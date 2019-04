Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef47cc87-ddd5-495f-8919-e5a76331ae1c","c_author":"","category":"elet","description":"Ott volt szinte a teljes királyi család, így feltűnő volt a hiánya.","shortLead":"Ott volt szinte a teljes királyi család, így feltűnő volt a hiánya.","id":"20190422_Miert_hianyzott_Meghan_Markle_a_husveti_miserol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef47cc87-ddd5-495f-8919-e5a76331ae1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4019e7c3-b5ea-4d56-9194-e8d3fc4cabb0","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Miert_hianyzott_Meghan_Markle_a_husveti_miserol","timestamp":"2019. április. 22. 15:11","title":"Miért hiányzott Meghan Markle a húsvéti miséről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jelentősen, a kilengéseket nem számítva úgy 3 százalékkal ugrott meg a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára, ami már közelíti a 74 amerikai dollárt. Az áremelkedés mögött az a bejelentés áll, hogy az Egyesült Államok megszünteti a szankciómentességet azokkal az országokkal szemben, amelyek Irántól vásárolnak kőolajat.","shortLead":"Jelentősen, a kilengéseket nem számítva úgy 3 százalékkal ugrott meg a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára, ami már...","id":"20190422_Trump_miatt_lehet_tartosan_400_forint_folott_a_benzinar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030e9a1c-54ea-4eb0-9ab6-ceed4afd20fc","keywords":null,"link":"/kkv/20190422_Trump_miatt_lehet_tartosan_400_forint_folott_a_benzinar","timestamp":"2019. április. 22. 16:55","title":"Trump miatt lehet tartósan 400 forint fölött a benzinár?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b1a53b-7a1c-4210-b7a6-856d3b24d297","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szaharai porral keveredik a csapadékzóna, az eredmény látványos saras eső lehet.","shortLead":"Szaharai porral keveredik a csapadékzóna, az eredmény látványos saras eső lehet.","id":"20190423_Saras_eso_erkezik_Magyarorszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13b1a53b-7a1c-4210-b7a6-856d3b24d297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"636ba8a8-ec6d-4e4f-aaf3-e61338b4f34b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_Saras_eso_erkezik_Magyarorszagra","timestamp":"2019. április. 23. 14:49","title":"Saras eső érkezik Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782494e6-45b4-4fb9-9420-90e85f09ee13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kötényben, kölnivel.","shortLead":"Kötényben, kölnivel.","id":"20190422_Orban_Viktor_is_locsolkodott_husvet_hetfon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=782494e6-45b4-4fb9-9420-90e85f09ee13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a69a8bc-7d25-4dd9-8679-368d5b074c2e","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Orban_Viktor_is_locsolkodott_husvet_hetfon","timestamp":"2019. április. 22. 15:29","title":"Orbán Viktor is locsolkodott húsvéthétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7188a8b8-70cd-46e8-87c6-4373747929e9","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Húsvétkor, szilveszterkor és bármikor érvényes: a másnaposság alapjában az elfogyasztott alkohol mennyiségétől függ. Hogy sör vagy bor, az nem okoz különbséget. Hogy whisky vagy vodka, az esetleg számít, de más miatt.","shortLead":"Húsvétkor, szilveszterkor és bármikor érvényes: a másnaposság alapjában az elfogyasztott alkohol mennyiségétől függ...","id":"201916__a_masnaprol__sorre_bor__penzkerdes__kimerten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7188a8b8-70cd-46e8-87c6-4373747929e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bb12cf-a7f5-4721-8b83-a915ea6addb1","keywords":null,"link":"/tudomany/201916__a_masnaprol__sorre_bor__penzkerdes__kimerten","timestamp":"2019. április. 22. 10:00","title":"Kijózanító kutatók: szabad-e sörre bort, whiskyre vodkát inni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3d5f4e-fbd3-4921-9f74-564032bc3b78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Haladnak a korral.","shortLead":"Haladnak a korral.","id":"20190422_A_bencesek_is_megtippeltek_ki_eli_tul_a_Tronok_harcat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff3d5f4e-fbd3-4921-9f74-564032bc3b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec51f147-6247-43ca-a567-6880cc57cf82","keywords":null,"link":"/elet/20190422_A_bencesek_is_megtippeltek_ki_eli_tul_a_Tronok_harcat","timestamp":"2019. április. 22. 14:42","title":"A bencés szerzetesek is megtippelték, ki éli túl a Trónok harcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2020-ban léptené életbe az osztrák kormány azt a törvénytervezetet, ami megszüntetni az anonimitást az interneten.","shortLead":"A tervek szerint 2020-ban léptené életbe az osztrák kormány azt a törvénytervezetet, ami megszüntetni az anonimitást...","id":"20190423_ausztria_torvenytervezet_gyuloletbeszed_megallitasa_hozzaszolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d0bdc5-ed1e-4bc8-a77e-35028d3cdefc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_ausztria_torvenytervezet_gyuloletbeszed_megallitasa_hozzaszolas","timestamp":"2019. április. 23. 07:03","title":"Nagy változás jöhet Ausztriában, csak névvel és címmel lehetne kommentelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd073c96-b27b-487c-bca9-18cb5fd500ca","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Naruhito herceg trónra lépése új korszak kezdetét is jelenti Japánban. Az uralkodó személyéhez kötött, több mint ezeréves hagyomány jól megfér a modern világgal.","shortLead":"Naruhito herceg trónra lépése új korszak kezdetét is jelenti Japánban. Az uralkodó személyéhez kötött, több mint...","id":"201916__japan_korszakok__csodalatos_harmonia__evezredes_szokas__az_ido_hosszu_tortenete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd073c96-b27b-487c-bca9-18cb5fd500ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611e3542-47c3-43df-8ae4-16ae105b5a9e","keywords":null,"link":"/vilag/201916__japan_korszakok__csodalatos_harmonia__evezredes_szokas__az_ido_hosszu_tortenete","timestamp":"2019. április. 22. 15:00","title":"Japán átfordult a Csodálatos harmónia korszakára, és már előre örül neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]