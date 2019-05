Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190504_Felborult_egy_mikrobusz_Tiszafurednel_hatan_megserultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553fc151-9526-4144-b433-5c9eee3e272c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190504_Felborult_egy_mikrobusz_Tiszafurednel_hatan_megserultek","timestamp":"2019. május. 04. 10:07","title":"Felborult egy mikrobusz Tiszafürednél, hatan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f92e79-bfb8-470c-b7e1-f6e7eb0e83bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden korábbinál nagyobb, húszmillió dolláros jóvátételt fizet az amerikai Minneapolis városa. A pénzt annak az ausztrál nőnek a családja kapja, akit egy szolgálatban lévő rendőr ölt meg még 2017-ben. A rendőrt kedden mondta ki bűnösnek az illetékes bíróság.","shortLead":"Minden korábbinál nagyobb, húszmillió dolláros jóvátételt fizet az amerikai Minneapolis városa. A pénzt annak...","id":"20190504_20_millio_dollaros_jovateteli_penz_kap_a_gyilkos_rendor_aldozatanak_csaladja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8f92e79-bfb8-470c-b7e1-f6e7eb0e83bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003c2db2-0fa6-4be3-b359-859090c9f660","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_20_millio_dollaros_jovateteli_penz_kap_a_gyilkos_rendor_aldozatanak_csaladja","timestamp":"2019. május. 04. 11:59","title":"20 millió dolláros jóvátételi pénz kap a gyilkos rendőr áldozatának családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ünnepelte a bírói függetlenséget, hanem támadta.","shortLead":"Nem ünnepelte a bírói függetlenséget, hanem támadta.","id":"20190503_Kover_Laszlo_ellen_tiltakozik_a_Magyar_Biroi_Egyesulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f009ad0-fc47-4642-8dc8-83c93b86b39f","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Kover_Laszlo_ellen_tiltakozik_a_Magyar_Biroi_Egyesulet","timestamp":"2019. május. 03. 13:03","title":"Kövér László ellen tiltakozik a Magyar Bírói Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1ac7bd-d574-43d4-bfdd-b32eb0ec56e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A neten is aláírható már a bevándorlást megállító Orbán Viktor hét pontja, amely megállítja a bevándorlást. Amelyet a kormány már megállított.\r

","shortLead":"A neten is aláírható már a bevándorlást megállító Orbán Viktor hét pontja, amely megállítja a bevándorlást. Amelyet...","id":"20190503_Virtualisan_is_alairhato_Orban_het_pontja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa1ac7bd-d574-43d4-bfdd-b32eb0ec56e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f39668-9b5f-4602-86e4-f7773f6c028c","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Virtualisan_is_alairhato_Orban_het_pontja","timestamp":"2019. május. 03. 15:44","title":"Virtuálisan is aláírható Orbán hét pontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d2c1f7-0100-4fc8-b1c1-a5c78ad7b9dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Letiltottak egy plakátot, Nagy Kriszta gerillaperfomansszal válaszolt.","shortLead":"Letiltottak egy plakátot, Nagy Kriszta gerillaperfomansszal válaszolt.","id":"20190503_Tereskova_Nagy_Kriszta_plakat_Szovetseg_utca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00d2c1f7-0100-4fc8-b1c1-a5c78ad7b9dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9fdf01-33f8-4084-b580-27b3fb97a69a","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Tereskova_Nagy_Kriszta_plakat_Szovetseg_utca","timestamp":"2019. május. 03. 15:02","title":"Tereskova megint nekivetkőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5096b248-9be0-47b5-ae2c-17524e219bd8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Nyugaton egyre többen gazdagodnak meg abból, hogy időseknek kínálnak szolgáltatásokat, nálunk ez még csak a turizmusban terjedt el. A magyar nyugdíjasokat inkább a munkába küldenék vissza, már akinek ezt megengedi az egészsége.","shortLead":"Nyugaton egyre többen gazdagodnak meg abból, hogy időseknek kínálnak szolgáltatásokat, nálunk ez még csak a turizmusban...","id":"20190503_nyugdijasok_turizmus_fogyasztas_munka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5096b248-9be0-47b5-ae2c-17524e219bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160f74bb-6f93-429a-b111-b40a825e8d36","keywords":null,"link":"/kkv/20190503_nyugdijasok_turizmus_fogyasztas_munka","timestamp":"2019. május. 03. 14:15","title":"Nyugaton a nyugdíjasoknak dolgoznak, nálunk a nyugdíjasokat dolgoztatnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddd21a93-665a-4b5f-ab46-7661dd1e5c73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűvös marad az egész hétvége.","shortLead":"Hűvös marad az egész hétvége.","id":"20190505_Eso_es_szel_fogja_uralni_a_vasarnapi_idojarast_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddd21a93-665a-4b5f-ab46-7661dd1e5c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afecede3-2c6f-4109-be59-7bbd35234cfa","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Eso_es_szel_fogja_uralni_a_vasarnapi_idojarast_is","timestamp":"2019. május. 05. 09:59","title":"Eső és szél fogja uralni a vasárnapi időjárást is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7bb4b3-e8a7-4bac-b698-2cdd738a848f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Saját mobilhálózatot indít a DIGI, 1000 forintért kapnak 50 giga mobilnetet a DIGI azon ügyfelei, akik a Telenorral kötött, és most megszűnő partnerség keretében kapták eddig a mobilnetet. Pletykák szerint 3500 forint lesz a korlátlan hívást és 50 giga adatforgalmat tartalmazó csomag a DIGI-nél, ha majd elindítják a hanghívás-szolgáltatást is.","shortLead":"Saját mobilhálózatot indít a DIGI, 1000 forintért kapnak 50 giga mobilnetet a DIGI azon ügyfelei, akik a Telenorral...","id":"20190504_Elkepesztoen_olcso_mobilnetszolgaltatas_indul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a7bb4b3-e8a7-4bac-b698-2cdd738a848f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251ab3f2-6f94-4600-84aa-707bfc4082b7","keywords":null,"link":"/kkv/20190504_Elkepesztoen_olcso_mobilnetszolgaltatas_indul","timestamp":"2019. május. 04. 16:10","title":"Elképesztően olcsó mobilnet-szolgáltatás indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]