[{"available":true,"c_guid":"16f9f0ba-a130-487b-aebb-0bf9ae456033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szarvas Koppány Bendegúz a parlament előtti decemberi tüntetéseken dobálta meg a rendőröket az ügyészség szerint. ","shortLead":"Szarvas Koppány Bendegúz a parlament előtti decemberi tüntetéseken dobálta meg a rendőröket az ügyészség szerint. ","id":"20190429_Hivatalos_szemely_elleni_eroszakkal_gyanusitjak_a_momentumos_Szarvas_Koppany_Bendeguzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16f9f0ba-a130-487b-aebb-0bf9ae456033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c4c5bf-7540-401b-98f3-9cc149cb529b","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Hivatalos_szemely_elleni_eroszakkal_gyanusitjak_a_momentumos_Szarvas_Koppany_Bendeguzt","timestamp":"2019. április. 29. 11:14","title":"Hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsítják a momentumos Szarvas Koppány Bendegúzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály pénzügyminiszter jelentette be a magyar–kazah üzleti fórumon. ","shortLead":"Varga Mihály pénzügyminiszter jelentette be a magyar–kazah üzleti fórumon. ","id":"20190429_Irodat_nyit_Kazahsztan_fovasoraban_az_Eximbank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265b94b6-9555-4488-b49f-6338ae125810","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190429_Irodat_nyit_Kazahsztan_fovasoraban_az_Eximbank","timestamp":"2019. április. 29. 11:00","title":"Irodát nyit Kazahsztán fővárosában az Eximbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea5e0a1-88a2-42e2-8407-851c4a4ac991","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három férfi keveredett szóváltásba, életveszélyt okozó testi sértés lett a vége.","shortLead":"Három férfi keveredett szóváltásba, életveszélyt okozó testi sértés lett a vége.","id":"20190429_csavarhuzo_szemserules_eletveszelyes_allapot_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aea5e0a1-88a2-42e2-8407-851c4a4ac991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9223d80-0d2b-4f18-aa8f-55eeb05d2712","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_csavarhuzo_szemserules_eletveszelyes_allapot_rendorseg","timestamp":"2019. április. 29. 16:28","title":"Csavarhúzóval szúrtak szemen egy férfit Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c576c7-477c-4029-a4a2-719c669d37af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes valaha készült legnagyobb SUV modellje így mutat alapáras, pontosabban jelentősen alapár alatti kivitelben. ","shortLead":"A Mercedes valaha készült legnagyobb SUV modellje így mutat alapáras, pontosabban jelentősen alapár alatti kivitelben. ","id":"20190429_magyar_virtus_7_uleses_luxus_divatterepjaro_fapados_kivitelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23c576c7-477c-4029-a4a2-719c669d37af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0203f8-5956-4848-95fc-8e1998a5143d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_magyar_virtus_7_uleses_luxus_divatterepjaro_fapados_kivitelben","timestamp":"2019. április. 29. 11:21","title":"Magyar virtus: 7 üléses luxus-divatterepjáró fapados kivitelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több bank meglévő hálózatát is felvásárolná az OTP Horvátországban a Reuters szerint. A magyar bank nem kommentálta az értesüléseket.","shortLead":"Több bank meglévő hálózatát is felvásárolná az OTP Horvátországban a Reuters szerint. A magyar bank nem kommentálta...","id":"20190429_Horvatorszagban_es_Szloveniaban_terjeszkedne_tovabb_az_OTP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464d0e75-bca3-4b95-8be3-fa269dbf448e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190429_Horvatorszagban_es_Szloveniaban_terjeszkedne_tovabb_az_OTP","timestamp":"2019. április. 29. 18:34","title":"Horvátországban és Szlovéniában terjeszkedne tovább az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1390eae1-9adf-4482-8943-73769d006961","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő este az osztrák parlament átmeneti üléstermében átadták a Concordia Sajtóklub idei kitüntetéseit. Sajtószabadság kategóriában az a tényfeltáró nemzetközi összefogás nyert, amelynek a HVG is a tagja. A hét szerkesztőségből álló csapat nevében kollégánk, Gergely Márton mondta el a köszönőbeszédet.","shortLead":"Hétfő este az osztrák parlament átmeneti üléstermében átadták a Concordia Sajtóklub idei kitüntetéseit. Sajtószabadság...","id":"20190430_Dijat_kapott_a_HVG_a_becsi_parlamentben_Orbannak_is_megkoszontuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1390eae1-9adf-4482-8943-73769d006961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa9a9d7-072f-4ee5-a998-1f0f0a094e96","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Dijat_kapott_a_HVG_a_becsi_parlamentben_Orbannak_is_megkoszontuk","timestamp":"2019. április. 30. 10:41","title":"Díjat kapott a HVG a bécsi parlamentben, Orbánnak is megköszöntük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84bf1ece-72da-456e-bdfc-d7d4c3b4b1f3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Mindössze 3 „igen” szavazat, 11 „nem” ellenében, 1 tartózkodás mellett – ilyen arányban szavazta le a VIII. kerületi önkormányzat képviselő-testületének kormánypárti többsége, hogy egyáltalán napirendre vegyék a józsefvárosi óvodákban törvénytelenül zajló fideszes aláírásgyűjtést kivizsgáló bizottság ötletét. A polgármester, Sára Botond azzal indokolta, hogy nem támogatják a kérdés tisztázását, hogy ő már levont minden következtetést. Arra is utalt, hogy voltak szankciók, de nem derült ki, mégis kiket büntetett a saját pártját érintő, törvénytelen politikai kampány miatt.","shortLead":"Mindössze 3 „igen” szavazat, 11 „nem” ellenében, 1 tartózkodás mellett – ilyen arányban szavazta le a VIII. kerületi...","id":"20190430_Lazan_elgancsoltak_az_ovodai_alairasgyujtest_kivizsgalasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84bf1ece-72da-456e-bdfc-d7d4c3b4b1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394a2a42-c3b4-4428-a681-8dd8810b8cd3","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Lazan_elgancsoltak_az_ovodai_alairasgyujtest_kivizsgalasat","timestamp":"2019. április. 30. 10:30","title":"Lazán elgáncsolta a Fidesz az óvodai aláírásgyűjtés kivizsgálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf43081-8a9f-4aa5-b168-a4398be8b37d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár hidegen indul a hajnal, és többfelé lehet szórványosan eső, a nap során 20 fok körüli meleg lesz.","shortLead":"Bár hidegen indul a hajnal, és többfelé lehet szórványosan eső, a nap során 20 fok körüli meleg lesz.","id":"20190430_Majus_elsejen_szerencseje_lesz_ha_a_szabadba_keszul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddf43081-8a9f-4aa5-b168-a4398be8b37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9051da76-e4a3-424e-8d00-e5744148dd04","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Majus_elsejen_szerencseje_lesz_ha_a_szabadba_keszul","timestamp":"2019. április. 30. 12:44","title":"Május elsején szerencséje lesz, ha a szabadba készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]