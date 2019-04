11 nap, 1100 letartóztatás, 40 vádemelés, 0 sérült rendőr, világméretű sajtófigyelem – ez a mérlege az Extinction Rebellion londoni eseményének, amely egy generációnak jelenthet új kiindulópontot, az aktivistáknak új eszközöket és taktikákat hozott, és úgy fest, Londonban is elnyerte nemcsak az aktivista hippik, hanem a köz szimpátiáját is.

A londoni köztereket különböző módokon elfoglaló Extinction Rebellion (Kihaláslázadás), rövidítve XR mozgalom a klímaváltozás és az azt kísérő politikusi tétlenség ellen tiltakozik – a mozgalom ikonikus alakja a svéd Greta Thunberg 16 éves diáklány, aki el is utazott vonattal Londonba, és rövid beszédet mondott előbb a tiltakozók előtt, majd a brit Alsóházban. A tiltakozó nemzetközi csapatban voltak magyarok is, velük beszélgettünk arról, milyen volt a tiltakozássorozat, és mi várható, de arról is szó esett, mi a különbség a magyar és a brit politikai és rendőri kultúra között ezen a téren.

Lebilincselő technikák

Gárdonyi T. Dániel és Vajda Róbert Mordecháj nem ismeretlen az itthoni aktivista környezetben sem, a Ligetvédők tájékán szoktak felbukkanni. De kint sem most kezdték az ipart, Gárdonyi már a 2011-es Occupy London mozgalomban jelen volt. Úgy látja, most megtört az apátia, ebben a tüntetéssorozatban összeálltak olyan csoportok, amelyek korábban ki nem állhatták egymást, a cél összehozta őket.

Maga az Extinction Rebellion mozgalom sem most indult el, 2010-ben már egy idősebb brit aktivista, Nick Smith kampányolt a kihalás ellen, és folytatja a mai napig. Ahogy egy, a demonstráción szintén részt vevő magyar nő, Dóra írta lapunknak a két férfi szavaira rímelve: az egésznek a lökést az IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change) 2018-ban közzétett jelentése adta meg. „Ez 12 évben határozta meg azt az időt, amíg a földi ökoszisztéma visszafordíthatatlan összeomlása még megelőzhető lenne, azonban világ kormányai elmulasztottak érdemben reagálni a katasztrófahelyzetre, ezzel mindannyiunkat, és utódainkat cserbenhagyva.”

© MTI / AP / Frank Augstein

A sok ezer embert megmozgató eseménysorozat, amely világszerte nyilvánosságot kapott, összehozta a rutinos aktivista szervezőket, és a lelkes tinédzsereket. Előbbiek tudják a technikákat, a know-how-t, viszont egy szőrös hippi nem feltétlenül mutat jól a felvételeken, utóbbiak viszont igen, mondja Vajda.

Maga az akció abból állt, hogy négy állandó helyszínt elfoglaltak a tüntetők, és mindig voltak más alkalmi helyszínek, ahol szintén volt valami fennforgás. A négy állandó helyszín a következő volt:

Oxford Circus: Itt 24 órás, nonstop utcabál volt, ez ugyanis nem lakott vidék, irodák vannak a környéken, lehet zajongani este is

Marble Arch, avagy Márvány Diadalív: Ez volt a tábor, itt este nem volt zene, legfeljebb népzene, valamint tudomány, népszerűsítő előadások

Waterloo híd: Ez volt az "autósok szívatása": egy hétig nem volt autós forgalom. A tiltakozás annyira akadályozta a forgalmat, hogy a levegő minősége kiugróan javult ezekben a napokban, a londoni belváros lakói pedig először hallottak madárcsicsergést, mivel a forgalom zaja eddig elnyomta.

Parlament Square: Ezzel a helyszínnel a politikának mutattak be a tiltakozók, ide nem lehetett bejutni autóval, a tömeg olyan hatékony taktikával, több csoportban blokkolta az autós forgalmat itt, hogy a Scotland Yard be is látta, itt gyakorlatilag tehetetlenek.

A Picadilly Circus volt például az egyik átmeneti helyszín, ezt hamar felszámolta a rendőrség, aztán az aktivisták mindig próbálkoztak máshol is, például a Heathrow repülőtéren.

Dóra a Marble Arch-nál volt a kezdetekől. „A hétfő reggelt a londoni Marble Arch diadalív felé vezető négysávos főút lezárását végrehajtó csoporttal kezdtem, az utat széltében átérő 'Extinction! Your future' ('Kihalás! A te jövőd') transzparenst kifeszítve. Egyik oldalamon egy színésznő, a másik oldalamon egy kertész állt. Mindkettőjük karján a tüntetők közös ideiglenes tetoválása: a letartóztatás esetén értesítendő jogi képviselő neve és telefonszáma. Mire beesteledett, a diadalív körüli téren egy kész falu született. Egy alkohol- és drogmentes közösség napi rutinnal, 11 órás 'lámpaoltással', a lezárásokat éjjel-nappal őrző műszakokkal, rendszeres, demokratikus gyűlésekkel, aktivista-jóléti koordinátorokkal, és még számtalan olyan funkcióval, amely a következő 10 nap történelmi sikerét megalapozták. Aznap este hazamentem, és másnap reggel lelkiismeretesen bementem a munkahelyemre, de az élet normális 'kilenctől ötig' folyása többé nem tűnt normálisnak, ezért csütörtök este visszatértem a sátrammal, és egészen hétfőig ez a tábor volt az otthonom.”

