[{"available":true,"c_guid":"1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csütörtöktől csak palackos vizet ihatnak két szegedi általános iskolában. A laborvizsgálat az ivóvízben a megengedett ólomtartalom többszörösét mutatta ki. ","shortLead":"Csütörtöktől csak palackos vizet ihatnak két szegedi általános iskolában. A laborvizsgálat az ivóvízben a megengedett...","id":"20190425_Magas_olomtartalom_miatt_tilos_csapvizet_inni_ket_szegedi_iskolaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0228fc-968d-4c13-8915-3d41872a8f49","keywords":null,"link":"/kkv/20190425_Magas_olomtartalom_miatt_tilos_csapvizet_inni_ket_szegedi_iskolaban","timestamp":"2019. április. 25. 17:44","title":"Magas ólomtartalom miatt tilos csapvizet inni két szegedi iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezt ígéri az igazgatóság elnöke. ","shortLead":"Ezt ígéri az igazgatóság elnöke. ","id":"20190425_Elebe_megy_az_ujabb_sztrajknak_az_Audi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c7c92b-749e-4f2c-8c12-bee56deaac50","keywords":null,"link":"/kkv/20190425_Elebe_megy_az_ujabb_sztrajknak_az_Audi","timestamp":"2019. április. 25. 10:32","title":"Elébe megy az újabb sztrájknak az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf7585b-c99e-41ed-8e4b-69b8da000fe0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mortal Kombat 11 fejlesztői is a mikrotranzakciós modellre építették üzleti stratégiájukat – vagyis arra, hogy a játékon belül vásárolhatunk magunknak ezt-azt. Egy játékos most kiszámolta, ez mit is jelent pontosan.","shortLead":"A Mortal Kombat 11 fejlesztői is a mikrotranzakciós modellre építették üzleti stratégiájukat – vagyis arra...","id":"20190425_mortal_kombat_11_mk11_verekedos_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaf7585b-c99e-41ed-8e4b-69b8da000fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d6ae5a-7d7f-405f-ac4a-c8278e7f1122","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_mortal_kombat_11_mk11_verekedos_jatek","timestamp":"2019. április. 25. 15:33","title":"Kiszámolták, mennyi pénzt lehetne a Mortal Kombat 11-ben elkölteni – és igen nagyokat pislogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csirkét és pulykát visznek majd Kínába.","shortLead":"Csirkét és pulykát visznek majd Kínába.","id":"20190425_Megvan_a_nyertes_egy_kinaimagyar_konzorcium_ujithatja_fel_a_BudapestBelgrad_vasutvonalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731172d8-8de1-492e-9054-25c784117e7e","keywords":null,"link":"/kkv/20190425_Megvan_a_nyertes_egy_kinaimagyar_konzorcium_ujithatja_fel_a_BudapestBelgrad_vasutvonalat","timestamp":"2019. április. 25. 14:54","title":"Megvan a nyertes, egy kínai–magyar konzorcium újíthatja fel a Budapest–Belgrád-vasútvonalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993470be-a5ab-4825-987d-e4d5b9026f48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állandó informatikushiányt a diáklányok érdeklődésének felkeltésével próbálja megoldani több szervezet is.","shortLead":"Az állandó informatikushiányt a diáklányok érdeklődésének felkeltésével próbálja megoldani több szervezet is.","id":"20190425_A_csalad_riasztja_el_a_legtobb_lanyt_az_informatika_tanulasatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=993470be-a5ab-4825-987d-e4d5b9026f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54554ccf-3db3-489b-8f17-ea7f6cdc870e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_A_csalad_riasztja_el_a_legtobb_lanyt_az_informatika_tanulasatol","timestamp":"2019. április. 25. 16:37","title":"A család riasztja el a legtöbb lányt az informatika tanulásától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9aa609f-f070-4e60-b2ef-9a1b5a0dc137","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán parlament megszavazta a jogszabályt, amely ellen a közelmúltban hevesen tiltakoztak a kárpátaljai magyar szervezetek, mert szerintük felszámolja a kisebbségek valamennyi eddigi nyelvi jogát. ","shortLead":"Az ukrán parlament megszavazta a jogszabályt, amely ellen a közelmúltban hevesen tiltakoztak a kárpátaljai magyar...","id":"20190425_ukran_parlament_nyelvtorveny_elfogadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9aa609f-f070-4e60-b2ef-9a1b5a0dc137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841c8860-d1f1-4212-8c8e-9e9cf6e7cfe6","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_ukran_parlament_nyelvtorveny_elfogadas","timestamp":"2019. április. 25. 10:48","title":"Elfogadta a vitatott nyelvtörvényt az ukrán parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3198a3-fb26-4920-8cea-ac035664a699","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Saint Rose Főiskola egykori hallgatója 59 windowsos és 7 Apple számítógépet küldött át a másvilágra.","shortLead":"A Saint Rose Főiskola egykori hallgatója 59 windowsos és 7 Apple számítógépet küldött át a másvilágra.","id":"20190425_saint_rose_foiskola_new_york_allam_usb_killer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba3198a3-fb26-4920-8cea-ac035664a699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365695ae-cc71-4f67-8ca1-db42f75ed7be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_saint_rose_foiskola_new_york_allam_usb_killer","timestamp":"2019. április. 25. 09:03","title":"66 számítógépet gyilkoltak le egy nap alatt ezzel a spéci pendrive-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcb6e06-00d2-42b7-b06e-e0b0416515bd","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Szeptemberig látogatható Szegeden az a tárlat, amelyen az elmúlt 25 év legfontosabb mobiljait láthatja a közönség. De vannak ott még ennél régebbi darabok is.","shortLead":"Szeptemberig látogatható Szegeden az a tárlat, amelyen az elmúlt 25 év legfontosabb mobiljait láthatja a közönség. De...","id":"20190425_mobiltelefonok_tortenete_gsm_motorola_sony_ericsson_nokia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bcb6e06-00d2-42b7-b06e-e0b0416515bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8926bb91-e8cf-4f9e-8a12-4bf693e59cd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_mobiltelefonok_tortenete_gsm_motorola_sony_ericsson_nokia","timestamp":"2019. április. 25. 13:03","title":"Érdekes kiállítás nyílt Szegeden az elmúlt 25 év legérdekesebb mobiljaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]