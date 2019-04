Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0815485d-250c-4230-96c3-b4892bc98af9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A túlzott telefonhasználat testi és lelki egészségre kifejtett hatásairól egyre többet tudunk – itt azonban arról lesz szó, hogy miért olyan addiktív sok esetben a képernyő. ","shortLead":"A túlzott telefonhasználat testi és lelki egészségre kifejtett hatásairól egyre többet tudunk – itt azonban arról lesz...","id":"20190421_Husvet_tinikkel_mar_megint_csak_a_telefonjat_nyomkodja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0815485d-250c-4230-96c3-b4892bc98af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561331f6-8128-40ad-afce-25fedea9ae49","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190421_Husvet_tinikkel_mar_megint_csak_a_telefonjat_nyomkodja","timestamp":"2019. április. 21. 20:15","title":"Húsvét tinikkel: már megint csak a telefonját nyomkodja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff1125c-aef3-4b26-a6c2-17390eaccc65","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"„A szakértők, a tanácsadók, a politológusok kancsal logikáját próbáltam előcsiholni magamból” – mondja Egyéni javaslat című, humoreszkeket tartalmazó új kötete születéséről a szerző.","shortLead":"„A szakértők, a tanácsadók, a politológusok kancsal logikáját próbáltam előcsiholni magamból” – mondja Egyéni javaslat...","id":"201916__spiro_gyorgy_iro__bundas_indulatrol_humorerzekrol__nevetni_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bff1125c-aef3-4b26-a6c2-17390eaccc65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a27a50-bb09-45a1-aaff-89d634555e9e","keywords":null,"link":"/kultura/201916__spiro_gyorgy_iro__bundas_indulatrol_humorerzekrol__nevetni_kell","timestamp":"2019. április. 22. 20:00","title":"Spiró György: Nevessünk már egy kicsit magunkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38914c6c-0581-4b8f-aac4-4c02f427b455","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A személygépkocsi letért az útról és az árokba borult. ","shortLead":"A személygépkocsi letért az útról és az árokba borult. ","id":"20190422_Ijeszto_fotok_erkeztek_a_reggeli_nagydorogi_balesetrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38914c6c-0581-4b8f-aac4-4c02f427b455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3625920-ff4b-432d-a81d-d157722c6e69","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_Ijeszto_fotok_erkeztek_a_reggeli_nagydorogi_balesetrol","timestamp":"2019. április. 22. 12:59","title":"Ijesztő fotók érkeztek a reggeli nagydorogi balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e250a3f-3d8d-4970-8e80-21e2f3c2d0e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy lovaskocsi ingázott a sávok között a 88-as főúton.\r

\r

","shortLead":"Egy lovaskocsi ingázott a sávok között a 88-as főúton.\r

\r

","id":"20190421_Megbokrosodott_lovak_okoztak_kis_hijan_tragediat_az_orszaguton__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e250a3f-3d8d-4970-8e80-21e2f3c2d0e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e1f430-c7f4-4f77-b29b-51fcaa31c0ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_Megbokrosodott_lovak_okoztak_kis_hijan_tragediat_az_orszaguton__video","timestamp":"2019. április. 21. 14:58","title":"Megbokrosodott lovak okoztak kis híján tragédiát az országúton - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425ddb09-7b52-4ed7-9dc0-8f2406296811","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Még idén piacra lép Budapesten a legnagyobb európai hibrid hotel hálózat és hamarosan jön mellé egy orosz is - így értesült több forrásból is a Portfolio.hu. A fővárosban így már három hibrid lánc is jelen lesz a legalsó hotel szegmensben.","shortLead":"Még idén piacra lép Budapesten a legnagyobb európai hibrid hotel hálózat és hamarosan jön mellé egy orosz is...","id":"20190422_Beindult_a_nyomulas_a_budapesti_hostelek_piacan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=425ddb09-7b52-4ed7-9dc0-8f2406296811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6afb38e6-8f09-4ed8-8330-b8a4cd1771e5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190422_Beindult_a_nyomulas_a_budapesti_hostelek_piacan","timestamp":"2019. április. 22. 11:16","title":"Beindult a nyomulás a budapesti hostelek piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ecd0dfa-530b-4af9-8959-9f3dcdb2d2e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hét regisztrált kint tartózkodó magyarról tud a kormány, ők jól vannak.\r

\r

","shortLead":"Hét regisztrált kint tartózkodó magyarról tud a kormány, ők jól vannak.\r

\r

","id":"20190421_Szijjarto_veszhelyzeti_telefont_letesitettek_a_Sri_Lankan_tartozkodo_magyaroknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ecd0dfa-530b-4af9-8959-9f3dcdb2d2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c57843-be2c-49f4-91c3-2020070c2ae9","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Szijjarto_veszhelyzeti_telefont_letesitettek_a_Sri_Lankan_tartozkodo_magyaroknak","timestamp":"2019. április. 21. 15:29","title":"Szijjártó: vészhelyzeti telefont létesítettek a Srí Lankán tartózkodó magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10eb478e-b613-4038-b38e-3a3f1082c775","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"George R. R. Martin a fiatalkorából merített ihletet.","shortLead":"George R. R. Martin a fiatalkorából merített ihletet.","id":"20190423_Tronok_harca_Vegre_kiderult_mi_inspiralta_Arya_Stark_alakjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10eb478e-b613-4038-b38e-3a3f1082c775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b766619-a651-4998-9390-46671d33574b","keywords":null,"link":"/kultura/20190423_Tronok_harca_Vegre_kiderult_mi_inspiralta_Arya_Stark_alakjat","timestamp":"2019. április. 23. 10:55","title":"Trónok harca: Végre kiderült, mi inspirálta Arya Stark alakját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df29199-f721-4007-9661-4a4e3dd1badc","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Mercedes kompakt méretű dizájn-limuzinjából itt a második generáció. A négyajtós kupé szépen beváltotta a hozzáfűzött reményeket, a Mercedes közönségének megfiatalítását. Ráadásul,továbbra is ott virít a „Made in Hungary” felirat a B-oszlop tövében.","shortLead":"A Mercedes kompakt méretű dizájn-limuzinjából itt a második generáció. A négyajtós kupé szépen beváltotta a hozzáfűzött...","id":"20190421_magyar_kecskemeti_mercedes_cka_coupe_teszt_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9df29199-f721-4007-9661-4a4e3dd1badc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96dd087-cbb2-4023-83d6-78e400b0b450","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_magyar_kecskemeti_mercedes_cka_coupe_teszt_menetproba","timestamp":"2019. április. 21. 12:30","title":"Mercedes CLA Coupé-menetpróba: mit tud az új kecskeméti autó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]