Emma Thompson angol színésznő (b3) az Extinction Rebellion környezetvédő szervezet tüntetésén a londoni Oxford Circusön 2019. április 19-én © MTI / EPA / Will Oliver

A blokád egyfelől a tüntetőkből állt, másfelől objektumokból: volt két kamion és egy rózsaszín jacht (ez volt a Marble Arch-nál), ezeket is fel kellett számolnia a rendőrségnek. Ez nem olyan egyszerű dolog, főleg, ha a rendőröket körbeveszi a tüntető tömeg, az aktivisták pedig minden eszközzel megpróbálják meghosszabbítani az intézkedés időtartamát. Az egyik kamiont például 16 órás munkával tudta csak felszámolni a rendőrség: először le kellett vágni a kamion alól a csövekhez láncolt aktivistákat, majd a tetejéről le kellett szedni két aktivistát, csak ez 14 órába tellett, majd valahogy leszakadt a hátsó plató, így jött ki a 16 óra. A másik kamionnál pedig eltűnt a slusszkulcs, el kellett szállítani.

A hajó aljához odaragasztózott aktivistákat koncentrikus körökben rendőrök, éneklő emberek és járókelők óriási, vegyes csoportja vette körbe – derül ki Dóra beszámolójából. „Képzeld el, hogy a tömegben váratlanul tíz, földig érő, vörös jelmezt viselő, fehér arcú alak tűnik fel, akik néma csendben átvonulnak a jelenet kellős közepén. A több száz fős tömeg most a földre ül, és azon a helyen, ahol az előbb még táncoltak, kántáltak, most kis csoportokban gyakorolják a demokratikus döntéshozatal módszertanát. Amikor a rendőrök lebontják az első aktivistát a hajó aljáról, a tömeg tapsolva, éljenezve feláll, és együtt kántálja: 'Szeretünk téged!'. Majd megjelenik Emma Thompson, aki felmászik a hajó tetejére, hogy elmondja, az ő generációja és politikusaink cserbenhagyták a jövő generációit, és hogy támogassa a felkelésben részt vevő embereket.”

© MTI / EPA / Neil Hall

Több hír is foglalkozott a ragasztásokkal: a tüntetők különböző tárgyakhoz, épületekhez ragasztották magukat, mint például legutoljára a londoni Tőzsde patinás épületéhez. Ez a kezdők fegyvere, Gárdonyi szerint pillanatragasztót használnak, de ezt egy vegyülettel a rendőrök elég hamar semlegesíteni tudták.

Jóval nagyobb fejtörést okoz a beton: az anyag, amiért olyan vehemensen harcolnak a Ligetvédők és környezeti aktivisták, a tüntetőknek jó szolgálatot tett, egyszerűen ugyanis bizonyos helyekre betont öntenek az aktivisták, és beleragasztják a láncaikat, vagy valahogy beleapplikálják magukat, ezt lock-onnak hívják. Volt olyan, mondja Vajda, aki az ágyát öntötte ki betonnal, és volt olyan, aki 80(!) órát töltött így – más ügy érdekében – „lelakatolva” – az azért a végére nagyon leharcolta magát. Ezért fontos kelléke és eszköze a lelakatolt tüntetőknek a pelenka, bár Gárdonyi azt állítja, volt, akit azért tartóztattak le, mert pelenkát dobott leláncolt aktivistáknak, ezzel segítve őket.

Budapestet is elérte a londoni gyors Két nappal azután, hogy Angliában befejeződött a tüntetéssorozat, a radikális mozgalom tagjai Budapesten tartottak demonstrációt. A londoni megmozdulásokhoz képest békés vonulást tartottak a magyar tüntetők. Az Index tudósítása szerint a Fő utcai ITM és a Kossuth téri Agrárminisztérium között vonultak át dobokkal kísérve, az útvonallal is jelezve, hogy Magyarországon a környezetvédelemnek kormányszinten annyira nincs rendes gazdája, hogy az államigazgatásban is szét van szabdalva a terület.

Mindenkit a megfelelő helyre

A tiltakozók, tüntetők között mindenki oda csatlakozott, amiben jónak érzi magát, így kialakultak bizonyos csoportok:

A Samba Band egy dobos egység volt, ők akár több százan szolgáltatták a hangulatot.

A mászók mindenféle helyekre másztak fel, akár fákra is, hogy rögzítsék magukat.

