[{"available":true,"c_guid":"c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Sri Lanka-i terrortámadások miatt a kormány a kijárási tilalom elrendelése mellett arról is határozott, hogy két napos szünetet rendel el az állami hivatalok, cégek, illetve magánvállalatok munkájában.","shortLead":"A Sri Lanka-i terrortámadások miatt a kormány a kijárási tilalom elrendelése mellett arról is határozott, hogy két...","id":"20190421_Sri_Lanka__ket_nap_kenyszerszunet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed8f6dc-254c-4760-902c-1615a537639b","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Sri_Lanka__ket_nap_kenyszerszunet","timestamp":"2019. április. 21. 12:52","title":"Sri Lanka – két nap kényszerszünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" ","shortLead":" ","id":"20190421_Ezert_nem_jo_ha_a_vilag_elso_embere_a_Twitteren_at_kommunikal_a_vilaggal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227cd422-4913-450b-b800-2fda146dcc11","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Ezert_nem_jo_ha_a_vilag_elso_embere_a_Twitteren_at_kommunikal_a_vilaggal","timestamp":"2019. április. 21. 21:49","title":"Ezért nem jó, ha a világ első embere a Twitteren át kommunikál a világgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy debreceni cégvezető így foglalta össze a munkaerőhiányból fakadó gondokat, hozzátéve, hogy a fiataloknak ma már nem elég a biztos fizetés: a bátorítás mellett motiválni, az elérendő célok közös megfogalmazásában is segíteni kell őket.","shortLead":"Egy debreceni cégvezető így foglalta össze a munkaerőhiányból fakadó gondokat, hozzátéve, hogy a fiataloknak ma már nem...","id":"20190421_Sok_penzt_keresni_keves_munkaval_Ez_ma_mar_nem_megy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f30b652e-0018-4090-850f-309ebb372ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22512ae-219f-41cc-9db0-1ebbf3493749","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Sok_penzt_keresni_keves_munkaval_Ez_ma_mar_nem_megy","timestamp":"2019. április. 21. 16:52","title":"Sok pénzt keresni kevés munkával? Ez ma már nem megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5453a1-e6bc-441d-959e-99ca6f4e9bc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez a hét is bármelyik hét lehetett volna és valószínűleg a következő is ilyen lesz. Semmi sem változott, csak egy kicsit minden megint rosszabb lett. A hvg.hu belpolitikai összefoglalója","shortLead":"Ez a hét is bármelyik hét lehetett volna és valószínűleg a következő is ilyen lesz. Semmi sem változott, csak...","id":"20190421Ket_palyan_is_vesztesre_all_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea5453a1-e6bc-441d-959e-99ca6f4e9bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88fa99d9-999e-405a-afd7-e0a52826aaea","keywords":null,"link":"/itthon/20190421Ket_palyan_is_vesztesre_all_a_kormany","timestamp":"2019. április. 21. 17:30","title":"Két pályán is vesztésre áll a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki ittasan vagy drog befolyása alatt vezet és okoz balesetet, minden biztosítás hatálya alól kiírja magát, figyelmeztetnek a szakértők.\r

","shortLead":"Aki ittasan vagy drog befolyása alatt vezet és okoz balesetet, minden biztosítás hatálya alól kiírja magát...","id":"20190421_Otmillioba_is_fajhat_a_husveti_ittas_vezetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bb6c03-fa46-42cd-8db9-cf4f7626db33","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_Otmillioba_is_fajhat_a_husveti_ittas_vezetes","timestamp":"2019. április. 21. 18:02","title":"Ötmillióba is fájhat a húsvéti ittas vezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ennyi pénzből több generációra biztosítani lehet a gondtalan, munka nélküli életet. Az mfor.hu utánaszámolt, mi mindenre lehet elkölteni 4 milliárd forintot.","shortLead":"Ennyi pénzből több generációra biztosítani lehet a gondtalan, munka nélküli életet. Az mfor.hu utánaszámolt, mi...","id":"20190421_On_vitte_el_a_negymilliardos_lottonyeremenyt_Par_tipp_mire_koltheti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bb5494-47a1-4751-acaf-c3ebc611d553","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_On_vitte_el_a_negymilliardos_lottonyeremenyt_Par_tipp_mire_koltheti","timestamp":"2019. április. 21. 11:31","title":"Ön vitte el a négymilliárdos lottónyereményt? Pár tipp, mire költheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Engedély és jogdíj fizetése nélkül használta Judith Sargentini pártja a köztévé felvételeit, ezért az MTVA pert indít.\r

","shortLead":"Engedély és jogdíj fizetése nélkül használta Judith Sargentini pártja a köztévé felvételeit, ezért az MTVA pert...","id":"20190421_Feljelenti_az_MTVA_Sargentinieket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"707af107-0ed9-4f20-a8a0-f89284c74ffc","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Feljelenti_az_MTVA_Sargentinieket","timestamp":"2019. április. 21. 14:34","title":"Feljelenti az MTVA Sargentiniéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cad9fc-ae22-43b7-a65c-98c158b89a7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szent György napja lesz.","shortLead":"Szent György napja lesz.","id":"20190421_Ezert_lesz_a_jovo_szerda_munkaszuneti_nap_a_rendorsegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65cad9fc-ae22-43b7-a65c-98c158b89a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7e0f99-48f3-44be-a5ec-1df5ed679bf4","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Ezert_lesz_a_jovo_szerda_munkaszuneti_nap_a_rendorsegen","timestamp":"2019. április. 21. 13:45","title":"Ezért lesz a jövő szerda munkaszüneti nap a rendőrségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]