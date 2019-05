Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"755d421f-2276-4980-8eb3-5c7b6132232f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke szerint az európaiak már nem szeretik úgy egymást, mint a második világháború után, pedig manapság könnyebben jönne a szerelem. Nem lehet minden problémáért Brüsszelt hibáztatni, ezt a brit belpolitikai válság is jól illusztrálja.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke szerint az európaiak már nem szeretik úgy egymást, mint a második világháború után, pedig...","id":"20190504_Juncker_Elvesztettuk_a_kollektiv_libidonkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=755d421f-2276-4980-8eb3-5c7b6132232f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aaad831-9cdd-40a9-aa72-f8a54cc459e0","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Juncker_Elvesztettuk_a_kollektiv_libidonkat","timestamp":"2019. május. 04. 18:46","title":"Juncker: Elvesztettük a kollektív libidónkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e759546-86a1-48d4-8938-337bf703fd70","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bővül azon járművek köre, amikre külön hatósági engedély nélkül fel lehet rakni a sárga villogót.","shortLead":"Bővül azon járművek köre, amikre külön hatósági engedély nélkül fel lehet rakni a sárga villogót.","id":"20190504_Az_allami_futarok_es_a_biztonsagi_orok_is_felrakhatjak_a_villogot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e759546-86a1-48d4-8938-337bf703fd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794d0242-2d3c-49af-a784-132cee57e754","keywords":null,"link":"/kkv/20190504_Az_allami_futarok_es_a_biztonsagi_orok_is_felrakhatjak_a_villogot","timestamp":"2019. május. 04. 16:59","title":"Az állami futárok és a biztonsági őrök is felrakhatják a villogót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4a0923-84d4-42e3-8fa4-ccc12e97e790","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már több mint 82 ezren vannak a szomszédos országban, eben a számban nincsen benne a csak a szomszédban dolgozó, de itthon lakó népesség. Az Ausztriába költözés mértéke azonban így is lassul.","shortLead":"Már több mint 82 ezren vannak a szomszédos országban, eben a számban nincsen benne a csak a szomszédban dolgozó, de...","id":"20190504_2018ban_5600zal_nott_az_Ausztriaban_elo_magyarok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af4a0923-84d4-42e3-8fa4-ccc12e97e790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03fd83a-f2f4-44a9-93e1-26989d27456e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190504_2018ban_5600zal_nott_az_Ausztriaban_elo_magyarok_szama","timestamp":"2019. május. 04. 16:02","title":"Még mindig több ezer fővel nő az Ausztriában élő magyarok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7a0c49-9a27-41cd-8ef0-f25167b353fa","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Az utóbbi évtizedekben csendes paradigmaváltás zajlik a pszichológiában. Az evolúció elmélete, a XX. század kegyetlenségeit leíró szociálpszichológia, a kapitalizmus logikájának félreértései nyomán az embert agresszív, háborozú, versengő, gátlástalanul szaporodni vágyó lényként ismerhettük meg. A tudomány fejlődésével árnyaltabb kép bontakozik ki: a kutatók az ezredforduló környékén biológiai nyomait írták le annak, hogy együttműködésre vagyunk teremtve - számol be a cikk írója, Schell Gergely tanácsadó szakpszichológus, pár- és családterapeuta\r

\r

\r

\r

","shortLead":"Az utóbbi évtizedekben csendes paradigmaváltás zajlik a pszichológiában. Az evolúció elmélete, a XX. század...","id":"HVG_konferencia_20190502_Ember_embernek_embere__a_tarsas_kapcsolatok_neurobiologiaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e7a0c49-9a27-41cd-8ef0-f25167b353fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e33e667-6742-43d8-85d4-e6a39f26e7f2","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_konferencia_20190502_Ember_embernek_embere__a_tarsas_kapcsolatok_neurobiologiaja","timestamp":"2019. május. 04. 09:09","title":"Ember embernek embere - a társas kapcsolatok neurobiológiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A május elsejei összetűzések után szombaton a mozgalom novemberi indulása óta a legkevesebben vettek részt a jobb életkörülményekért tüntető sárgamellényesek franciaországi megmozdulásain.","shortLead":"A május elsejei összetűzések után szombaton a mozgalom novemberi indulása óta a legkevesebben vettek részt a jobb...","id":"20190504_Kevesen_voltak_a_parizsi_sargamellenyesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900ce083-1589-4e02-b9d9-6ce639674e32","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Kevesen_voltak_a_parizsi_sargamellenyesek","timestamp":"2019. május. 04. 22:28","title":"Kevesen voltak a párizsi sárgamellényesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem így képzeltük az első májusi napokat.","shortLead":"Nem így képzeltük az első májusi napokat.","id":"20190504_Szel_ho_zivatar_jeg_mindent_produkal_az_idojaras_ami_elronthatja_a_hetveget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee04114-064d-43fb-a094-8783e27a341e","keywords":null,"link":"/itthon/20190504_Szel_ho_zivatar_jeg_mindent_produkal_az_idojaras_ami_elronthatja_a_hetveget","timestamp":"2019. május. 04. 13:17","title":"Szél, hó, zivatar, jég: mindent produkál az időjárás, ami elronthatja a hétvégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cd614cb-808a-4599-b527-9b119e4c3777","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fiatalabb romániai boszorkányok buzdításának engedve már idősebb társaik is a neten jósolnak, illetve rontanak, s ezzel komoly bevételre tesznek szert. A boszorkányok EU-pártiak, már az EP-választásra készülve mormolják a román kormánypártot megbénító varázsigéket.","shortLead":"A fiatalabb romániai boszorkányok buzdításának engedve már idősebb társaik is a neten jósolnak, illetve rontanak, s...","id":"20190505_A_netre_koltoznek_az_EUparti_roman_boszorkanyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cd614cb-808a-4599-b527-9b119e4c3777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cafcb086-371a-4afe-a317-5d46d98d1091","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_A_netre_koltoznek_az_EUparti_roman_boszorkanyok","timestamp":"2019. május. 05. 14:44","title":"A netre költöznek az EU-párti román boszorkányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csehországban az egyik olajfinomító már olajtartalékai végén jár, hamarosan a kormányhoz kell fordulnia, mert a Barátság vezetéken nem érkezik orosz olaj, mióta szennyezést találtak benne. Ahogy Magyarország, Csehország és Lengyelország is felszabadította stratégiai olajtartaléka egy részét.","shortLead":"Csehországban az egyik olajfinomító már olajtartalékai végén jár, hamarosan a kormányhoz kell fordulnia, mert...","id":"20190504_A_szomszedban_mar_az_autosokat_nyugtatgatjak_a_szennyezett_orosz_olaj_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444516c8-0593-477e-a797-dfac45508c0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190504_A_szomszedban_mar_az_autosokat_nyugtatgatjak_a_szennyezett_orosz_olaj_miatt","timestamp":"2019. május. 04. 16:31","title":"A szomszédban már az autósokat nyugtatgatják a szennyezett orosz olaj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]