[{"available":true,"c_guid":"01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gótikus székesegyház felújítása rengeteg időt és pénzt fog felemészteni, a pénzgyűjtésbe autóipari cégek is bekapcsolódtak.","shortLead":"A gótikus székesegyház felújítása rengeteg időt és pénzt fog felemészteni, a pénzgyűjtésbe autóipari cégek is...","id":"20190423_harom_autos_ceg_is_adomanyoz_a_notredame_javara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebcdaab8-bb11-4fe7-b2d5-9a27e3452a9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_harom_autos_ceg_is_adomanyoz_a_notredame_javara","timestamp":"2019. április. 23. 08:21","title":"Autós cégek is beszálltak az adományozásba a Notre-Dame javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fiatal rokona segíteni akart az aknába zuhant kisfiún, de csak a víz alá nyomta a létrával. ","shortLead":"Egy fiatal rokona segíteni akart az aknába zuhant kisfiún, de csak a víz alá nyomta a létrával. ","id":"20190423_Szennyvizaknaba_fulladt_egy_keteves_kisfiu_Taktaharkanyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61f13f7-9b0e-4c4b-b043-a8afe2a2dbf4","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Szennyvizaknaba_fulladt_egy_keteves_kisfiu_Taktaharkanyban","timestamp":"2019. április. 23. 06:15","title":"Szennyvízaknába fulladt egy kétéves kisfiú Taktaharkányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7440b2a-f3fe-44d1-8a0f-10f65a42f196","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A merényleteknek legalább 290 halálos áldozata és ötszáz sebesültje van, köztük külföldi állampolgárok.\r

","shortLead":"A merényleteknek legalább 290 halálos áldozata és ötszáz sebesültje van, köztük külföldi állampolgárok.\r

","id":"20190422_Mar_biztos_het_ongyilkos_merenylo_robbantott_Sri_Lankan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7440b2a-f3fe-44d1-8a0f-10f65a42f196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9692dfcf-d37c-4d29-9dc5-16ba2e2a38e5","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Mar_biztos_het_ongyilkos_merenylo_robbantott_Sri_Lankan","timestamp":"2019. április. 22. 09:18","title":"Már biztos: hét öngyilkos merénylő robbantott Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Háromnapos látogatásra megy az amerikai elnök Londonba.","shortLead":"Háromnapos látogatásra megy az amerikai elnök Londonba.","id":"20190423_Az_angol_kiralyno_vendege_lesz_nyaron_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfb6ff1-f0b0-4175-bc91-08ff6ce3bd21","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Az_angol_kiralyno_vendege_lesz_nyaron_Trump","timestamp":"2019. április. 23. 14:09","title":"Az angol királynő vendége lesz nyáron Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nagyon megugrott a szabad felhasználású személyi hitelek felvétele. ","shortLead":"Nagyon megugrott a szabad felhasználású személyi hitelek felvétele. ","id":"20190423_Rakaptak_a_magyarok_a_szemelyi_hitelekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12df66e3-425c-4f97-9a41-75f6552fabb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_Rakaptak_a_magyarok_a_szemelyi_hitelekre","timestamp":"2019. április. 23. 06:49","title":"Rákaptak a magyarok a személyi hitelekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b32b7c-5e18-435b-b5c5-c2eaaed402e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fémkorlátot, fakerítést, bokrokat, oszlopot is kidöntött. ","shortLead":"Előző nap 138 millió Srí Lanka-i áldozattól írt, de ez sem sikerült sokkal jobban. ","id":"20190422_Husveti_uzeneteben_is_magat_dicserte_Donald_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6414df5-b970-4df9-b061-180178b00bc3","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Husveti_uzeneteben_is_magat_dicserte_Donald_Trump","timestamp":"2019. április. 22. 10:48","title":"Húsvéti üzenetében is magát dicsérte Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]