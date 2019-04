Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b710e6a-c185-400e-b7a0-3a206d3a24f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtalálták a rendőrök azt a nőt, aki magára hagyhatta újszülött fiát Máriabesenyőn, egy utca füves területén. ","shortLead":"Megtalálták a rendőrök azt a nőt, aki magára hagyhatta újszülött fiát Máriabesenyőn, egy utca füves területén. ","id":"20190419_Orizetbe_vettek_a_fuben_magara_hagyott_ujszulott_edesanyjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b710e6a-c185-400e-b7a0-3a206d3a24f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39245c68-eafe-4d2b-af2e-b5b7b7945099","keywords":null,"link":"/itthon/20190419_Orizetbe_vettek_a_fuben_magara_hagyott_ujszulott_edesanyjat","timestamp":"2019. április. 19. 18:24","title":"Őrizetbe vették a fűben magára hagyott újszülött édesanyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ennyi pénzből több generációra biztosítani lehet a gondtalan, munka nélküli életet. Az mfor.hu utánaszámolt, mi mindenre lehet elkölteni 4 milliárd forintot.","shortLead":"Ennyi pénzből több generációra biztosítani lehet a gondtalan, munka nélküli életet. Az mfor.hu utánaszámolt, mi...","id":"20190421_On_vitte_el_a_negymilliardos_lottonyeremenyt_Par_tipp_mire_koltheti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bb5494-47a1-4751-acaf-c3ebc611d553","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_On_vitte_el_a_negymilliardos_lottonyeremenyt_Par_tipp_mire_koltheti","timestamp":"2019. április. 21. 11:31","title":"Ön vitte el a négymilliárdos lottónyereményt? Pár tipp, mire költheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74736648-b8a1-417e-8b52-3901d233e139","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A vérontás, a fegyveres konfliktusok és az éhínség megállítását kérte Ferenc pápa a világtól húsvétvasárnapi Urbi és Orbi üzenetében, hagyományos ünnepi miséje után.","shortLead":"A vérontás, a fegyveres konfliktusok és az éhínség megállítását kérte Ferenc pápa a világtól húsvétvasárnapi Urbi és...","id":"20190421_A_verontas_megallitasat_surgette_e_papa_Urbi_et_Orbi_uzeneteben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74736648-b8a1-417e-8b52-3901d233e139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae25ecb9-b6e9-483e-adfa-d4429f7164cb","keywords":null,"link":"/kultura/20190421_A_verontas_megallitasat_surgette_e_papa_Urbi_et_Orbi_uzeneteben","timestamp":"2019. április. 21. 12:44","title":"A vérontás megállítását sürgette e pápa Urbi et Orbi üzenetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d940b0-f043-466b-a05e-08924ab6217d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idei évtől a General Motors igazgatóságában többségben lesznek már a nők, miután két férfi igazgató visszavonul.","shortLead":"Az idei évtől a General Motors igazgatóságában többségben lesznek már a nők, miután két férfi igazgató visszavonul.","id":"20190421_A_vilag_egyik_legnagyobb_autogyartojanal_a_csucsvezetok_tobbsege_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2d940b0-f043-466b-a05e-08924ab6217d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e230beb3-14f5-4cbc-96ce-f410bb5ccde7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_A_vilag_egyik_legnagyobb_autogyartojanal_a_csucsvezetok_tobbsege_no","timestamp":"2019. április. 21. 16:05","title":"A világ egyik legnagyobb autógyártójánál a csúcsvezetők többsége nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8069c6fd-a6bc-49bf-9198-ae20df7984d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmas mennyiségű készpénzt találtak az elűzött szudáni államfő, Omar al-Basir rezidenciáján: a hatóságok 130 millió dollár értékű euróra, dollárra és szudáni fontra bukkantak az épületben. A bankjegyek többségét ötven kilogrammos búzászsákokban tárolták.","shortLead":"Hatalmas mennyiségű készpénzt találtak az elűzött szudáni államfő, Omar al-Basir rezidenciáján: a hatóságok 130 millió...","id":"20190420_A_szudani_elnok_szerette_a_keszpenzt__130_millio_dollar_volt_a_rezidenciajan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8069c6fd-a6bc-49bf-9198-ae20df7984d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f9ffc5-7ec4-4d43-b8ee-a4f9afa03553","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190420_A_szudani_elnok_szerette_a_keszpenzt__130_millio_dollar_volt_a_rezidenciajan","timestamp":"2019. április. 20. 18:41","title":"A szudáni elnök szerette a készpénzt – 130 millió dollár volt a rezidenciáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9bb826-fad9-4633-937f-560f071fd775","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyre súlyosbodó műanyagszennyezés az Adidast is lépésekre sarkallta. Az eredmény egy új, sokkal környezetbarát gyártástechnológia. ","shortLead":"Az egyre súlyosbodó műanyagszennyezés az Adidast is lépésekre sarkallta. Az eredmény egy új, sokkal környezetbarát...","id":"20190421_adidas_futurecraft_loop_edzocipo_ragaszto_muanyag_kornyezetvedelem_ujrahasznositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd9bb826-fad9-4633-937f-560f071fd775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda18a0f-5afd-4a93-a0c5-4f53ec2ca2b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190421_adidas_futurecraft_loop_edzocipo_ragaszto_muanyag_kornyezetvedelem_ujrahasznositas","timestamp":"2019. április. 21. 10:03","title":"100%-ban újrahasznosítható cipőt ad ki az Adidas, ragasztót sem használtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"Nehéz-Posony Márton","category":"itthon","description":"A közigazgatási bírók függése az igazságügyi minisztertől nem csak a hatalommegosztás alapelvét tiporja lábbal, de tovább rombolja a még megmaradt jogállami intézményekhez fűződő közbizalmat is. Vélemény.","shortLead":"A közigazgatási bírók függése az igazságügyi minisztertől nem csak a hatalommegosztás alapelvét tiporja lábbal, de...","id":"20190420_A_hatalom_onmaga_felett_itel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef5a5c0-3140-429a-a2da-b1522efb1b9d","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_A_hatalom_onmaga_felett_itel","timestamp":"2019. április. 20. 14:30","title":"Nehéz-Posony: A hatalom önmaga felett ítél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af08f0e8-f934-48e1-a887-022f791ee09e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Passzivistájuk Orbán házához is elment.","shortLead":"Passzivistájuk Orbán házához is elment.","id":"20190420_Felcsuton_gyujtottek_alairast_a_ketfarkuak__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af08f0e8-f934-48e1-a887-022f791ee09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74487e5e-d11c-4716-9ed7-87729a16a209","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_Felcsuton_gyujtottek_alairast_a_ketfarkuak__fotok","timestamp":"2019. április. 20. 09:45","title":"Felcsúton gyűjtöttek aláírást a kétfarkúak - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]