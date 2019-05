Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb024ad0-295b-4e2a-94ca-7b04738deea5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nem fukarkodott a kritikával a kapitány, de a játékosok is önostorozóan nyilatkoztak. ","shortLead":"Nem fukarkodott a kritikával a kapitány, de a játékosok is önostorozóan nyilatkoztak. ","id":"20190503_Ilyen_toketlenek_meg_sosem_voltunk__ertekelt_a_hoki_kapitany_a_60as_zako_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb024ad0-295b-4e2a-94ca-7b04738deea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b686b9c-7f2f-4e3e-92c3-567507e6b08c","keywords":null,"link":"/sport/20190503_Ilyen_toketlenek_meg_sosem_voltunk__ertekelt_a_hoki_kapitany_a_60as_zako_utan","timestamp":"2019. május. 03. 19:26","title":"\"Ilyen töketlenek még sosem voltunk\" – értékelt a hokikapitány a 6-0-s zakó után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9ea564-ee99-4f93-9b2d-e74d0a90245e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A futballra eddig az Orbán-kormány által elköltött közel 1000 milliárd forint ellenére semmivel nem járunk előrébb, mint 2011-ben – állapította meg a g7.hu a fociról írt cikksorozatának legújabb részében. A kudarc szembetűnő jele a meccsek rendkívül alacsony látogatottsága. ","shortLead":"A futballra eddig az Orbán-kormány által elköltött közel 1000 milliárd forint ellenére semmivel nem járunk előrébb...","id":"20190505_Heti_80_ezer_embert_vartak_az_uj_stadionokba_a_negyede_sem_jott_ossze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf9ea564-ee99-4f93-9b2d-e74d0a90245e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59375a89-c95b-4cfc-aefc-a230e6a5fe8d","keywords":null,"link":"/sport/20190505_Heti_80_ezer_embert_vartak_az_uj_stadionokba_a_negyede_sem_jott_ossze","timestamp":"2019. május. 05. 09:59","title":"Heti 80 ezer embert vártak az új stadionokba, a negyede sem jött össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909af1c1-3d07-4f0c-bec8-e59591482db9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk egy kőkemény sportautót, amit kifejezetten versenypályás használatra találtak ki, de végül mégis csak megoldható a közúti vezetése. ","shortLead":"Mutatunk egy kőkemény sportautót, amit kifejezetten versenypályás használatra találtak ki, de végül mégis csak...","id":"20190504_nem_is_lehetne_rendszama_megis_utcara_vihetjuk_ezt_az_elado_sportkocsit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=909af1c1-3d07-4f0c-bec8-e59591482db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5af8f16-e178-4b6d-9d05-d7feb7d1c15e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190504_nem_is_lehetne_rendszama_megis_utcara_vihetjuk_ezt_az_elado_sportkocsit","timestamp":"2019. május. 04. 06:41","title":"Nem is lehetne rendszáma, mégis utcára vihetjük ezt az eladó hibrid sportkocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kényszerleszállás közben kigyulladt egy repülőgép a moszkvai Seremetyevo repülőtéren. A gép Seremetyevóról szállt fel Murmanszk felé, de tüzet észleltek a fedélzeten, így a gép azonnal visszafordult. Orosz források szerint vannak áldozatok, egyelőre nem tudni, hányan vesztették életüket, viszont az már bizonyos, hogy a 78 utas többségét sikerült kimenteni. Az égő gépről videó is készült.","shortLead":"Kényszerleszállás közben kigyulladt egy repülőgép a moszkvai Seremetyevo repülőtéren. A gép Seremetyevóról szállt fel...","id":"20190505_Sulyos_legibaleset_Moszkvaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5138189-9dfd-4d10-8492-d49fbdca63aa","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Sulyos_legibaleset_Moszkvaban","timestamp":"2019. május. 05. 18:14","title":"Súlyos légibaleset Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig szinte romokban van a Kútvölgyi Kórház épülete, a kormánynak nagy tervei vannak, amelyek nyugtalanítják az orvosi kamarát.","shortLead":"Még mindig szinte romokban van a Kútvölgyi Kórház épülete, a kormánynak nagy tervei vannak, amelyek nyugtalanítják...","id":"20190503_Kiuritenek_a_Kutvolgyi_Korhazat_utana_ujitanak_fel_a_MOK_nyugtalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0b874d-3968-4c2b-b7a9-60f977c08338","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Kiuritenek_a_Kutvolgyi_Korhazat_utana_ujitanak_fel_a_MOK_nyugtalan","timestamp":"2019. május. 03. 19:53","title":"Kiürítenék a Kútvölgyi Kórházat, utána újítanák fel, a MOK nyugtalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29eea65d-d670-490c-b1eb-c71d5510b5ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Általános választásokat tartanak Panamában vasárnap, az elnökön és az alelnökön kívül az egykamarás parlament 71 tagjáról és a polgármesterekről is szavaznak.","shortLead":"Általános választásokat tartanak Panamában vasárnap, az elnökön és az alelnökön kívül az egykamarás parlament 71...","id":"20190505_A_mai_panamai_valasztasok_legfobb_temaja_a_korrupcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29eea65d-d670-490c-b1eb-c71d5510b5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5851718b-8f0a-45fc-81d7-4b8e281cc72a","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_A_mai_panamai_valasztasok_legfobb_temaja_a_korrupcio","timestamp":"2019. május. 05. 09:13","title":"A mai panamai választások legfőbb témája a korrupció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb38c60e-612c-47dd-8250-ff4ee739dbf3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rekordszintű profitot termeltek a norvég állami nyugdíjalap, a világ legnagyobb szuverén pénzügyi alapjának befektetései az első negyedévben, különösen a technológiai ágazat cégeinek papírjai hoztak nagy nyereséget.","shortLead":"Rekordszintű profitot termeltek a norvég állami nyugdíjalap, a világ legnagyobb szuverén pénzügyi alapjának...","id":"20190505_Az_ezer_milliard_dollaros_norveg_nyugdijalap_rekordnyeresege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb38c60e-612c-47dd-8250-ff4ee739dbf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317e604b-6c07-45f6-90e0-19249a04d404","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Az_ezer_milliard_dollaros_norveg_nyugdijalap_rekordnyeresege","timestamp":"2019. május. 05. 13:15","title":"Az ezer milliárd dolláros norvég nyugdíjalap rekordnyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2caa764-b517-4987-9b54-a8bc06e52bfd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elárulta a kormány, milyen gazdaságpolitikát tervez a következő négy évre; az EU-csatlakozásunk tizenötödik évfordulóját ünnepeltük; még mindig nem sikerült megállapodni a Norvég Alap támogatásairól. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Elárulta a kormány, milyen gazdaságpolitikát tervez a következő négy évre; az EU-csatlakozásunk tizenötödik...","id":"20190505_Es_akkor_tizenot_ev_sem_volt_eleg_hogy_betiltsak_a_makos_gubat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2caa764-b517-4987-9b54-a8bc06e52bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb038b90-3a0f-4e5b-bb80-8efd6234a411","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190505_Es_akkor_tizenot_ev_sem_volt_eleg_hogy_betiltsak_a_makos_gubat","timestamp":"2019. május. 05. 07:00","title":"És akkor tizenöt év sem volt elég, hogy betiltsák a mákos gubát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]