ha lenne merszünk az újraélesztéshez. Márkus Dávid mentőápoló segítségével eláruljuk...","id":"20190418_ujraelesztes_elsosegely_mellkaskompresszio_szivhalal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=783df1ca-a54f-4f1f-9a20-391477f22cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbcdf329-f221-452c-9ae6-70a89fc2b545","keywords":null,"link":"/elet/20190418_ujraelesztes_elsosegely_mellkaskompresszio_szivhalal","timestamp":"2019. április. 18. 20:00","title":"Az sem gond, ha eltörjük a bordáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c9328a-bc52-4a3b-b32b-48d7f2ea622c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezzel megelőztük a 2004-ben velünk együtt csatlakozott országok nagy részét.","shortLead":"Ezzel megelőztük a 2004-ben velünk együtt csatlakozott országok nagy részét.","id":"20190418_Mar_a_het_evre_megitelt_unios_forrasok_harmadat_lehivtuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9c9328a-bc52-4a3b-b32b-48d7f2ea622c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332ebb0d-6c7c-4e1d-8ff6-b519231d63fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190418_Mar_a_het_evre_megitelt_unios_forrasok_harmadat_lehivtuk","timestamp":"2019. április. 18. 10:17","title":"Már a hét évre megítélt uniós források harmadát lehívtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]