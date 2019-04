Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d023268-04fc-43ee-bd11-d0702407231a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Először fog kis képernyőre kalibrált műfajban, sorozatban szerepelni Renée Zellweger, aki a Netflix új szériájában valószínűleg összetettebb karaktert fog alakítani, mint a Bridget Jones-filmekben. ","shortLead":"Először fog kis képernyőre kalibrált műfajban, sorozatban szerepelni Renée Zellweger, aki a Netflix új szériájában...","id":"20190426_Renee_Zellweger_jatszmazik_a_Netflix_keszulo_sorozataban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d023268-04fc-43ee-bd11-d0702407231a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362d8659-59b9-414f-bbe1-3545095b781e","keywords":null,"link":"/kultura/20190426_Renee_Zellweger_jatszmazik_a_Netflix_keszulo_sorozataban","timestamp":"2019. április. 26. 10:29","title":"Renée Zellweger játszmázik a Netflix új sorozatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hét nő megölését vallotta be Cipruson egy hivatásos katonatiszt, akit eltűnt nők és kislányok ügyében folyó nyomozás során tartóztatott le a rendőrség; a helyi média szerint a szigetország első ismert sorozatgyilkosságáról van szó.","shortLead":"Hét nő megölését vallotta be Cipruson egy hivatásos katonatiszt, akit eltűnt nők és kislányok ügyében folyó nyomozás...","id":"20190426_ciprus_sorozatgyilkos_nikosz_metaxasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf2be4c-82c3-433b-b57c-eeea731ff9e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190426_ciprus_sorozatgyilkos_nikosz_metaxasz","timestamp":"2019. április. 26. 10:53","title":"Nőkkel és kislányokkal végzett Ciprus első sorozatgyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f44eda-1228-4930-99a5-f709e048ac26","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elhunyt 79 éves korában John Havlicek, aki nyolc bajnoki címet nyert a Boston Celticsszel az észak-amerikai kosárlabdaligában (NBA). ","shortLead":"Elhunyt 79 éves korában John Havlicek, aki nyolc bajnoki címet nyert a Boston Celticsszel az észak-amerikai...","id":"20190426_boston_celtics_nba_john_havlicek_gyasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14f44eda-1228-4930-99a5-f709e048ac26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6da079-658c-4f34-8a5a-9b4c026928d8","keywords":null,"link":"/sport/20190426_boston_celtics_nba_john_havlicek_gyasz","timestamp":"2019. április. 26. 12:26","title":"Meghalt a bostoni NBA-s legenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb814ad-3276-41c4-8954-afea95f1c052","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A férfi a mosdóban dohányzott, aztán nem lehetett vele bírni.","shortLead":"A férfi a mosdóban dohányzott, aztán nem lehetett vele bírni.","id":"20190427_Agressziv_utas_miatt_szallt_le_egy_gep_Ferihegyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fb814ad-3276-41c4-8954-afea95f1c052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e581afc2-daa5-464f-a733-9081f0e290b2","keywords":null,"link":"/elet/20190427_Agressziv_utas_miatt_szallt_le_egy_gep_Ferihegyen","timestamp":"2019. április. 27. 08:50","title":"Agresszív utas miatt szállt le egy gép Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f65a00ee-67a2-48dc-98f7-09e4e3368aeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többek szerint már javában fejleszti olcsóbb Switch konzolját a Nintendo, ám ez nem feltétlenül jelent egyet azzal, hogy az eszköz rövid időn belül piacra is kerül. ","shortLead":"Többek szerint már javában fejleszti olcsóbb Switch konzolját a Nintendo, ám ez nem feltétlenül jelent egyet azzal...","id":"20190426_olcsobb_nintendo_switch","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f65a00ee-67a2-48dc-98f7-09e4e3368aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5423b349-2849-47a7-b4bd-6268c2587ee5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_olcsobb_nintendo_switch","timestamp":"2019. április. 26. 13:03","title":"Rossz hírünk van, ha az olcsóbb Nintendo Switchre vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Manfred Weber, az EPP csúcsjelöltje szerint a kereszténység nem a múzeumba való.\r

","shortLead":"Manfred Weber, az EPP csúcsjelöltje szerint a kereszténység nem a múzeumba való.\r

","id":"20190427_Tombol_a_kereszteny_kampany_a_Neppartban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba82187-668f-450f-becf-2354be26c7e2","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Tombol_a_kereszteny_kampany_a_Neppartban","timestamp":"2019. április. 27. 16:40","title":"Tombol a keresztény kampány a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed7523fb-2232-4c8a-9371-5b1fd5f8ca4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a Chevynek már akkora a teljesítménye, mint a 431 km/h végsebességű Bugatti Veyron Super Sportnak. ","shortLead":"Ennek a Chevynek már akkora a teljesítménye, mint a 431 km/h végsebességű Bugatti Veyron Super Sportnak. ","id":"20190426_1200_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_corvettebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed7523fb-2232-4c8a-9371-5b1fd5f8ca4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7356281c-93ac-4def-b8a4-ed0a75d12566","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_1200_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_corvettebe","timestamp":"2019. április. 26. 13:21","title":"1200 lóerő talán már elég lesz a Corvette-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644d17bc-dd34-47c7-ba6b-13aae6bca307","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az első sor ismét a Mercedesé, Vettel csak harmadik.","shortLead":"Az első sor ismét a Mercedesé, Vettel csak harmadik.","id":"20190427_Bottas_indul_a_pole_poziciobol_az_azeri_F1nagydijon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=644d17bc-dd34-47c7-ba6b-13aae6bca307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9fce5c4-a15a-4cb8-8808-b3b8b0b3857b","keywords":null,"link":"/sport/20190427_Bottas_indul_a_pole_poziciobol_az_azeri_F1nagydijon","timestamp":"2019. április. 27. 17:12","title":"Bottas indul a pole pozícióból az azeri F1-nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]