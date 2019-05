Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség befejezte a nyomozást, az ügyészségre kerültek az iratok. ","shortLead":"A rendőrség befejezte a nyomozást, az ügyészségre kerültek az iratok. ","id":"20190501_Most_fognak_csak_vadat_emelni_a_8_eves_kislanyt_megolo_fiuval_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d11f04-404a-4f19-900b-0b879a1b2ca5","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_Most_fognak_csak_vadat_emelni_a_8_eves_kislanyt_megolo_fiuval_szemben","timestamp":"2019. május. 01. 11:31","title":"Most fognak csak vádat emelni a 8 éves kislányt megölő fiúval szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d47aee-a21e-4955-92b8-52a30456ec66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 fejlesztői a jelek szerint elkészítették azt a funkciót, amitől a legtöbbet várhatják a mobilosok a Your Phone nevű szolgáltatástól.","shortLead":"A Windows 10 fejlesztői a jelek szerint elkészítették azt a funkciót, amitől a legtöbbet várhatják a mobilosok a Your...","id":"20190502_microsoft_windows_10_your_phone_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64d47aee-a21e-4955-92b8-52a30456ec66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e26ca4-7a99-4b87-97a9-74e6b1f64c79","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_microsoft_windows_10_your_phone_android","timestamp":"2019. május. 02. 09:03","title":"A Windows újításának örülni fog, ha androidos a telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5beab1-38d1-49ca-9895-2643ffe9208c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az eset 2017. decemberében történt az M5-ös csengelei pihenőjénél. A török férfi ismerte egyik áldozatát.","shortLead":"Az eset 2017. decemberében történt az M5-ös csengelei pihenőjénél. A török férfi ismerte egyik áldozatát.","id":"20190502_Eletfogytiglanra_iteltek_azt_a_ferfit_aki_egy_autot_megallitiott_es_utasait_lelotte_az_M5oson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a5beab1-38d1-49ca-9895-2643ffe9208c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3a1b88-b637-4fc6-9611-e324642a0072","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_Eletfogytiglanra_iteltek_azt_a_ferfit_aki_egy_autot_megallitiott_es_utasait_lelotte_az_M5oson","timestamp":"2019. május. 02. 14:03","title":"Életfogytiglanra ítélték azt a férfit, aki egy autót megállított az M5-ösön, majd lelőtte utasait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df2382dd-373c-4d47-8e59-25bc52f01eb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azért a tech-világnak is megvannak a maga „sorozatai”: az egyik legérdekesebb most az Apple, az Intel és a Qualcomm főszereplésével zajlik. Most újabb adalék érkezett ahhoz, hogy mennyire előrelátó (vagy inkább számító) volt 5G modem ügyben az Apple.","shortLead":"Azért a tech-világnak is megvannak a maga „sorozatai”: az egyik legérdekesebb most az Apple, az Intel és a Qualcomm...","id":"20190502_qualcomm_intel_apple_modemfejlesztes_vezeto_umashankar_thyagarajan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df2382dd-373c-4d47-8e59-25bc52f01eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f204f3-4e0a-461b-a81c-ca12f514c7e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_qualcomm_intel_apple_modemfejlesztes_vezeto_umashankar_thyagarajan","timestamp":"2019. május. 02. 14:03","title":"Micsoda húzás: az Apple a Qualcomm-megegyezés előtt csábított el egy kulcsembert az Inteltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6a643b-6679-4758-a037-6d972bef1cd5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott két vesztes mérkőzés után 4-1-re nyert Litvánia ellen, ezzel nagy lépést tett a bennmaradás felé a nurszultani divízió I/A jégkorong-világbajnokságon.","shortLead":"A magyar válogatott két vesztes mérkőzés után 4-1-re nyert Litvánia ellen, ezzel nagy lépést tett a bennmaradás felé...","id":"20190502_magyar_ferfi_jegkorong_valogatott_gyozelem_nurszultan_vilagbajnoksag_litvania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f6a643b-6679-4758-a037-6d972bef1cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f38d11e-9323-413f-ae50-e2106363a33e","keywords":null,"link":"/sport/20190502_magyar_ferfi_jegkorong_valogatott_gyozelem_nurszultan_vilagbajnoksag_litvania","timestamp":"2019. május. 02. 10:58","title":"Megvan az első magyar győzelem a hokivébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715b9b9e-a879-49db-a550-aa148f5c3c8e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Klasszikus és új művekkel várja a közönséget a jövő évadban a Vígszínház.","shortLead":"Klasszikus és új művekkel várja a közönséget a jövő évadban a Vígszínház.","id":"20190502_A_nagy_Gatsby_ifj_Vidnyanszky_Attila_Vigszinhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=715b9b9e-a879-49db-a550-aa148f5c3c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c0b90b-f83d-419e-813b-76167f52beed","keywords":null,"link":"/kultura/20190502_A_nagy_Gatsby_ifj_Vidnyanszky_Attila_Vigszinhaz","timestamp":"2019. május. 02. 11:53","title":"Ifj. Vidnyánszky Attilára bízták A nagy Gatsbyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10ecb51-31dc-450a-9885-7a9e38c7bd56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A héten zajló konferencián a NASA és több más űrügynökség egy kitalált történet kapcsán veszik végig, mit kell tenni, ha felfedeznek egy közeledő és veszélyes aszteroidát.","shortLead":"A héten zajló konferencián a NASA és több más űrügynökség egy kitalált történet kapcsán veszik végig, mit kell tenni...","id":"20190501_nasa_fema_aszteroida_fold_becsapodas_szimulacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d10ecb51-31dc-450a-9885-7a9e38c7bd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010e650a-55bc-4cf1-93fe-8546ed524fa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_nasa_fema_aszteroida_fold_becsapodas_szimulacio","timestamp":"2019. május. 01. 19:03","title":"A NASA éppen most próbálgatja, mi lesz, ha egy aszteroida tart majd a Föld felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d911b6-c90e-41f5-8706-56808d097f24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek szerint több gyereket is megpróbáltak leszólítani. ","shortLead":"A helyiek szerint több gyereket is megpróbáltak leszólítani. ","id":"20190430_Gyerekeket_probalnak_autoba_csabitani_Pomazon_nyomoz_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55d911b6-c90e-41f5-8706-56808d097f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cc1720-217b-4ca7-a7eb-3bcfb612085c","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Gyerekeket_probalnak_autoba_csabitani_Pomazon_nyomoz_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 30. 21:26","title":"Gyerekeket próbálnak autóba csábítani Pomázon, nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]