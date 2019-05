Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a demencia új típusát azonosították, melynek tünetei az Alzheimer-kórhoz hasonlóak.","shortLead":"Amerikai kutatók a demencia új típusát azonosították, melynek tünetei az Alzheimer-kórhoz hasonlóak.","id":"20190503_demencia_demens_alzheimer_kor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7b9398-0a82-4337-ac2c-31355ebc5a6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_demencia_demens_alzheimer_kor","timestamp":"2019. május. 03. 18:03","title":"A demencia eddig nem ismert típusát fedezték fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22398f5e-bc9f-4cc3-936a-f3308145c11b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jelen volt néhány barát is. ","shortLead":"Jelen volt néhány barát is. ","id":"20190502_Las_Vegas_Sophie_Turner_Joe_Jonas_eskuvo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22398f5e-bc9f-4cc3-936a-f3308145c11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27ff0e3-53b6-40dd-b6c4-a7e1db399316","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Las_Vegas_Sophie_Turner_Joe_Jonas_eskuvo","timestamp":"2019. május. 02. 11:21","title":"Las Vegas-i villámesküvőt tartott Sophie Turner és Joe Jonas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75131356-4409-4095-a899-95fbe937b2e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Liverpool német vezetőedzője szerint a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első felvonásán a legjobb teljesítményt nyújtották a kupasorozat idei, valamint az előző szezonját is figyelembe véve, amikor pedig döntősök voltak. Az angol csapat mindezek ellenére 3-0-ra elveszítette a Barcelona elleni idegenbeli találkozót. ","shortLead":"A Liverpool német vezetőedzője szerint a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első felvonásán a legjobb...","id":"20190502_barcelona_liverpool_bajnokok_ligaja_jurgen_klopp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75131356-4409-4095-a899-95fbe937b2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1320301-2d50-464a-bdbf-28a77a252c50","keywords":null,"link":"/sport/20190502_barcelona_liverpool_bajnokok_ligaja_jurgen_klopp","timestamp":"2019. május. 02. 10:25","title":"Klopp: Nem tudom, játszhattunk-e volna jobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fe6b01-03ae-4b6e-bab5-05e76cf221fb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kevesebb a lopás és a betörés, több a gazdasági bűncselekmény.","shortLead":"Kevesebb a lopás és a betörés, több a gazdasági bűncselekmény.","id":"20190502_Majdnem_husz_eve_nem_volt_ilyen_keves_buncselekmeny_Becsben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50fe6b01-03ae-4b6e-bab5-05e76cf221fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e7c18d-01fe-4614-82e2-8e661eec2558","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_Majdnem_husz_eve_nem_volt_ilyen_keves_buncselekmeny_Becsben","timestamp":"2019. május. 02. 18:31","title":"Majdnem húsz éve nem volt ilyen kevés bűncselekmény Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kocsiját és a cipőjét már megtalálták, de a férfinak nyoma sincs. Egy hónapja keresik.","shortLead":"A kocsiját és a cipőjét már megtalálták, de a férfinak nyoma sincs. Egy hónapja keresik.","id":"20190503_Eltunt_egy_25_eves_magyar_az_Alpokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0bdc31-a26b-4535-a625-caae6441d8de","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Eltunt_egy_25_eves_magyar_az_Alpokban","timestamp":"2019. május. 03. 13:52","title":"Eltűnt egy 25 éves magyar az Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1c3426-6eb8-4940-9eb5-7e3c815956b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fidesz kizárása vagy kilépése esetén minimálisra csökken az EPP előnye.","shortLead":"A Fidesz kizárása vagy kilépése esetén minimálisra csökken az EPP előnye.","id":"20190503_Egyre_szorosabb_a_verseny_Europaban_jonnek_fel_a_szocdemek_a_Neppart_gyengul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed1c3426-6eb8-4940-9eb5-7e3c815956b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd5f732-690a-46d3-8534-f7360ed9dae2","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Egyre_szorosabb_a_verseny_Europaban_jonnek_fel_a_szocdemek_a_Neppart_gyengul","timestamp":"2019. május. 03. 19:05","title":"Egyre szorosabb a verseny Európában: jönnek fel a szocdemek, a Néppárt gyengült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3840fe-63b2-4786-9ce5-459a2bef736b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vélhetőleg az al-Kaidához köthető szervezetek robbantottak a polgárháború és éhínség sújtotta országban.","shortLead":"Vélhetőleg az al-Kaidához köthető szervezetek robbantottak a polgárháború és éhínség sújtotta országban.","id":"20190503_Taxiallomasnal_robbant_bomba_Jemenben_sok_a_halott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec3840fe-63b2-4786-9ce5-459a2bef736b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f7ff06-06c8-4141-a7e6-c513ab35d35f","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Taxiallomasnal_robbant_bomba_Jemenben_sok_a_halott","timestamp":"2019. május. 03. 19:24","title":"Taxiállomásnál robbant bomba Jemenben, sok a halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab3c98a2-e662-4720-bb20-5d91e9704583","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meleg szavakkal búcsúzott barátjától és kollégájától Harrison Ford, miután a Csubakkát játszó Peter Mayhew 74 évesen elhunyt.","shortLead":"Meleg szavakkal búcsúzott barátjától és kollégájától Harrison Ford, miután a Csubakkát játszó Peter Mayhew 74 évesen...","id":"20190503_Imadtam__Han_Solo_is_elkoszont_Csubakkatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab3c98a2-e662-4720-bb20-5d91e9704583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48e43c0-9493-4649-ad00-7e6acbc298b5","keywords":null,"link":"/kultura/20190503_Imadtam__Han_Solo_is_elkoszont_Csubakkatol","timestamp":"2019. május. 03. 16:05","title":"\"Imádtam\" – Han Solo is elköszönt Csubakkától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]