Van, aki egyszerűen a tömeg része lesz

A tüntetések első soraiba sérülékeny személyeket, időseket, gyerekeket, mozgáskorlátozottakat állítottak, ezzel üzenve a rendőröknek, hogy bánjanak óvatosan a tüntetőkkel.

A legal observer, törvényi megfigyelő egy újabb „munkakör”, ők általában narancssárga mellényben vannak, és közvetítenek a rendőrök és a tüntetők között, nem ritkán maguk is nyugalmazott rendőrök. Immunitást élveznek, így amikor valahogy mégis letartóztatja őket a rendőrség, nagy botrány tör ki, erre volt példa most is.

A tüntetők és rendőrök szembenállása nem eszkalálódott, a tömeg a tüntetések során nem pfujolta a rendőröket (kivéve a legal observer letartóztatását), megtapsolták a letartóztatásokat, ami leginkább persze a letartóztatottnak szólt. Ami nagy különbség a magyar és a brit rendőrök között: akit a rendőrök elvittek, az ellen nem indult eljárás, legalábbis így tudják a magyar aktivisták.

Az Extinction Rebellion környezetvédő szervezet tüntetésének résztvevői az éghajlatváltozás miatt tiltakozva lezárják a londoni Waterloo hidat 2019. április 15-én © MTI / EPA / Andy Rain

Fontos gyakorlati kérdés, hogy mégis mit ettek-ittak a több mint egyhetes megmozdulás és blokád során a demonstrálók? Honnan volt erre pénz?

A lapunknak nyilatkozó aktivisták azt mondják, online érkeztek pénzadományok, illetve a járókelőktől is. Jöttek adományként élelmiszerek és alapanyagok, sátrak, hálózsákok a helyszínekre és az XR-irodán keresztül. A magyar aktivistáknak az XR-t megelőző mozgalmaknál nem volt jó tapasztalatuk a pénzkérdéssel, szerintük általában megalakul a pénzügyi munkacsoport, „majd ellopják” a pénzt. Most viszont volt, akinek megtérítették az utazási költségeit, egyes emberek még heti zsebpénz félét is kaptak, és az ügyvédi, jogi hátteret is biztosítja a „Központ” a tüntetőknek.

A nagymamák kirugdosták a hippiket a konyhából

A blokkolt helyszíneken folyamatosan főztek. Az emberek, környékbeli lakók hoztak alapanyagokat, általában a vegán konyha ment, „mert az a legegyszerűbb”, leginkább rizs-lencse, de érkeztek a környékbeli szimpatizánsoktól ételadományok is. Eleinte a hippik főztek, aztán „jöttek a nagymamák, kirugdosták a hippi szakácsokat”. A vegán ételeket az is indokolta, hogy azt minden tiltakozó megeszi. Alkohol nem volt, ennek is helyi okai voltak: sok a muszlim tiltakozó.

Voltak vicces jelenetek is: az angoloknál a sorállás szentség, és az ételosztáskor is mindig kialakultak sorok. Egy ilyenen szeretett volna áttörni pár oszlató rendőr a Waterloo hídon, de a nénik felháborodva ripakodtak rájuk, hogy ne másszanak bele, mire a rendőr illedelmesen elnézést is kért, és inkább került. De arra is volt példa már egy blokádnál, hogy egy 90+-os teafőző néni rávert a rendőrök kezére, le is tartóztatták.

A blokádokat tehát végül felszámolták a rendőrök. Az ellenállás és tiltakozás azonban a tervek szerint nem ér véget, kisebb rajokra esik szét a nagy egység, és leginkább vidéken zajlanak majd akciók kisebb helyi ügyek mentén, ebből a legközelebbi a londoni ivóvízbázist is fenyegető fejlesztés, amely ellen akciózhatnak.

Többen kipihenik magukat, de indulnak képzések is – nem áll le a Kihalás Lázadás. Ahogy Dóra összegez: „Az XR szemetet szed a várost átszelő felvonulások alkalmával, a rendőrség körül. A felkelő táborban nincsenek viták, mert mindenkinek van fontosabb dolga. Ételt szerezni, őrizni a lezárásokat, ellátni a falut, támogatni egymást. Az XR-aktivisták bocsánatot kérnek a város lakóitól a megzavarásért, de őszintén elmondják, azért kénytelenek ezt tenni, mert a földi életünket veszélybe sodortuk, és nincs már más eszköz a rendszer felrázására. Az XR-táborban szelektív hulladékgyűjtés, komposzt WC van, a fákat, állatokat tisztelik a tábor lakói. A színek, énekek, rituálék több ezer évvel ezelőtti kultúrákhoz nyúlnak vissza, és én, a végtelenül racionális, kamu-spirituális élményeknek, vallások és kultuszoknak erősen ellenálló ember is közelebb kerülök megérteni azt, mivé válhatna az emberiség a mai önpusztító, önmagát szabotáló faj helyett.”